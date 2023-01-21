Джонни Уокер: «Мой брат счастлив в России. Я живу в Ирландии, а хочу в теплой, дешевой и безопасной стране»

Эксклюзив перед боем.

В ночь на 22 января боец полутяжелого веса UFC Джонни Уокер (19-7) подерется с Полом Крейгом (16-5-1) на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

Бразилец всеми силами укрепится на тропе возрождения после четырех поражений в пяти боях. В 2019-м он был главной хайп-машиной UFC, стартовал в промоушене c трех роскошных побед нокаутами, его нахваливал Дональду Трампу Дана Уайт, но затем соперники нашли у Джонни слабости и начали безжалостно по ним бить.

Сначала Уокера вывел на чистую воду Кори Андерсон — американец показал всем, что у бразильца отсутствует подбородок и какой-либо фундамент в боксе. Затем Никита Крылов вскрыл у него проблемы в борьбе, пролежав на нем три раунда. После двух поражений Джонни едва не проиграл снова — Райан Спэнн дважды уронил его, но бразилец сумел чудом камбэкнуть и красиво забить соперника локтями. Однако затем снова последовали поражения — сначала Тьяго Сантос переиграл Уокера в очень близком бою решением, а затем его брутально вырубил Джамал Хилл.

В следующим поединке Джонни вдруг решил бороться и, к удивлению многих, перевел и задушил крепкого самбиста Йона Куцелабу. Атакующая борьба у бразильца, кстати, вполне может прижиться — он невероятно мощный и крупный, гоняет по 18 кг, и многих на земле может просто задавить. Теперь ему снова драться с грэпплером, мастером треугольника Полом Крейгом. Если Джонни и его сможет переехать в борьбе, то впору будет говорить о том, что он превратился в серьезного универсала.

В преддверии этого поединка «СЭ» созвонился с бразильцем, чтобы поговорить о предстоящем бое, Магомеде Анкалаеве, встречах с Чимаевым и Макгрегором, родном брате, которой женился на русской и счастлив в России, а также о стране-мечты для самого Уокера.

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— У вас европейская внешность. Кто по происхождению ваши родители?

— Они оба бразильцы, бро. Но насколько я знаю, дед моего отца был вроде итальянцем, точно не знаю, но откуда-то из Европы.

— Вы жили в разных странах, сейчас живете в Ирландии — есть ли какая-то страна на уме, в которой вы хотели бы остаться навсегда?

— Я не знаю, сейчас я фокусируюсь на моей карьере, думаю, ближайшие 5 лет я буду жить в Ирландии. Потом мне бы хотелось жить в какой-нибудь теплой, недорогой стране, где безопасно, хорошая кухня. Подберу себе какую-нибудь такое место. Если брать Ирландию, то тут каждый день идет дождь, холодновато, но в остальном это хорошая страна.

Джони Уокер. Фото Getty Images

«Я всегда был сильным, даже в детстве. У меня особые мышечные волокна»

— У вас два нокаута локтями из стойки, причем такими, не самыми амплитудными локтями. Как вам удается генерировать такую силу удара ими?

— Думаю, тут дело не столько в локтях, сколько в моих мышечных волокнах. У меня смешанная кровь, есть и африканцы в роду. Я просто очень взрывной, все, что я выбрасываю — кики, колени, локти, — идет с большим взрывом и силой, потому что у меня просто вот такие мыщцы. В детстве я тоже был очень крупный, сильный ребенок, взрывной, занимался разными видами спорта — футболом, легкой атлетикой и так далее. Думаю, я был рожден для того, чтобы использовать мое тело для спортивных выступлений, я уже родился спортсменом.

— Был ли у вас соперник, с которым вы чувствовали, что он ничем вам не уступает в физической мощи?

— Да, как-то я дрался с одним парнем из Польши, тяжеловесом. Мне кажется, он вдобавок был на творожке, потому что уж слишком большая сила у него была. Это еще до UFC было.

— Как насчет Никиты Крылова? Он тоже довольно мощный физически.

— Мне трудно сказать насчет него, потому что я подошел к этому бою перетренированным. Я был очень уставшим, даже еще в раздевалке перед боем. Я слишком сильно пахал и не дал телу восстановиться. Уже в раздевалке я был такой уставший, не понимал что происходит: «Б****, что творится?». Кардио было в порядке, но мышцы были тотально уставшими. Поэтому я не могу вам сказать, был ли он физически сильным, потому что с моим организмом была полная жопа еще до боя. Эта ситуация меня многому научила, нужно восстанавливаться в боевую неделю, не перегружаться, потому что ты потребляешь мало калорий из-за весогонки. Нельзя перегружаться, а я тренировался в боевую неделю два раза в день. До этого боя я в боевую неделю тренировался по легкой, просто 3 раунда кардио по 5 минут и все.

Джони Уокер. Фото Global Look Press

— В первых боях в UFC вы дрались в широкой стойке с опущенными руками, сейчас вы свели ноги поуже и подняли руки. Почему решили поменять стиль?

— В моем дивизионе один удар может изменить все, поэтому нужно держать руки высоко. Я теперь держу руки высоко и всегда буду их так держать — да, мой стиль стал более защитным.

— В бою с Райаном Спэнном вы смогли камбэкнуть после двух нокдаунов и выиграть бой, но в поединке с Кори Андерсоном, оказавшись в подобной ситуации, не смогли восстановиться. Почему?

— Тут дело в ментальности. Мое психологическое состояние ухудшилось перед боем с Кори, я стрессовал, был недоволен своей жизнью, был неуверен в себе, потому что недавно перенес операцию, у меня также были проблемы с моим тренером из Бразилии ... В бою же со Спэнном я был как машина, мне было п****, что бы ни случилось, я бы продолжил драться. Все идет от головы, со Спэнном моя ментальность была очень сильна. С Кори Андерсоном физически я был в хорошем состоянии, но психологически — в плохом.

— В прошлых боях у вас были проблемы с защитой от оверхэндов, боковых ударов — вы работали над устранением этого дефекта?

— Да, последние несколько месяцев я много работал над моей боксерской защитой с тренером Беком Коллинсом, он очень хороший тренер, его брат был чемпионом мира по боксу.

«Анкалаев лучший полутяж? Чтобы называться лучшим, он должен был финишировать Блаховича»

— В Таиланде вы спарринговали с Шарой Буллетом, дагестанским бойцом, которого сейчас подписали в UFC .

— Да, я помню его, это мой друг, мне он нравится. Он очень мастеровитый боец, бьет много бэкфистов с вращением, летящих коленей, очень нестандартный боец, похож на меня, у нас один стиль. Мне понравилось тренироваться с ним.

— Он рассказывал, что вы как-то потрясли его в спарринге бэкфистом, из-за этого он очень разозлился.

— Возможно (смеется), но я не думаю, что я бил в полную силу. Я просто очень крупный для него, и в то время он еще был легче обычного. Я не хотел делать ему больно, мне нравились наши спарринги.

Шара Буллет. Фото Соцсети

— Что думаете о его перспективах в UFC?

— Он очень мастеровитый боец, он может многих ребят нокаутировать и засабмитить. Думаю, у него буду шансы построить хорошую карьеру в UFC, сто процентов он будет в топ-10.

— У вас есть совместное фото с Хамзатом Чимаевым, как пересеклись с ним?

— Мы встретились в UFC PI, он готовился к бою против Нейта Диаза. Я поднимался по лестнице и увидел его. Остановился, мы поболтали, сфоткались и все.

Уокер и Чимаев. UFC, Фото Соцсети

— Вы считаете Магомеда Анкалаева лучшим бойцом вашего дивизиона?

— Чтобы быть лучшим, он должен был финишировать Блаховича. Если ты отдаешь судьям право выбрать победителя, то не можешь жаловаться по поводу решения. Он очень хороший боец, очень техничный, с хорошей защитой, но чтобы быть чемпионом, у тебя должна быть мощь и агрессия для досрочных побед. Ты должен финишировать людей. А если отдаешь решение судьям, то должен мириться с этим решением.

«Мой брат счастлив в России, у него русская жена, у меня, считай, русские племянники»

— Перед боем с Кори Андерсоном вы были главной хайп-машиной в UFC. И тут вдруг решаете поехать в Россию и провести лагерь в зале « Гор-ММА» у тренера Гора Азизяна. Честно говоря, даже мы, россияне, на тот момент никогда не слышали о таком тренере. Вы жалеете, что провели те сборы у него?

— Я познакомился с этим тренером в Таиланде, он пригласил меня к себе, очень хорошо обо мне заботился, когда я был в России. У меня там были хорошие тренировки, в зале был тренер по боксу, тренер по борьбе, по муай-тай. Там было много хороших ребят, а сейчас в России уже три года живет мой брат, он тяжеловес с рекордом 7-0. И этот тренер помогает уже моему брату. Это хороший тренер, у него хороший зал, он реально заботится о бойцах, я никогда не жалел, что прошел сборы у него. Я был полностью готов к Кори, но проблема была с моим старым тренером, с которым я начинал еще в Бразилии. Я был не уверен в нем, не был счастлив с ним, он был причастен к тому, что я проиграл этот бой. Но сборы в «Гор-ММА» в России были очень хорошими. Мой брат женился на русской, у них русские дети, мои племянники, они все живут в России, и он очень счастлив там.

Уокер и Гор Азизян (второй справа). Фото Соцсети

— Вам предстоит поединок с Полом Крейгом, который всех ловит в треугольник. Почему вы уверены, что вас он в него не поймает?

— У меня хорошее джиу-джитсу, я коричневый пояс. Он ловит ребят в треугольник, потому что они действуют против него слишком агрессивно, наносят слишком много ударов на земле. С ним нужно быть осторожнее, наносить удары в правильный момент, остерегаться его джиу-джитсу, потому что у него реально хороший треугольник, хорошие болевые на руку и даже скручивание пятки. Я очень много работал против таких позиций и приемов, и в случае чего я сам готов забрать у него спину и задушить. Я много борюсь сейчас, у меня есть понимание техники борьбы, с Куцелабой я сделал суплекс и задушил его. Я много работаю над моим партером, сейчас я буду и душить людей , и нокаутировать.

— Я видел на вашем ютуб-канале, что к бою против Куцелабы вы сбросили 17 кг. Это же гигантский вес.

— Я очень массивный, очень сильный, как тяжеловес. Я гоняю со 115 кг. Весь год мне нужно питаться правильно, чтобы согнать такой вес, а за три месяца до боя я сажусь уже на строгую диету. Зато в бою у меня есть преимущество в весе над другими полутяжеловесами. Просто нужно правильно питаться, долго сидеть на диете, а потом, в боевую неделю, вес уже догоняется легко. Я очень профессионален в этом плане.

«Райан Спэнн — самый тяжело бьющий боец, с которым я когда-либо дрался»

— Вы дрались с Джамалом Хиллом, который сейчас будет биться за пояс. Можете назвать его особенным бойцом?

— Он хороший боец, у него есть навыки. Он здорово сконтрил меня, хотя в то время мой бокс еще не был настолько техничным и крепким в защите. Сейчас я лучше в этом. Но на тот момент он был на уровень выше меня в боксе, сейчас же я сам подтянулся к этому уровню. Больше такого нокаута со мной никогда не произойдет.

— Кто самый тяжело бьющий соперник в вашей карьере — Кори Андерсон, Райан Спэнн, Джамал Хилл, Тьяго Сантос или кто-то другой?

— Я думаю, Райан Спэнн, бро. У него еще хороший тайминг, хорошо контратакует. Два раза уронил меня.

Уокер финиширует локтями Райана Спэнна. Фото Getty Images

— После боя с ним и боя с Хиллом у вас были сотрясения?

— После боя с Джамалом Хиллом у меня было сотрясение. Но тут надо понимать, что я пошел ему навстречу при ударе и удвоил его силу. Я создал встречное движение, потому что сам наносил удар. Если бы я остался на месте, сила его удара была бы другой.

— Кстати, какой ваш реальный рост — 196 см?

— Да, я самый высокий в этом весе.

— За то время, что живете в Ирландии, хоть раз пересекались с Конором Макгрегором?