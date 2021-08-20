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Абубакар Нурмагомедов: «Кто плохо о нас отзывался — тех накажем»

16:10
Абубакар Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Абубакар Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов рассказал «СЭ», почему пока не вызывает на бой американца Колби Ковингтона, хотя тот плохо отзывался о его троюродном брате — Хабибе Нурмагомедове.

«Колби Ковингтон уже давно в топе, — сказал Нурмагомедов. — Я же свой дебютный бой проиграл, второй выиграл. Чтобы в топ-10 попасть, мне надо, хотя бы, еще пару боев выиграть. А вызывать кого-то... Я не люблю такие вещи. Кого дадут — с тем и буду драться. А кто плохо о нас отзывался — тех накажем, проблем нет с этим».

На счету 31-летнего Нурмагомедова 16 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА (1-1 в UFC).

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Илья Андреев все материалы автора

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