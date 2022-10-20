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Сегодня, 22:30

«Какой ему Хабиб? Это его счастье, что он завершил карьеру». Махачев — Оливейра: словесная дуэль и первая битва взглядов

Дуэль Махачев — Оливейра: «Это его счастье, что Хабиб завершил карьеру»
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Чарльз Оливейра и Ислам Махачев.
Фото Соцсети
Ислам Махачев.
Фото AFP
Чарльз Оливейра.
Фото AFP
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Как прошла пресс-конференция перед UFC 280.

Остаются считаные дни до турнира года для любителей ММА в России. 22 октября в главном событии UFC 280 в Абу-Даби будет разыгран вакантный пояс чемпиона легкого дивизиона в поединке между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Сегодня, 20 октября, Махачев и Оливейра приняли участие в пресс-конференции и провели первую битву взглядов. Вот что они говорили друг о друге:

Вел пресс-конференцию не Дана Уайт, которого мы привыкли видеть у главного микрофона на крупных медиасобытиях, а комментатор Джон Аник, а открыл ее Оливейра. Почему не было большого босса UFC — неизвестно.

Вопрос Оливейре: — Почему ты так уверен, что нокаутируешь Ислама в первом раунде? За счет чего тебе удастся это сделать? Видишь ли дыры в игре Ислама, благодаря которым ты обретаешь уверенность в досрочной победе?

Оливейра: — Отдаю дань уважения Исламу, но за счет прессинга я нокаутирую его в первом раунде! Это мое время и моя история.

Вопрос Оливейре: — В этом бою ты будешь возвращать пояс или все же будешь защищать его, учитывая то, что ты его потерял из-за весов?

Оливейра: — Давайте лучше у всех спрошу: «Кто чемпион?»

В этот момент публика начала громко гудеть, ведь она преимущественно состояла из российских болельщиков и местных арабов, яро поддерживающих Ислама. К слову, ему и адресовали следующий вопрос:

Вопрос Махачеву: — Вчера Чарльз сказал, что тебе следовало бы подраться с кем-то из первой пятерки и что ты получил бой за титул благодаря Хабибу. Что мог бы сказать ему?

Махачев: — Окей, а с кем он дрался? С кем он дрался за пояс? С Майклом Чендлером? Вы, ребята, говорите о том, заслуживаю или нет, но кого он победил до боя за пояс? Дайте мне знать, пожалуйста.

Ислам Махачев. Фото AFP
Ислам Махачев.
Фото AFP

Вопрос Махачеву: — Вчера на медиадне ты сказал, что хочешь финишировать Чарльза на земле. Почему это настолько важно для тебя?

Махачев: — Потому что он рекордсмен по количеству финишей в UFC, и я хочу отнять у него этот рекорд, потому что я удосрочил всех своих последних оппонентов, и я всегда иду за финишем. Знаю, что удосрочу его, потому что он всегда сдается, и он сделает это снова.

Тут же публика дружно начала скандировать: «Ислам, Ислам, Ислам!» Затем внимание переключилось на остальных участников пресс-конференции, пока российский журналист Игорь Лазорин не задал вопрос Махачеву и Оливейре. Между бойцами возникла словесная перепалка, в которой увереннее оказался Махачев из-за уровня знания английского языка.

Чарльз Оливейра. «Исламу не следовало серфить на волне Хабиба и лезть вне очереди». Оливейра на медиадне перед боем с Махачевым

Вопрос Махачеву: — Оливейра сообщил нам, что хочет подраться с Хабибом, если выиграет у тебя. Не кажется ли, что он поторопился?

Махачев: — Какой ему Хабиб!? Это его счастье, что Хабиб завершил карьеру. Он бы никогда в жизни не завоевал этот пояс и стал чемпионом.

Вопрос Оливейре: — Фанаты гудят. Нет ли ощущения, что ты на территории Ислама?

Оливейра: — Я дома. Мне нравится быть здесь. Я не раз звал его к себе домой, но он отказывался, поэтому постучался в его двери.

Махачев: — Я же просил у Даны, что готов подраться с ним в Бразилии! Много раз просили. Спросите у Даны! Этот парень всегда хочет денежные бои, но не знает английского! Никто его не понимает.

Оливейра: — Бред полный! Вы всегда несете чушь!

Чарльз Оливейра. Фото AFP
Чарльз Оливейра. Фото AFP
Фото AFP

Махачев: — Я же сам выложил фотографию, на которой ты и я. Я просил дать возможность подраться с тобой в Бразилии!

Оливейра: — Я здесь! Мы скоро подеремся.

Махачев: — Сколько же раз ты пытался избежать этого боя, месяцами? Ты никогда не упоминал мое имя. UFC сказали, что ты просил других.

Оливейра: — С чего ради я должен упоминать твое имя? Нет причин. Здесь я чемпион!

Махачев: — Учи английский. Никто не понимает тебя!

Оливейра: — Ты никогда не говорил о Бразилии! Не переживай, папочка в здании!

Махачев: — Мне без разницы, где драться с тобой!

Оливейра: — Как бы ни было, ты классный боец. Давай сотворим историю!

Махачев: — Давай! Мы здесь. Только сделай вес.

Эмоции бойцов и публики немного улеглись, но вопросы Махачеву продолжились:

Вопрос Махачеву: — Два года назад Хабиб завершил тут карьеру. В субботу у тебя есть шанс забрать в Дагестан. Расскажи о значении этого пояса?

Махачев: — Все ждут, понимаете? В субботу я постараюсь обрадовать мою страну и моих земляков.

Петр Ян. «О'Мэлли выглядит как девушка с дороги». Петр Ян отжег на пресс-конференции, а затем толкнул оппонента

Вопрос Махачеву: — Расскажи о различиях в плане грэпплинга? Если же он поймает тебя на удушающий прием сзади или гильотину, ты постучишь в знак сдачи или лучше уснешь?

Махачев: — Стилистически я неудобен Чарльзу. Он прессинговал, потому что никто не пытался переводить его на землю. Все опасались его партера, но мне плевать на его партер. Он сдается, когда у него получается переводить или проводить приемы. Я видел пару боев, например против Пола Фелдера. Чарльз пытался задушить его, но тот защищался, а Чарльз сразу же сдался. Понимаете? Поэтому меня не волнует его грэпплинг. Я говорю правду. Это не только мое мнение.

Последние вопросы достались Оливейре — в частности, от шефа отдела единоборств «СЭ» и автора YouTube-канала «Ушатайка» Ильи Андреева, который прилетел в Абу-Даби, чтобы освещать UFC 280.

Вопрос Оливейре: — Мотивирует ли тебя то, что фанаты сходят с ума?

Оливейра: — Я уважаю Ислама, но это лишь очередной день в офисе. Мы профессионалы, которые приехали выполнять работу. Вот и все.

Вопрос «СЭ»: — Как бы сложился твой бой против пиковой версии Хабиба?

Оливейра: — Это можно выяснить в случае возвращения Хабиба. Он заслуживает уважения за то, что сделал для спорта, но единственный способ выяснить — это его возвращение.

Вопрос Оливейре: — Вчера Ислам дал интервью бразильским СМИ, сказав, что у чемпиона есть имя — Ислам Махачев. Твой ответ?

Оливейра: — Есть только один король-лев, и это Чарльз Оливейра.

После этого пресс-конференция перед турниром UFC 280 завершилась и участники главных боев впервые встретились лицом к лицу.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
ММА
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