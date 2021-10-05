«Удерживал его сбоку как Хабиб». Самый болтливый боец UFC поймал угонщика автомобилей

Всего два дня до этого он дрался в соглавном событии турнира UFC и был задушен.

В ночь на 3 октября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 193, в соглавном событии которого американский средневес Кевин Холланд встретился с Кайлом Дакасом. Поединок завершился победой Дакаса удушающим приемом в первом раунде.

Однако после совещания рефери Дэна Мираглиотты, матчмейкера UFC Шона Шелби и вице-президента лиги по нормативным вопросам Марка Ратнера бой был признан несостоявшимся. Дело в том, что победная атака Дакаса началась после столкновения головами, в результате которого Холланд упал лицом вниз, а удары головой в UFC запрещены.

Кевин, однако, остался недоволен таким решением — он считает себя проигравшим. «В уличной драке победил бы он (Дакас. — Прим. «СЭ»)», — сказал боец после поединка. Холланд стал открытием 2020 года — одержал пять побед в UFC, а еще запомнился фанатам тем, что постоянно разговаривает во время поединков. 2021-й же складывается для него неважно — болтает он все так же хорошо (даже когда Дакас взял его на гильотину, он что-то бормотал), но проиграл три боя из трех (учитывая no contest в поединке с Дакасом).

Зато через два дня после UFC Fight Night 193 Холланд одержал победу — но за пределами октагона. Холланду удалось поймать преступника, угонявшего автомобиль одного из его соседей. Об этом стало известно после того, как тренер бойца опубликовал видео, на котором его подопечный удерживает злоумышленника. Удерживал он его до тех пор, пока на место происшествия не приехала полиция.

Спустя три часа после инцидента Холланд пообщался с журналистом Ариэлем Хельвани, в подробностях рассказав, как ему удалось поймать угонщика автомобилей.

«Я еду по улице и вижу, как какой-то парень выезжает с парковки, а за ним бежит толпа парней, и один из них такой: «Йоу, он украл мою машину!» Я тут же ловлю мысль: «Я был на карантине неделю. Я не успел закончить свой бой, так что давай немного повеселимся». Я разворачиваюсь и начинаю преследовать парня. Итак, я еду по улице, разговариваю по телефону с мамой, и она такая: «Это, наверное, коллектор». Я такой: «Мама, если ты увидишь эту машину, то просто сообщи мне об этом. Это не коллектор». И добавляю: «Все, я кладу трубку и звоню в полицию!»

Но вместо этого я звоню своему тренеру и говорю: «Эй, этот парень проезжает по твоему району, и он только что угнал машину. Мы должны поймать его». И он такой: «Хорошо, держу пари». Тут же он выскакивает на улицу без обуви и верхней одежды.

Он (вор. — Прим. «СЭ») едет на большой скорости и врезается в дерево — так как иначе ему пришлось бы врезаться в дом. И я такой: «Йоу, отлично. Это мой момент». Выхожу из машины, чтобы поймать его, но он быстро реагирует и едет дальше. «Черт, я упустил момент», — думаю я. Затем я запрыгиваю обратно в свою машину и вижу грузовик, в котором, как выяснилось, находится чувак, чью машину угнали. Их было даже двое. Мы вместе начинаем преследовать его.

Вор поворачивает и... бум! — врезается в маленький трейлер, который тянет какое-то оборудование для газона или что-то вроде этого. Он выходит из машины. Парень, чью машину он угнал, подъезжает на грузовике спереди, чтобы как бы блокировать его. Я подъезжаю сзади — так, чтобы у него (вора. — Прим. «СЭ») не было выбора. Он начинает убегать.

Я бегу за ним, захватив с собой кофейную кружку. Гонюсь за ним, и в какой-то момент он наклоняется, вытягивает руку... я не знаю, что он этим имел в виду — чтобы я остановился? Я бью его кофейной кружкой, перевожу на землю, сажусь сверху, кладу колено на живот и начинаю удерживать его сбоку в стиле Хабиба. Он кричит: «Я не могу дышать!» Тогда я поднимаю его и кладу на обочину. Я не хотел быть похожим на копа, удерживавшего парня на земле, который просил о помощи из-за нехватки кислорода (имеет в виду Джорджа Флойда, убитого полицейским в 2020 году. — Прим. «СЭ»). Поэтому я подумал, что, черт возьми, давай-ка я просто положу тебя сюда.

Сколько длилась погоня за ним? Полторы минуты. Все происходило очень сумбурно, быстро, мы гоняли как сумасшедшие. Не боялся ли я того, что он, возможно, достал бы ствол и выстрелил в меня? Нет. Я же был вооружен кофейной кружкой, так что не боялся.

Я не думаю, что с вором что-то случилось, так как он после аварии был в состоянии бегать. Надеюсь, что все с ним в порядке. Когда я удерживал его (угонщика. — Прим. «СЭ») коленом, тот чувак, чью машину он угнал, нанес ему соккер-кик (удар ногой по лежащему. — Прим. «СЭ»). Тогда я схватил его за горло и сказал: «Ты не охренел? Не бей, иначе я тебя урою».

Нет, ни вор, ни копы, ни чувак, чью тачку угнали, — никто из них не узнал меня. Лишь после того, как мой тренер опубликовал видео у себя в Instagram, ко мне начали подходить ребята, работающие неподалеку от этого района, и такие: «Эй, Кевин Холланд, как поживаешь?» Никогда такого опыта в моей жизни еще не было, поэтому чувствую себя круто".