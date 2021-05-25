Золотая женщина.

Мир ММА всегда в своем роде гордился историей любви Конора Макгрегора и его девушки Ди Девлин. Ди подкармливала и выхаживала Конора в то время, когда он сидел на пособии по безработице, безгранично верила в него в самые тягостные моменты, никогда не обостряла, когда Макгрегор влетал в очередную историю, ни разу не угодила в какую-то грязь сама. В общем, умная, надежная и домовитая женщина, которая полностью заслужила стать хозяйкой всего того огромного добра, которое добыл ее удачливый жених.

Конор Макгрегор и Ди Девлин. Фото Instagram

Конечно, было бы здорово услышать всю историю их пути от самой Ди, но она никогда не давала больших интервью. Сам Конор семейную жизнь тоже особо не детализирует, поэтому узнать в деталях, что же Ди за человек, непросто. Тем не менее нам это в определенной степени удалось. Мы пообщались с давним другом Конора — Артемом Лобовым.

Артем рассказал небольшую историю о ней, благодаря которой о характере и натуре Ди теперь будет известно немного больше.

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- Что Ди Девлин за человек? Кто у них в семье главный — она или Конор?

Конечно же, Конор. Но Ди — такая очень положительная девушка, всегда ему помогает, изумительно готовит, отличная мать для детей. Ему очень повезло с Ди, она незаменимый человек в его жизни.

— А готовит хорошо что?

- Все делает хорошо. Огромное количество всего умеет делать. Даже вот Конор нанимает диетологов, чтобы готовить ему все. Диетолог ему готовил, и Конору не нравилось, потому что Ди готовит намного вкуснее. И диетолог потом говорил, какие порции и как готовить, и готовила уже сама Ди. И вот для меня самое главное, как я проверяю, хорошо готовит человек или нет, — это если человек может приготовить куриную грудку так, чтобы она была такая мягонькая, сочная. Потому что куриная грудка всегда становится сухая, ее очень сложно приготовить сочной и мягонькой. И Ди готовит грудку просто изумительно. И для меня это показатель кулинарного умения. Она готовит ее так, что тает во рту. Я с Конором раньше жил — у него дома, когда мы готовились. У меня тогда еще своего ребенка не было, девушки не было, проще было жить с ними. Я, Конор, Ди и собака Хьюго. Ди нас постоянно кормила, она изумительно готовит, она в ресторане «Мишлен» сможет легко работать поваром.

- В общем, она не из тех жен, которые права качают?

— Нет, просто вот реально отличная жена. Чуваку повезло с ней невероятно.

- А кто лучший друг Конора?

— Его зовут Деррик. Они вместе еще в школе учились, дружат со школьной скамьи. Мы все дружим, но он лучший друг.