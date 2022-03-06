«Колби — лох, но лох, который умеет бороться». Масвидаль и Ковингтон — после боя

Послематчевая пресс-конференция.

В Лас-Вегасе прошел самый подогретый поединок UFC со времен Конора и Хабиба. Два бывших друга и соседа по комнате Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль последние полтора года обливали друг друга грязью и теперь, наконец, подрались.

У 37-летнего кубинца были свои моменты, правый хук в 4-м раунде отправил Колби во флеш-нокдаун, но в целом рисунок боя Хорхе тотально проиграл — поделать что-то с неиссякаемым темпом и цепной борьбой соперника он ничего так и не смог.

После боя оставалась последняя интрига — пожмут ли бойцы руки или пойдут ли хоть на минимальный миротворческий шаг. И оказалось, что конфликт был настоящим: даже после гонга оба кричали что-то грубое и нецензурное друг другу, пока их отгораживали друг от друга сотрудники UFC и атлетической комиссии.

На послематчевой пресс-конференции от вражды не отказалась ни одна сторона — оба снова обменялись «любезностями». Приводим лучшие реплики из медиавыходов бойцов и Даны Уайта сразу после турнира.

«Колби — мудак. Разве с этим кто-то не согласится? Но я уважаю его»

Первым к журналистам вышел президент UFC Дана Уайт, который подобрал забавнейшую оценку победителю главного боя вечера.

— Вы когда-то отпускали плохие слова в адрес Колби. Что сейчас думаете о нем?

— Не думаю, что я говорил о нем что-то плохое. Я сказал, что он мудак (смеется). Он мудак, да. Кто-то с этим не согласится? Думаю, он сам согласился бы с этим. Я уважаю этого парня. Как бы вы ни ненавидели его, вы должны отдать ему должное. Он выигрывает бои, он жесткий.

— Он хочет драться с Порье. Вам интересен этот бой?

— Я не знаю. Колби в специфической ситуации. Он дважды проиграл Усману, Усман уже оббегает дивизион по второму кругу. Нам нужно поговорить с Колби и понять, чего он реально хочет. Если он подерется с Порье, то что потом? Должно быть какое-то направление. Будет он с ним драться в 155 или как это все будет выглядеть? Я не знаю. Если он останется в 170 и будет выигрывать дальше, он снова получит титульник рано или поздно.

О включении Хабиба в Зал славы и отказе Махачева драться с Дос Аньосом

Спросили журналисты у Даны и о рекордно быстром включении Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC. Крайне редко бывает, что боец всего два года спустя после завершения карьеры попадает туда.

— Хабиб сегодня был включен в Зал славы. Вы обняли его на объявлении, какая у него была реакция?

— Хабиб сегодня был злой (смеется). Не знаю, что у него случилось. Спрашивал у него: «Почему злой сегодня?»

— Думаю, это из-за решения в бою Эллиотта и Уланбекова

— Да-да, может быть. Думаю, так и есть

— Вам показалось, что решение было спорным?

— В сегодняшнем карде ни одно решение не показалось мне спорным.

— Противоречивая ситуация с боем Ислама Махачева и РДА...

— Ничего противоречивого. Он отказался от боя.

— Он сказал «нет»?

— Сказал «нет».

О том, продал ли UFC 272 миллион платных трансляций

«С самого начала пандемии мы очень здорово продаем трансляции. Мы потеряли из-за ковида на билетах, но PPV подскочили вверх. Ребята, которые раньше продавали по 300-400 тысяч, теперь продают по 700-800 тысяч PPV. 11 номерных турниров подряд у нас собирают аншлаги. Сегодняшний турнир во много раз перебил наши вложения в него. На одних только билетах мы отбили все расходы и вышли в плюс».

О Чимаеве и Умаре Нурмагомедове

— Бой Чимаева и Бернса — претендентский?

— В этом есть смысл

— Как вам выступление Умара, брата Хабиба? Может ли он зайти далеко?

— Посмотрим. Чем выше ты поднимаешься по лестнице, тем более жуткой становится оппозиция.

***

Нашел в себе силы явиться и на пресс-конференцию побитый (и побитый тем, кем он хотел быть побитым меньше всего) Хорхе Масвидаль. До поединка кубинец говорил, что наутро после боя заголовки будут звучать как: «Колби в критическом состоянии. Он может не выжить», но в реальности он проиграл уже третий раз подряд, и в 37 лет ему нужно заходить на новый победный цикл, чтобы вернуться к большим боям.

О причинах поражения

«Я боролся как дерьмо сегодня. Технически проиграл много эпизодов в борьбе. Если бы техника была получше, я бы заставил его терять силы в некоторых попытках тейкдаунов. После первого тейкдауна он неплохо повалял меня. В стойке я нанес больше ущерба, но... Жаль, что я не могу вернуться в прошлое и заняться борьбой. Я бы пошел бороться в колледж, следил бы за своей успеваемостью. Тогда я бы смог защищаться от тейкдаунов и чувствовать себя увереннее в стойке. Я просто слабый в борьбе, брат (обращается к журналисту. — Прим. «СЭ»). Неприятно, конечно, проигрывать такому черту. Который говорит о детях, религии... Никто не хотел бы проигрывать такому трусу. Хотя я уронил его, по-моему, два раза, но он все время нагружал меня борьбой. Проигрывать такому сопляку — отстойное чувство».

О том, мог ли он добить Колби после флеш-нокдауна в 4-м раунде

«Мне стоило идти в добивание, сделать быстрый подшаг и добить. Но мне казалось, что он после падения сразу будет проходить в ноги. Стоило идти добивать, у меня было пятисекундное окно, чтобы финишировать его или довести удары, которые бы мне выиграли раунд 10-8 или 10-7. Но я потерялся, думал о какой-то херне».

О решении Колби вызвать легковеса Порье

«Колби — лох. Но лох, который умеет бороться».

О тычке в глаз в 1-м раунде

«Тычок был очень жестким. Единственное, что у меня болит после этого боя, — это глаз. Он пульсирует и болит, хотя прошло уже 30 минут после боя. Мне стоит провериться, нет ли у меня царапины или повреждения глаза. Колби всегда был грязным бойцом. В этом эпизоде он промазал несколько ударов и ткнул в глаз. Херб Дин должен был остановить бой, дать мне время восстановиться, я бы смог продышаться. Если вы смотрите бои, вы видите, что Херб часто ошибается. У меня и в прошлых боях с ним были свои моменты. Но я не хочу валить все на тычок и оправдываться».

О том, что сказал Колби сразу после боя

«Что он все равно лох и я доберусь до него. Что он ответил? Я не знаю, бро. Я сказал ему, что он лох. Даже сейчас, хотя бой прошел, я могу сказать вам — если я увижу его где-то на улице, я сделаю все, что в моих силах, чтобы сломать ему челюсть».

О дальнейших планах

«Мне 37 лет, хотелось бы, чтобы та поддержка, которая у меня есть, пришла ко мне, когда я был моложе. Но я все еще люблю этот спорт. Мне нужно вернуться в зал, сделать упор на борьбу, на легкую атлетику. Я хочу реванш с ним, хочу реванш с Усманом. Понимаю, что я в 3-4 боях от этих реваншей, но я люблю тренироваться, люблю драться. Если я смогу подтянуть борьбу, смогу защищаться от тейкдаунов Колби, я превращу его жизнь в ад. Сейчас я хочу отдохнуть, скурить пару косячков, поесть чизбургеров. И потом вернусь к работе в зал, посмотрю, что у меня с формой. И через месяц мы поговорим с моей командой, что дальше».

***

Последним к журналистам вышел Колби Ковингтон. Американец снова отказался отвечать на вопрос бывшего репортера MMA Junkie Джона Моргана, сказав, что тот сначала должен отжаться 10 раз (Морган — популярный ММА-журналист, который имеет негласное право всегда задавать вопросы первым на всех мероприятиях UFC. Однажды Ковингтон посчитал, что Морган где-то нелестно о нем высказался, и заявил, что будет отвечать на его вопросы только после того, как тот отожмется 10 раз. — Прим. «СЭ»).

О том, удивил ли его чем-то Масвидаль

«Ничем. Я бил его с 1-й секунды до 25-й минуты. посмотрите на его язык тела, он больше не смог бы провести в клетке и минуты. Я же готов был еще к пяти раундам. Если он хочет, я подерусь с ним еще 25 минут на парковке. Пусть American Trash Team приведет ко мне еще одного бойца. Сегодня было одно из моих худших выступлений в карьере, но я все равно не оставил ему ни шанса».

О вызове Порье и сгонке в легкий вес

— Какой бой вам интереснее — третий с Усманом или бой с Порье?

— Определенно с Марти Фейкньюсменом, у нас есть незаконченное дело. Но сейчас какое-то время его не будет, у него травма руки. Все знают, что я выиграл 3,4 и 5 раунды в этом бою. Что касается Дастина — он гоняет больше меня, он булли, который спустился не в свой дивизион. Я вообще не гоняю вес, это сгонка была легчайшей, я бежал на взвешивание. За весь кемп я не отказался ни от одного блюда — ни от завтрака, ни от обеда, ни от ужина. Мне не нужно преимущество в весе. Пусть Дастин приходит на бой, приводит свою жену Иезавель и ребенка, зачатого ей от Конора. Я снова побью его, как бил по вторникам и четвергам в American Trash Team.

— Готовы ли вы спуститься в легкий вес?

— Я могу легко сделать 162 фунта. Эта сгонка была очень простой, но я не булли, чтобы гонять не в мою родную категорию. 155 фунтов — это лоховской дивизион, но я не хочу выходить из моей родной весовой, хочу доказывать здесь, что я лучший в мире.

О Хамзате Чимаеве

— Хамзат Чимаев отреагировал на вашу победу, он, кажется, зол на вас.

— Ему нужно быть злым на свою маму, которая назвала его Камшотом. Как можно назвать парня камшотом? («семяизвержение», с англ. «cumshot» — созвучно с началом имени «Khamzat». — Прим. «СЭ»). Мне реально неловко за нее.

О том, почему считает свое выступление в бою с Масвидалем одним из худших в карьере

«Было много эмоций, но я всего равно доминировал. Я провел неполный лагерь, тренировался только 4-5 недель, UFC позвонили мне с предложением, когда я отдыхал в Аспене, Колорадо. Я хотел сделать паузу после боя с Усманом, но получилось, что подрался быстро. Представьте, что бы я сделал с полным лагерем и конкретным геймпланом. Я хочу подраться трижды в этом году, готов вернуться в июле. Драться в Вегасе — лучше всего, потому что у тебя под рукой UFC PI. Огромное спасибо всем специалистам там, массажистам, диетологам, они очень мне помогли».

О травме колена перед боем

— Прошла информация, что у вас к бою была травма колена и вам вкололи кортизол.

— Фейковая новость. Забавно, что она просочилась. Я специально пустил дезу про травму колена одному человеку, чтобы узнать, на чьей он стороне — моей или Хорхе. Он передал информацию той команде — значит, мне нужно сузить мое окружение еще плотней.

О том, уважает ли он Масвидаля как спортсмена

«Абсолютно нет. Как можно уважать вора, который сидел в тюрьме за кражу в особо крупном размере? Он говорит, что на одном уровне со мной по образованию, но сам не окончил даже среднюю школу. Задайте ему простой вопрос: как законопроект становится законом? Сегодня я вывел этого джорнимена на чистую воду. По ходу боя я говорил ему: «Я твой папочка, я — король Майами. Принимай эту порку от меня, как маленькая сучка». И он принял ее».

О Кейне Веласкезе, которому грозит 20 лет тюрьмы за попытку убийства педофила

«Свободу Кейну! Многие поступили бы на его месте так же. Когда до твоего ребенка домогаются...Многие говорят, что поступили бы на его месте так же, но они говорят со стороны, а он поступил так в реальности. Свободу Кейну, выражаю ему уважение».