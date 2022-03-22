Израэль Адесанья не отдаст детей в школу. Уверен, что школы готовят наемных работяг и дают бесполезные знания

Бунт против традиционной системы образования.

Израэль Адесанья — один из двух действующих чемпионов UFC среди мужчин, у которого нет ни жены ни детей. 32-летний нигерийский боец пока наслаждается успешной молодостью и ведет вольную жизнь холостяка — поездки, клубы, дружеские вечеринки мелькают в его соцсетях пестрым калейдоскопом.

Израэль Адесанья (справа).

Тем не менее, семья и дети не входят в его систему антиценностей, даже наоборот — Израэль при каждом случае говорит, как сильно он хочет душевную жену и продолжение рода. В отношении детей он уже даже наметил программу развития, которая отличается крайне радикальной нестандартностью. Дело в том, что Адесанья тотально отрицает традиционную школу и не хочет отдавать туда детей. Главные претензии — школы готовят наемных работяг, учителя работают просто за чек и грузят детей лишними и бесполезными в обычной жизни знаниями.

Более подробно нигериец изложил свою позицию на Youtube-канале «The Diary Of A CEO»:

«Одна из главных моих целей сейчас — это заведение семьи. Я не хочу быть таким отцом, который проснулся утром, 30 минут посмотрел на детей, потом пошел на работу, а они в школу. Потом еще часик провел с ними вечером, уставший после работы. Нет, я так не хочу. С возраста детей от 0 до 5-6 я хочу каждый день быть с ними и говорить им: «А чем ты сегодня будешь заниматься?». И еще — ***** школу. Я не понимаю, почему мы до сих пор имеем дело с этой ***** устаревшей системой школы. Школы готовят наемных работяг. Давайте не будем притворяться ****, мы все знаем, для чего созданы школы. Они созданы, чтобы делать из детей работяг.

И *****, бро, что такое X [в математике]? Я до сих пор жду, чтобы кто-то мне объяснил. Когда **** я уже во взрослой своей жизни узнаю, что такое X?! Просто ****** не имею понятия. Очень много бесполезной информации обрушилось на меня в школе. И мне хреново приходилось в школе, потому что я ничего не мог запомнить. В итоге толком ничего не выучил. Да и школы тебя особо ничему не учат. Какую-то базу они тебе дают, математику, язык, но потом эти всякие обществознание, алгебра, матанализ. Ты что, будешь использовать это в реальной жизни? Поэтому — ***** школу.

Израэль Адесанья.

Мой план такой. Когда у меня будут дети, я найму им домашних учителей. Занятия будут идти с 9-00 до 12-00 или 13-00. Потом час на домашку, и остальную часть дня они будут проходить через всякие активности. Гимнастика, джиу-джитсу. Я хочу, чтобы они занимались гимнастикой, чтобы понимали свое тело и природу атлетизма. И через секции гимнастики и БЖЖ они будут социализироваться. Расти их одиночками я не собираюсь, ни в коем случае дети не должны стать социопатами, людьми, у которых нет социальных навыков. Лучше эти навыки получать в секциях, чем в школе.

В школе они будут сидеть и копировать с доски, что там написал учитель. Делать там *****. Учителя, почти все, идут в школу только за чеком. Помню, вся эта система NCEA credits... дерьмо какое-то (система аттестации знаний — прим.). Весь год мне выносили мозги с этими NCEA credits, NCEA credits, и я ни хера не понял, что это такое. А когда понял, получил их, догнал, что это дерьмовая система".