Немков — Билостенный: прямая трансляция боя PFL Dubai

Вадим Немков и Сергей Билостенный проведут титульный поединок на турнире PFL Dubai в субботу, 14 ноября. Встреча состоится на Coca-Cola Arena в Дубае (ОАЭ) и станет главным событием вечера.

ММА PFL: Немков — Билостенный

На кону будет чемпионский пояс PFL в тяжелой весовой категории, которым владеет Немков.

Начало основного карда — в 21.00 по московскому времени. Выход Немкова и Билостенного в клетку ожидается после 23.00 мск.

Следить за ключевыми событиями главного поединка, результатом и статистикой можно в матч-центре «СЭ»

В России прямую трансляцию встречи покажет онлайн-кинотеатр Okko. Предварительный кард стартует в 17.00 мск, основная программа — в 21.00 мск. Смотреть турнир можно на сайте okko.tv и в приложении сервиса по подписке.

Статистика Немкова и Билостенного

Вадим Немков подходит к титульному бою с профессиональным рекордом 20 побед, два поражения и один несостоявшийся поединок. Россиянин выступает в тяжелом весе с 2024 года и выиграл три боя подряд после смены категории. Все три победы были досрочными.

В декабре 2025 года Немков победил Ренана Феррейру удушающим приемом и стал чемпионом PFL в тяжелом весе.

Сергей Билостенный имеет 15 побед и четыре поражения. Десять побед россиянин одержал нокаутами или техническими нокаутами. В предыдущей встрече он также победил Ренана Феррейру, завершив бой в третьем раунде.

В соглавном поединке турнира встретятся Патрик Хабирора и Омар Эль-Дафрави. В основном карде также выступит российский тяжеловес Олег Попов, соперником которого станет иранец Пуйя Рахмани.

PFL: прямые трансляции турниров, результаты боев, статистика спортсменов и последние новости — на «СЭ»