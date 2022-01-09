«Я ударил локтем, и он рухнул». Как Дэмьен Майя вырубил в Швеции наглого мигранта и получил ножом в живот

Чуть не погиб при самообороне в ночном клубе.

В августе прошлого года свой путь в UFC завершил Дэмьен Майя, один из самых доблестных ветеранов в истории промоушена. Бразилец, на счету которого 32 победы в организации (больше только у Дональда Серроне — 33), не получил от боссов предложения о продлении контракта после двух поражений подряд — Гилберту Бернсу и Белялу Мухаммаду.

Майя останется в истории UFC причастным к нескольким выдающимся достижениям:

— один из двух людей, кому удалось выиграть в промоушене 5 поединков подряд сабмишенами (другой — Ройс Грейси. Но Майя сделал это в новую эру UFC, когда БЖЖ уже плотно изучалось и бойцы стали гораздо универсальнее);

— один из двух людей, кому удалось выиграть 5 боев подряд в двух разных весовых категориях. Бразилец выигрывал 5 поединков подряд в среднем весе и 7 подряд — в полусреднем. Только Фрэнки Эдгару удавалось построить две серии по 5 выигрышей подряд в двух дивизионах (легком и полулегком);

— второе место в истории UFC по количеству побед сабмишенами (11. Выше — Чарльз Оливейра с 15 победами приемами. При этом Майя опережает Оливейру по количеству удушений сзади — 8 против 5).

Медийный образ у Дэмьена сложился безупречно тихим: грязью никого не поливал, провокаций не затевал, громких заявлений не делал, после любого результата вел себя скромно и уважительно. И это не по причине отмалчивания из-за незнания языка (Майя, в отличие от большинства бразильских звезд ММА, хорошо владеет английским), а в силу покладистого характера. Дэмьен настолько миролюбивый, что за 44 года жизни у него была всего одна уличная драка. Да и та — от необходимости обороняться от агрессивных арабских мигрантов в шведском ночном клубе.

Недавно бразилец как раз поделился этой сногсшибательной историей на Youtube-канале PodCast Intelig?ncia Ltda (историю на английский язык перевел другой канал — Brazilian MMA Legends).

«...Я только раз в жизни дрался на улице, уже когда был взрослым. Это случилось в Швеции, куда я приехал провести семинар. У меня в этой стране есть друг Вальдо. Сейчас у него БЖЖ-клуб в Стокгольме, но тогда этот клуб находился в небольшом городке. После семинара мы отправились в ночной клуб. Там везде в таких заведениях за порядком строго следит охрана, а в том клубе, куда мы пошли, охранниками вдобавок работали ребята из БЖЖ-академии Вальдо, он был у них начальником охраны.

Это был такой двухэтажный клуб, на втором этаже шло живое выступление какой-то группы. Я стоял в уголке и спокойно слушал музыку. Выпил немного вина, пива... Я никогда не пью много, поэтому не был пьяным, просто немного захмелел. А в этом городе есть преступные группировки, сформированные из выходцев со Среднего Востока. Мигранты, которые приезжают в Швецию и формируют там банды. Из того, что мне сказали, именно эти банды мигрантов в таких маленьких городках все держат. В самой Швеции очень безопасно, но есть вот такие небольшие мигрантские места, где у людей на руках оружие, продаются наркотики... Все это делается этими бандами.

И так как городок маленький, эти ребята из банд сразу видят, кто не местный. И вот я стою в уголке, уже два часа ночи, в клубе начинают гасить свет и распускать народ. По-моему, такой там закон — в два ночи клубы закрываются. Я стою, думаю: «Подожду, когда Вальдо закончит смену, и пойду с ним». И тут ко мне подошли ребята из вот этой мигрантской банды. Один из них атаковал меня. Даже не атаковал, а просто подошел и резко толкнул. Просто так — взял и толкнул, безо всякой причины. Вот такие они люди, эти бандиты, — грязные, беспредельные. Они там все держали.

И когда этот парень толкнул меня, я ... как это в английском языке называется — overreact. Слишком остро среагировал. Мне не стоило так отвечать, сегодня я понимаю, что это было слишком. Но важно понимать мое тогдашнее состояние. Я был подавлен из-за травмы колена. Тогда у меня были проблемы с коленом, они мешали моей карьере развиваться. И на семинаре я снова травмировал колено. И когда он меня толкнул, я испугался, что колено полетит снова. Он толкнул, потом положил на меня руку, и я ударил его локтем в лицо. И удар получился таким сильным, что он даже не упал — он обрушился на месте. Как вот обваливаются взорванные башни.

Моя первая мысль, когда он рухнул, была: «Господи, помоги мне. Только бы я не убил его». Потому что этот парень был в полной отключке, я подумал, что меня сейчас арестуют и остаток жизни я проведу в Швеции. Никто бы не дал показания, что я защищался, что он первый напал на меня. Просто постановили бы, что я убийца, и все. И пока я так думал, мне прилетел удар в затылок. Я настолько загрузился, что забыл о людях, которые были с ним. Один удар прилетел, второй, третий... Я резко отпрыгнул, чтобы у меня была дистанция. Я встал в стойку и сказал себе: «Сейчас буду драться против толпы. Шум услышат снизу охранники, прибегут и разнимут всех. Эти ребята все равно не умеют драться».

И тут вдруг я увидел, как мне тихо закрался за спину маленький парень. Все это произошло в секунды, может быть, 5-6 секунд. Он тихо обошел меня. Я резко повернулся, ударил его локтем, выбросил еще два удара, и тут он ударил меня в живот. И это был не панч, это был нож. Он просто пырнул меня. И я понял это мгновенно. Почему? Потому что эти люди не умели драться, это просто преступники. А если человек не умеет драться, он никогда не ударит тебя в живот. Он ударит тебя в голову. И он вонзил в меня нож, я согнулся, и они просто выбежали из помещения. Я посмотрел, куда пришелся удар, — все в этом месте пропиталось кровью. Я боялся, что сейчас буду жадно вдыхать воздух и у меня случится эмболия. У меня началась какая-то паранойя.

Тут меня схватил какой-то огромный парень сзади — это был охранник, он подумал, что это я развязал драку. Он просто взял меня полным нельсоном. Я не сопротивлялся, потому что боялся — если я уберу руку от места удара ножом, то умру. И в то же время я испугался: «А не держит ли он меня для того, чтобы те ребята вернулись и начали втыкать в меня нож?» Я заорал: «Вальдо! Вальдо! Вальдо!» Он услышал крик и прибежал наверх. Потом он сказал мне, что я кричал, как будто проснулся после ночного кошмара. Он прибегает, я кричу снова: «Вальдо! Меня пырнули ножом!» Он успокоил меня: «Спокойно, сейчас же едем в больницу». И мы поехали в больницу.

Вальдо — сын чилийца и шведки. Его отец сбежал из Чили, когда там была диктатура Пиночета. В Чили он работал личным охранником Сальвадора Альенде (экс-президент Чили, погиб при военном перевороте — Прим. «СЭ»). Если бы он не убежал, его бы убили. В Швеции он познакомился с местной девушкой, будущей мамой Вальдо. Вальдо говорит в совершенстве на шведском, испанском, португальском и английском. Он часто бывает в Бразилии, добрался до черного пояса по джиу-джитсу".