Адесанья нарушает эволюцию ММА. Он бьет лучших только в стойке, и это в самую универсальную эпоху

Лучший ударник в истории.

Израэль Адесанья снова триумфально победил в момент наивысшего сомнения публики в его персоне.

После 0-3 в противостоянии с Перейрой говорили, что бразилец навсегда стал его криптонитом, а тут еще четвертый бой начался для нигерица совсем скверно — он не мог нормально подойти к Поэтану, а тот с длинной дистанции отбивал ему икры, и один раз показалось, что Иззи даже захромал. Тем не менее во втором раунде он собрался, выманил огромного соперника к сетке, бесстрашно залез в боксерский размен и потушил Перейру.

Да, и мы так знали, что Адесанья может потрясти Поэтана, видели это и в кикбоксинге, и ММА, но то, что это произойдет так внезапно, одним панчем и после того, как бразилец отбил ему ноги и зажал своими могучими габаритами у сетки... Это было поразительно.

Исраэль Адесанья. Zuffa LLC, Фото AFP

С этой победой Израэль окончательно отделяется от плотной группы преследователей статуса лучшего ударника в истории промоушена. Дело не только в ударной технике или завоеванных титулах, дело в том, как Адесанье непостижимым образом удается быть успешным, работая в настолько неуниверсальной манере в самую универсальную эпоху в истории ММА.

Адесанья самый игнорирующий борьбу чемпион в истории UFC. За 15 боев он провел всего три тейкдауна и никогда не зависал в грэпплинг-контроле

За 26 боев в профессиональных ММА у Адесаньи до сих пор нет ни одной победы сабмишеном или залеживанием.

В 13 победных боях в UFC Адесанья всего два раза провел тейкдаун — тайские подсечки с Брэдом Таваресом. То есть для этих 13 побед ему не понадобилось НИ ОДНОГО чисто борцовского тейкдауна (прохода или броска) и ни одного сабмишена. Он провел борцовский проход с Перейрой в первом бою, но проиграл тот поединок.

У Адесаньи набралось 11 боев в UFC, в которых у него не было даже ДЕСЯТИ секунд грэпплинг-контроля. 7 боев — когда не было даже СЕКУНДЫ контроля. Ни в клинче, ни в партере. Просто вдумайтесь в это.

Заставьте ЛЮБОГО бойца в UFC драться 11 боев без права даже на 10 секунд нахождения в грэпплинге или борьбе — они ВСЕ улетят в нокауты по нескольку раз. Макгрегор улетит, Шевченко, Ян, Ган, Маддалена, Умар Нурмагомедов, Джонс, Сэндхэген, Перейра, Махачев, Волкановски и т.д. Все до одного пойдут спать. Все! А Адесанья 13 боев подряд так дрался и не уходил спать.

У Анкалаева вон с Блаховичем было 11 минут 20 секунд на грэпплинг-островке, и то чуть без ног не остался в бою! Два первых раунда несколько раз критически хромал от лоукиков. А у Адесаньи была всего ОДНА секунда грэпплинг-контроля с поляком, и ни в какую беду в стойке не попал.

Исраэль Адесанья и Ян Блахович.

Макгрегору в свое время понадобилось четыре тейкдауна, чтобы победить Холлоуэя. Джуниору Дос Сантосу в первых 15 боях UFC потребовалось пять тейкдаунов в общей сложности. И рекорд был хуже, чем у Адесаньи (12-3 против 13-2 у Иззи). И одна победа сабмишеном проскочила, пусть и до UFC.

Андерсон Сильва регулярно спасался сабмишенами. Петр Ян провел 23 тейкдауна и уже проиграл в два раза больше боев, чем Адесанья. Даже Нганну и Ган побеждали сабмишенами в UFC. Гэтжи тоже дрался без тейкдаунов, но проиграл гораздо больше раз, чем Адесанья, и нахватал безумного ущерба. Физиев проиграл нокаутом в первом же бою UFC и т.д.

Подводя итоги, Адесанья — величайший ударник в истории UFC, тут любые споры окончены. Он доказал, что может стабильно побеждать ТОЛЬКО в стойке лучших в мире, и побеждать их в самую универсальную эпоху в истории ММА.

Желающие оспорить его величие — постройте 12-1 в UFC с двумя тейкдаунами в сумме, и в этих 11 победах из 12 у вас меньше 10 секунд контроля в атакующей борьбе.

Адесанья самый активный действующий чемпион UFC. У него не было ни одного простоя больше восьми месяцев

Еще один момент величия Иззи — это его фантастическая занятость. Единственный действующий чемпион среди мужчин, у которого было три года выступлений в UFC, когда он проводил не меньше трех боев за этот год.

15 поединков в UFC, и НИ ОДНОГО простоя больше восьми месяцев. Да, Джамал Хилл тоже не делал перерывов больше восьми месяцев, но у него всего восемь поединков в UFC, и всего один титульный. Посмотрим, сможет ли он драться так часто, когда проведет десять титульников, и проведет ли их вообще.

Исраэль Адесанья. Фото Global Look Press

Адесанья — король нокдаунов. Быстрее всех в истории UFC уронил соперников 10 раз

У Адесаньи просто россыпь рекордов по нокдаунам. 13 раз он ронял соперников в UFC, и девять из них пришлись на титульные бои.

— Быстрее всех набрал 10 нокдаунов в истории UFC — всего за семь боев. Второй, кстати, по скорости набора — Петр Ян, ему потребовалось девять поединков в UFC, чтобы уронить соперников 10 раз.

— Второй результат в истории по нокдаунам в титульниках. Девять раз ронял оппонентов в боях за пояс. Выше только Андерсон Сильва с 10 нокдаунами.

— Сравнялся с Андерсоном Сильвой по количеству нокдаунов в истории среднего веса. У обоих по 13.

- Четыре раза ронял Келвина Гастелума в бою за временный пояс. Больше в титульном бою отправлял соперника в нокдаун только Конор Макгрегор — пять раз сбил Эдди Альвареса. Кстати, вот вам сравнение таланта и прочности Адесаньи и Гастелума. В 2019 году они оба котировались примерно одинаково, провели эпичный бой на UFC 236, избив друг друга до больничного состояния. Спустя четыре года, на UFC 287, они снова дерутся в одном карде, но только Гастелум — в прелимах, а Адесанья — в главном событии вечера бьется за пояс ДЕСЯТЫЙ бой подряд.

Бой Келвина Гастелума и Исраэля Адесаньи. MMAfighting

Быстрее всех в истории UFC выиграл титул, проведя не менее пяти боев до пояса

Хотя количество чемпионов UFC уже перевалило за сотню и продолжает расти, Иззи остается единственным, кто завоевал абсолютный титул (не временный) так быстро.

Кто в истории UFC среди мужчин быстрее всего выиграл абсолютный титул, проведя не менее пяти боев до пояса в своей весовой:

Израэль Адесанья/1 год и 7 месяцев понадобилось, чтобы выиграть абсолютный пояс (7 боев)

Коди Гарбрандт/1 год и 11 месяцев (6 боев)

Петр Ян/2 года и 20 дней (7 боев)

Лиото Мачида/2 года и 3 месяца (7 боев)

Исраэль Адесанья. Zuffa LLC

Марк Коулмэн стал чемпионом UFC за шесть месяцев, проведя шесть боев, но, во-первых, первые его пять боев пришлись на времена, когда в промоушене не было разделения на весовые категории, а во-вторых, это были турниры-восьмерки, когда дрались по два-три раза за вечер. 12 июля 1996-го Коулмэн подрался три раза за вечер, а 20 сентября 1996-го — два.

Чемпионы, которые взяли абсолютный пояс в первом или втором-четвертом боях — не учитывались (Прохазка, Перейра и тд). Минимум пять боев до пояса в одной весовой и на шестой — выигрыш титула (например, Кормье стал чемпионом за два года и шесть боев, но только четыре из них были в полутяжах). Временные пояса не учитывались.