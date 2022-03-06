Ковингтон победил Масвидаля: был не хуже в стойке, переехал в борьбе, а потом назвал мусором

Обзор главного боя турнира UFC 272.

Колби Ковингтон, 34 года. Полусредний вес. Статистика в ММА: 17 побед, 3 поражения.

Хорхе Масвидаль, 37 лет. Полусредний вес. Статистика в ММА: 35 побед, 16 поражений.

Когда-то Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль были очень хорошими друзьями, но потом сильно поссорились и теперь поливают друг друга помоями. Об их дружбе мы писали здесь, а о том, что они наговорили перед боем, — здесь.

В общем, UFC наконец-то организовал бой людей, у которых есть реальный конфликт. На турнире UFC 272 он был не единственным таким. В предварительном карде подрались Марина Мороз и Мария Агапова. Тут история такая: Мороз в интервью «Вестнику ММА» взяла да и рассказала «всю правду» об Агаповой — как та употребляла наркотики и имела проблемы с полицией. Отомстить не получилось — Мария очень сильно устала за первый раунд, а во втором постучала после удушающего.

Итак, бой Ковингтон — Масвидаль. Ожидалось, что борьба Колби сыграет решающую роль, — так и получилось.

В первом раунде ему понадобилось полторы минуты, чтобы перевести Хорхе. Затем — длительный контроль с попытками провести удушающий. В концовке соперники поднялись в стойку. Прямо перед гонгом случился размен, в котором Ковингтон был точнее. После гонга Колби показал язык — мол, смотри, я не хуже тебя в стойке.

Второй раунд полностью прошел в стойке. По значимым ударам он уступил — 20:30, однако бил куда увесистее. Двое судей отдали раунд Колби, один — Масвидалю.

Третий раунд — аналог первого: Ковингтон довольно быстро оформил тейкдаун, а затем доминировал в партере. Были попытки финишировать Масвидаля — например, давлением на подбородок (как Хабиб Нурмагомедов когда-то сломал карьеру Конора Макгрегора), но не получилось. Хабиб, кстати, наблюдал за боем вживую — он сидел в первом ряду вместе с Исламом Махачевым и Камару Усманом. Нурмагомедов пришел на UFC 272 в качестве почетного гостя — в субботу его включили в Зал славы UFC.

Четвертый раунд, как и второй, прошел в стойке. И Ковингтон его выиграл, разрядив в голову Масвидаля несколько многоударных серий. Впрочем, самый опасный удар на счету Хорхе — когда он, контратакуя, выбросил правый хук точно в челюсть Колби. Ковингтон присел на колено, но тут же поднялся — улыбнувшись.

Ну а в пятом раунде Ковингтон в очередной раз затащил уже обессиленного Масвидаля в партер. В этом раунде Хорхе нанес лишь один значимый удар — настолько большим было преимущество Колби. Тем не менее закончить бой досрочно у Ковингтона не вышло. Борец он замечательный, а вот грэпплер все-таки не самый лучший. Хотя концовка все равно была убедительной: Колби поднялся и начал забрасывать ударами сидящего на канвасе противника. Итог: победа Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 50-44, 50-45).

Никаких дружеских рукопожатий после боя мы не увидели. Ковингтон начал дразнить поверженного Масвидаля. В октагон пришлось запустить несколько сотрудников Атлетической комиссии Невады — чтобы пресечь потенциальную драку.

«Хочу сказать спасибо всем правоохранительным органам, военным, спасателям, я дерусь ради вас, ребята, — сказал Ковингтон в октагон-интервью. — Теперь к делу. Я управился с мусором из Майами, теперь время подчистить болотный мусор из Луизианы. Дастин Порье, рогоносец, ты где? Принимай бой! Назови место и приводи туда свою жену Иезавель и ее ребенка, которого ей зачал Конор. Ты следующий, скоро увидимся!»

«Меня забороли, мне стоило работать над борьбой упорнее, сегодня ее у меня не было, — отметил в свою очередь Масвидаль. — Какой был план? Сломать ему лицо. Правый хук? Да, мне стоило попасть такой удар еще раз. Но повторюсь, проблема в борьбе, сегодня ее у меня не было».