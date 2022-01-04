Большой обзор года.

2021-й получился для UFC, пожалуй, самым звонким годом со времен 2018-го — тогда им достался крупнейший PPV-турнир в их истории, UFC 229: Хабиб vs Макгрегор.

В ушедшем году у UFC не было ивента такой широчайшей магнитуды, но зато промоушен побил свой рекорд по совокупным продажам платных трансляций — 2021-й принес им 8,6 млн проданных PPV со всех номерных турниров года. Объясняется это и тем, что на этот период выпали аж два боя Конора Макгрегора (два боя за календарный год он последний раз проводил в 2016-м), и тем, что несколько турниров с продажами по 700-800 тысяч PPV здорово подтянули среднюю планку продаж (Адесанья — Блахович сделал 800 тысяч, Усман — Ковингтон 2 и Усман — Масвидаль 2 — по 700, Адесанья — Веттори 2 — 600).

То есть вот эти четыре турнира плюс два с участием Макгрегора продали почти 6 млн PPV от общих 8,6 за год. Важным событием стало и возвращение зрителей на UFC 261: Усман — Масвидаль 2 в Джексонвилле (промоушен дрался при пустых трибунах с UFC 248 в марте 2020-го). Такой блестящий прорыв через пандемию и ее ограничения притянули к организации новую аудиторию — тот же Уайт заявил о росте фан-базы на 40% (цифра все-таки огромная, поэтому это дело каждого — верить ей или нет).

Но если о бизнесе UFC говорить по-настоящему обстоятельно непросто — слишком уж непрозрачная компания, — то чистого спорта тут навалом. При таком глубоком ростере и галерее персонажей (которых промоушен умело стравливает) отменных боев тут всегда в избытке.

Мы покопались в каждом весовом дивизионе и собрали для вас по линейке номинаций самое интересное в ушедшем году.

Боец года — Гловер Тейшейра

Здесь важно разделить достижения по двум категориям: достижения по исторической значимости и достижения по объему и качеству работы. Если брать первую категорию, то только два бойца в этом году сработали на большую историю — Гловер Тейшейра и Камару Усман.

Гловер совершил возрастную революцию в UFС, подняв верхнюю планку возраста для чемпиона на 5 невероятных лет. Усман стал третьим человеком в истории промоушена, кто вышел на 15 побед подряд. В принципе, Камару охватывает сразу две категории — он и сотворил историю, и проделал за эти 12 месяцев большую работу, защитив пояс трижды. Но, во-первых, у Гловера есть своя победная серия (пусть ее большая часть осталась за пределами этого года), во-вторых, то, что он сделал, — это тянет даже на бойца трехлетия. Да, бразилец провел всего один бой в 2021-м, но он завершил супермиссию, и раз завершение приходится на этот год, то он заслуживает награды.

В истории с Гловером удручает необходимость постоянно предупреждать людей, что нельзя валить в кучу то, что сделал он, с тем, что сделал Рэнди Кутюр. Рэнди впервые взял пояс в 33 года, утратил его в 38, проиграв два титульных боя подряд — Барнетту и Родригесу. С этого момента Рэнди больше никогда не получал пояс в порядке очереди или по спортивному принципу. Он проигрывает два титульника подряд в тяжелом — получает сразу титульник в полутяжелом и становится чемпионом в 40 лет. Кто сейчас вам после двух поражений подряд даст бой за пояс, еще и в другой категории? Далее — после 6 титульников подряд в полутяжелом весе (которые Рэнди провел с рекордом 3-3) он снова получает возможность подраться в тяжелом весе — и опять сразу за пояс. И это с учетом того, что последний бой (Лидделу) он проиграл нокаутом. И два последних боя в тяжах также проиграл нокаутами. По такой схеме Рэнди мог получать титульники хоть до 50 лет. Помните, что говорил Даниэль Кормье после второго поражения Стипе: «Если бы можно было бы драться только за титульники, то я бы остался в спорте. Но снова становиться в очередь и пробивать дорогу — на это у меня больше нет сил».

Самого Ди Си тоже нельзя относить к 40-летним чемпионам. Он на момент удержания титула в тяжелом весе действительно вошел в 40-летие, но в этом возрасте не одержал ни одной победы, дважды проиграв Миочичу. То есть нет ни взятия титула в этом возрасте, ни просто победы.

Гловер же построил победную 6-матчевую серию, финишировал пятерых соперников в этой серии, в том числе Смита, Сантоса и Блаховича — нигде и никто не давал бразильцу поблажек. Можно спорить, сильнейший ли Гловер полутяж в данный момент, но факт остается фактом: он прошел всю сетку по спортивному принципу. Выиграть титул впервые в 42 года — это эпохальное достижение с учетом того, что планка поднята на огромные 5 лет с момента побед 37-летних Вердума, Биспинга и Блаховича. Поэтому Тейшейра — первый настоящий 40-летний король. В уходящем году он изменил этот спорт навсегда.

Бой года

Для определения поединка года видятся подходящими следующие критерии:

— бой не должен быть односторонним. Даже если поединок отклоняется от равновесия и один боец на шаг позади, он должен создавать оппоненту угрозы и трудности;

— ставки должны быть высоки. Потому что это увеличивает давление и стресс в несколько раз. А под стрессом лучшие способны превосходить свои возможност;

— бой не должен принимать раз за разом острый характер только из-за грубых ошибок. В великих боях соперники используют даже не ошибки другого, а мелкие неточности;

— в поединке должна быть драма. Драмой может быть что угодно: камбэк, история, преодоление ущерба, особая энергетика, эпизод, который ставит все с ног на голову, и т. д. Драма должна быть естественной, а не искусственно созданной.

Два боя в этом году хочется поставить в один ряд и назвать лучшими.

Петр Ян — Кори Сэндхаген

Бешеная позиционная высокотехничная катка, где никто не делал грубых ошибок и победителю пришлось находить неочевидные, сложные ходы, чтобы выиграть бой. Меня удивили две вещи в действиях Петра Яна. Первая — как он хладнокровно проходил дистанцию панчей соперника, поглощая 70 процентов ударов ручным блоком. Никогда не видел такого эффективного использования ручного блока на таком уровне в ММА. Это не просто встать у сетки и перекрыться от града ударов. Это в движении ставить руки так, чтобы глушить самые быстрые джебы и кроссы. Петр сокращал дистанцию не ценой подбородка или за счет взрывного движения, а вот такой хладнокровной и чувствительной защитой. Если бы он защищался на 10-15 процентов хуже, он бы не выиграл этот бой. Нахватал бы кучу ударов, и это был бы другой поединок.

Вторая — это то, как Ян против длинного, дистанционного бойца, почти на 10 см опережающего его в риче, очень быстрого и постоянно меняющего стойки, умудрялся доводить сложные длинные удары: вертушки, хай-кики, бэкфист с вращением, длинный левый прямой во весь рич в челюсть. Обычно считается, что низкий должен против высокого сокращать дистанцию, вести ближний бой, работать по корпусу, но Ян довел все ключевые удары издали, не испытав проблем с разницей в риче и длине. С точки зрения драмы и эффектов этот бой не тянет на блокбастер, но у него такой мощный внутренний спортивный потенциал, что наверняка ему найдется место в истории где-то рядом с Круз vs Диллашоу и подобными шедеврами редкой красоты.

Александр Волкановски — Брайан Ортега

Самый драматичный титульник года. Почти весь поединок проигрывавший один-два шага сопернику Ортега сумел создать две смертельные угрозы. В случае с гильотиной меня больше всего удивило, как он быстро сделал всю подготовительную работу — обвязал соперника и наложил захват.

Здесь даже нет серьезной ошибки Волкановски, просто Брайан сделал все быстрее и ловчее, чем любой другой сильный ММА-джитсер. Но что удивило еще сильнее — это как после избиения на земле, после которого его отдирали всем углом от канваса, Ортега возродился в 5-м раунде и выиграл его. Не согласен с двумя судьями, которые отдали этот раунд Волкановски. Ортега был лучше — он шел вперед и доводил тяжелые точные удары. Единственный раунд в бою, когда Брайан нашел ключ в стойке. Его способность драться сквозь безнадежную усталость можно сравнить только с ромеровской.

Ну а Волкановски — это эволюция ММА во всей красе: каждый новый чемпион полулегкого веса был более позиционно глубоким и грамотным, чем старый. При всем уважении к Максу Холлоуэю позиционное мастерство Волкановски на уровень выше. Мне о крутости Алекса всегда напоминает такой факт: он единственный, кто выиграл все раунды у Жозе Альдо в боях, продлившихся 3 раунда и более. Холлоуэй, Ян, Мораес, Фонт, Эдгар, Мендес и так далее — все они проигрывали Альдо хотя бы раунд. Волкановски же задушил бразильца в позиционной игре, не отдав ему ничего.

Стиль года — Сирил Ган

Француз — тяж-мутация, объединившая в себе качества нескольких весовых дивизионов. Уже сто раз сказано, но скажем еще: никогда раньше не было гиганта с такой скоростью, пластикой и подвижностью. Добавляем к этому тонкую технику, выдающиеся защитные рефлексы и непробиваемую нервную систему — и перед нами боец, который может стать доминирующей силой на многие годы.

Больше всего меня в Гане восхищает защита. Не помню тяжеловеса с такими уклонами головой и рефлексами. То, что попасть по Гану сложно, признали все его соперники, даже Волков, попавший по нему больше всех. Сирил — один из двух-трех лучших бойцов в UFC по врожденному чувству опасности, уклонам головой и по такому техническому компоненту, как рама, или фрейм (вытянутая вперед передняя рука, сбивающая и тормозящая оппонента). Джеб Гана великолепен — он бьет его сильно даже без подшага, оттягивая корпус назад. Разбил нос Волкову, потряс ДДС в решающей атаке, замучил им Жаирзиньо. Джон Джонс, кстати, с которым Гана часто сравнивают, так и не смог со своими аномально длинными руками развить хороший, жесткий джеб.

Ган был открытием уже в прошлом году, но в этом все увидели, что его стиль и навыки работают и на самом высоком уровне. Отдельно скажем об историческом поединке француза с Александром Волковым. Два гиганта-технаря, которые аккуратно обстреливались 25 минут, — когда мы видели такое? Редчайший бой огромных тяжей, где ни на единую секунду поединка не пахло нокаутом.

На пути Гана к великим свершениям есть серьезное препятствие: такой же фрик — стихийное явление, рождающееся раз в 15-20 лет, как он сам, — это Франсис Нганну. И это то, что делает их бой головокружительно интригующим.

Самое неуклонное приближение к титулу года — Ислам Махачев

Самый малопропускающий боец в истории UFC. Пропускает 0,79 значимого удара в минуту. 17 значимых ударов пропустил в этом году за три поединка. Серия из трех побед сабмишенами подряд (только Чарльз Оливейра в истории легкого веса строил более длинную серию из побед приемами подряд — 4).

Никто в UFC не переводит так одинаково сильно и через корпус, и через ноги, как Ислам. Это единственный боец в UFC, на которого я смотрю и точно знаю: этот переведет ЛЮБОГО в своем дивизионе, если захочет. Для сравнения: Хабиб затратил на 20 успешных тейкдаунов 45 попыток. Ислам — 29.

Махачев неумолим в выходах на прием, это лучший ММА-грэпплер прямо сейчас. Да, в БЖЖ Оливейра оснащеннее, но у Махачева большее переплетение борцовских дисциплин. Знаете ли вы, что он побеждал в UFC сабмишенами во всех раундах, кроме 5-го? В 1-м — Хукера, во 2-м — Кунтца, в 3-м — Добера, в 4-м — Мойзеса. Ислам великолепен, в этом году его стиль стал неумолим и грозен как никогда.

Техника года

Гига-кик Гиги Чикадзе. Грузинский боец стартовал в UFC с четырех решений подряд, но затем, наконец, полетела его левая нога. Три финиша подряд (два из них — как раз левым киком), три послематчевых бонуса, последний из которых — за победу нокаутом над главным кикером в истории промоушена Эдсоном Барбозой.

Левый кик в печень — главное оружие грузина. Чикадзе бьет этот удар чрезвычайно жестко, быстро и неуловимо — кик может залететь в самый узкий зазор между блокирующим локтем соперника и бедренной костью. Гига-кик отмечал в разговоре с Youtube-каналом «Вестник-ММА» даже такой мастер ударки, как Рафаэль Физиев:

«Мне очень понравился этот его Гига-кик. Я его и раньше, конечно, бил. У меня даже, по-моему, финиш такой есть. Не такой, конечно, красивый, как у него. Но у меня он тоже есть, когда в Titan FC дрался. Такой подчеркнутый удар, думаю, скоро бум на него будет, все его будут бить».

Кстати, увидеть Гига-кик в деле можно будет уже совсем скоро. На первом турнире промоушена в 2022-м — UFC Vegas 46 — Чикадзе 15 января побьется в главном событии вечера с Келвином Каттаром.

Выступление года

Петр Ян — в поединке с Кори Сэндхагеном.

Камару Усман — в поединке с Гилбертом Бернсом. Классическое хладнокровие и поиск пути к победе большого чемпиона. Быстро перестроился после тяжелого начала и флеш-нокдауна, наладил дистанцию и разбил джебом. Лучший джеб-перформанс в истории титульных боев UFC.

Франсис Нганну — в поединке со Стипе Миочичем. Люди недооценивают Франсиса. То, что он сделал с Миочичем, — это не просто одна голая сила. Меня удивило, как камерунец доводил тяжелые и точные удары, находясь изначально вне дистанции панчей. Этот правый оверхенд в первом раунде, когда Франсис покрыл огромное расстояние перед ударом, и особенно изумительный кросс на переключении стоек во втором раунде — эпизод, который привел к нокдауну. Это было так стремительно и разяще, что Стипе просто не успевал реагировать. Нганну делал в этом бою все: ронял, нокаутировал, доводил хай-кики и лоу-кики, защищался от прохода и переводил сам (с красивым заходом за спину), забивал могучим ГНП (думаю, именно после этих коротких ударов Миочич понял, что проходы в ноги пока не лучшая идея), комбинировал ярость и хладнокровие, мгновенно отказывался от плохих идей и возвращался к геймплану (когда затеял сам второй раз перевести Стипе, но быстро передумал).

В этом году я был на Варшавке в зале Александра Волкова. Впервые увидел тяжеловеса UFC вживую, и это стало одним из моих главных впечатлений года в профессии. Волков — машина. МАШИНА для убийства. Его ноги — это две каменные палицы, две боевые установки. Он был в метре от меня и лупил лоу по груше — это выглядело в тысячу раз эффектнее, чем на любых фрагментах в инстаграме. «Как Ган съел кучу лоу-киков от таких ног?» — была мысль. А потом: «А что же такое Нганну? Что там за удары?»

Я помню, как Фернанд Лопес в разговоре со мной, кляня Нганну в очередной истории, тем не менее — когда мы потом переходили к спорту — постоянно приговаривал: «Francis is special. Francis is special». Безумие сравнивать Нганну с Энтони Джонсоном или, упаси боже, с Марком Хантом. Он круче. В сто раз. В марте прошлого года мы делали список рекордов Нганну, и все эти цифры выглядят совершенно аномальными. Ознакомьтесь с ними еще раз.

22 января — уже совсем скоро...

Хамзат Чимаев — в бою с Ли Жиньлиангом. Пройти на 4-й секунде боя против топового полусредневеса, вот так поднять его и тащить, разговаривая с президентом UFC, — это шок. Со стороны кажется, что уверенность Чимаева в себе превосходит его навыки, хотя и навыки эти — экстра-класса. Вера в себя Хамзата — это какое-то огромное энергетическое биополе, подавляющее соперников начисто. Победить его сможет только человек, верящий в себя с той же силой. Как говорил Гарри Каспаров, уверенность в себе — это величина в сто процентов, которая распределяется строго на двоих. Ни у кого изначально нет ста.

Если уверенность в себе одного достигает 51 процент, то уверенность другого падает до 49. Если ваша уверенность падает до 30 процентов — вы в зоне поражения. Чимаев, такое ощущение, своим полем подавляет соперников настолько, что уже с первых секунд получает эти 70 процентов. Это как минимум. Нужен тот, кто приведет этот параметр в 50 на 50. Но не стоит забывать и о навыках. Икрам Алискеров, чемпион мира по самбо, было видно, глубоко верил в себя и нисколько не боялся Чимаева, защитился от его борьбы, но недооценил другие угрозы.

Нокаут года

Серхио Петтис — Кеджи Хоригучи.

Кори Сэндхаген — Фрэнки Эдгар. Самое кристально чистое летящее колено в истории промоушена.

Сабмишен года

Джордан Леавитт — Мэтт Сейлз. Перевернутый треугольник, наказавший за проход в ноги. Прием, показавший еще раз бесконечное коварство и богатство джиу-джитсу.

Андре Мунис — Жакаре Соуза.

Висенте Люке — совокупно за два Д'Арсе — с Вудли и Кьезой.

Возрождение года

Отнесем сюда весь тяжелый вес UFC, который стал интересным как никогда. Ярко выраженная новая волна: Ган, Аспинэлл, Романов, Туйваса, перезапустивший карьеру, Даукас, Павлович.

И группа привычных топов: Нганну, Льюис, Волков, Блейдс, Миочич, Розенструйк.

Стат-рекорды года

Франсис Нганну — набрал 10 побед нокаутами быстрее всех в истории UFC: за 13 поединков.

Франсис Нганну — тяжеловес, которого дольше всего в истории UFC не могут финишировать и отправить в нокдаун: 13 поединков.

Гловер Тейшейра — стал самым возрастным чемпионом UFC в истории среди тех, кто выиграл пояс впервые.

Камару Усман — первым в истории UFC исполнил «дабл-дабл»: набрал 50 тейкдаунов и 10 нокдаунов.

Андре Мунис — первый боец в истории UFC, кто одержал три победы подряд армбаром.

Чарльз Оливейра — довел количество побед сабмишенами в UFC до 15 и еще больше оторвался от Дэмьена Майи с 11 победами приемами.

Чарльз Оливейра — в поединке с Дастином Порье четвертый раз в UFC победил сабмишеном из стойки. Ближайшие преследователи — Джон Джонс и Патрик Смит — имеют по две такие победы.

Макс Холлоуэй — в поединке с Яиром Родригесом пропустил свой 1100-й значимый удар в голову и до сих пор ни разу не побывал в официальном нокдауне и тем более нокауте.

Джон Джонс — впервые с момента старта своей карьеры в профессиональных ММА не провел ни одного боя за год. С 2008-го по 2020-й Боунс дрался хотя бы один раз в год. В долгой истории Джонса восхищает один факт — он никогда не получал серьезных травм. Они никогда не были причиной его снятий с боев или простоев. В футболе есть Криштиану Роналду и Лионель Месси, которые никогда за 15-18 лет на топ-уровне не получали серьезных повреждений, в ММА такой Джон Джонс.

Ислам Махачев — пропускает 0,79 значимого удара за бой, меньше всех в истории UFC. В последних 10 поединках он пропустил 77 значимых ударов. У ближайшего преследователя, Франсиса Нганну, — 117.

Фил Дэвис — 29 боев с момента начала своей карьеры в ММА не проигрывает досрочно, выступая в полутяжелом весе. 25 боев — в элитных организациях, UFC и Bellator. Ему 36 лет.

Джош Эмметт — 7 боев подряд роняет своих оппонентов. Только Чак Лидделл и Коди Гарбрандт отправляли в нокдаун своих соперников в UFC семь поединков подряд.

Петр Ян — набрал 10 нокдаунов в UFC за 9 боев. В истории UFC только Израэль Адесанья уронил соперников 10 раз быстрее — за 7 боев.

Макс Холлоуэй — 13 ноября победил Яира Родригеса, одержав 19-ю победу в UFC до наступления 30 лет (у Джонса, GSP и Порье — по 16). 4 декабря вечно молодому гавайцу все-таки стукнуло 30.

Мераб Двалишвили — быстрее всех в истории UFC набрал 60 тейкдаунов, а до этого — 50.

Сирил Ган — стал чемпионом UFC, имея в рекорде всего 10 проведенных боев в профессиональных ММА.

Чарльзу Оливейре — потребовалось 28 боев в UFC, прежде чем выиграть титул. Больше всего в истории промоушена (второй по длине пути — Майкл Биспинг, 26 боев до выигрыша пояса).