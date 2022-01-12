«Это была моя первая большая ошибка в бизнесе». Как Дана Уайт из-за скупости переплатил за сайт UFC в 5 раз

Прежний владелец был неумолим.

Когда братья Фертитта купили UFС в январе 2001-го, в ценные активы промоушена входили только название бренда и старый октагон. К моменту продажи дела компании шли столь скверно, что прежним собственникам даже пришлось продать сайт UFC.com во избежание банкротства.

Портал достался технологической фирме User Friendly Computers, которая даже не стала менять название — слишком уж он удачно подходил для аббревиатуры. Войдя в должность нового президента UFC, Дана Уайт явно был озабочен продвижением онлайн-проектов промоушена далеко не в первую очередь. Хотя то время и было сопряжено с бумом дотком-компаний, спортивные бизнесы прежде всего мыслили категориями телевидения.

Дана Уайт.

Однако в течение нескольких последующих лет интернет окончательно оформился из перспективного направления в жизненно необходимую гигантскую среду, и UFC остро понадобился собственный веб-сайт. Проблема заключалась в том, что заводить нужно было не новый адрес, а возвращать старый — ведь именно к User-Friendly Computer ломанулась аудитория боев без правил, клюнув на знакомую аббревиатуру. Терять этот уже довольно приличный трафик было жалко, и поэтому Уайт экстренно вступил в переговоры с компьютерщиками. Закончились они для него первой большой ошибкой в этом бизнесе.

«Когда UFC начал подниматься, нам остро понадобился свой сайт, — рассказал Уайт на YouTube-канале Raiders. — Но проблема была в том, что сайт под названием ufc.соm уже существовал. Его занимала компания User-Friendly Computers. Я связался с владельцем и предложил ему продать сайт. Он заломил цену в $ 15 000. Я вступил с ним в настоящий бой за цену, отказался наотрез платить такие деньги. Какие нахрен 15 штук за сайт, который никому не нужен и на который никто не заходит?

У нас был настоящий бой с этим парнем, но он все равно не снизил цену. И я просто послал его. Это была моя первая большая ошибка как президента компании. UFC продолжал мощно расти, а параллельно с нами росли гребаные User-Friendly Computers. Все, кто искал нас, заходил на их сайт. Трафик ufc.соm рос сильнее и сильнее. И мне пришлось вернуться к переговорам с этим парнем и заплатить ему — только уже не 15 штук, а 75».