«Я слишком громкий для команды Федора». Пономарев: восходящая русская звезда тяжелого веса теперь в ACA

Григорий больше не Гигант из зала Федора. Но интервью дает все такие же яркие.

18 марта в Ульяновске тяжеловес Григорий Пономарев брутально победил Юсупа Шуваева (во второй раз), защитив пояс чемпиона AMC Fight Nights в тяжелом весе. В интервью после победы он заявил, что прекратил тренировки с Fedor Team и вместе с этим лишился прозвища Гигант из зала Федора.

В конце марта стало известно, что Пономарев подписался в АСА и примет участие в «Гран-при» в тяжелом весе (общий призовой фонд — 1 миллион долларов). Его соперником станет экс-чемпион промоушена Мухумат Вахаев, их бой возглавит турнир АСА 160, который пройдет 21 июля в Сочи.

В пятницу Пономарев дал «СЭ» первое интервью после перехода в сильнейший российский ММА-промоушен.

— Ты больше не Гигант из зала Федора, но гигантом быть не перестал. Сколько сейчас весишь?

— 130-135 кг. Где-то так.

— Сколько калорий потребляешь в день, чтобы вся эта машина должным образом функционировала?

— Где-то, наверное, 3500 калорий. Может, даже 4000, но не больше. И не ниже [3500 калорий].

— 28 марта стало известно, что ты перешел в АСА. Как происходил трансфер?

— История началась еще перед третьим боем с Юсупом Шуаевым, где-то недели за две до него. Можно сказать, я уже ментально был согласен [на переход в АСА]. Но все равно надо было еще подумать, посчитать, с тренерами обговорить. И мы готовились к бою, поэтому поставили на паузу. Асланбеку [Бадаеву] я сказал, что на следующий день после боя я буду готов с ним разговаривать. Я отбился, и буквально через три дня он [Бадаев] написал мне. И все. Мы начали эту тему крутить, обговаривать с тренерами контракт. И теперь я участник «Гран-при».

— Какое условие оказалось самым важным для тебя? Были разговоры, что для тебя деньги — не самое главное.

— Мне все говорят: «Это же бабки, бабки...» Я все равно без денег не останусь. У меня статус не «Союз ММА», не любителя, я являюсь чемпионом [AMC Fight Nights] и подтвердил свое чемпионство. Естественно, что из-за этого и деньги будут маленечко другие — немаленькие, так скажем. Но я пошел туда больше за соперниками. Никак не принижаю Fight Nights, это хорошая организация, но там не было порядка в тяжелом весе. Ну кто там стабильно выступает? Султан Муртазалиев, Омар Алиев, Юсуп Шуаев и я. Постоянных бойцов нет, все проходные. Какой-то оппозиции... Понятно, что первый бой напряженным был [с Шуаевым]. Но с Султаном мы так и не подрались, с бразилом тоже не подрались. Кстати, он единственный, кто подписал контракт, что он в ростере Fight Nights. Это Фернандо Родригес, с которым мы должны были в январе прошлого года подраться. Но так и не подрались, потому что он заболел. Получается, что и я на замену вышел, и Висенте на замену бразилу. Был такой «Гран-при» замен (улыбается). Ну и все. И еще момент такой: Камил Гаджиев дал мне хороший толчок, и было бы неправильно с ним не поговорить. Я с ним обсудил [переход в АСА], и он мне сказал: «Гриша, все четко. У тебя есть шанс. Я только за». Ну и вот я подписался.

из личного архива

— Мухумата Вахаева сразу предложили в соперники?

— Нет. До боя с Юсупом я спросил, кто возможный соперник, и они мне сказали, что это Тони Джонсон. Но только на другое число. Потом, когда мы после боя начали разговаривать о контракте, уже предложили: либо Тони Джонсон, либо Вахаев. Мы с командой посоветовались и решили, что Вахаев будет интереснее. Ну и мельком видел его интервью, где он... Короче, что он недоволен мной, моей функционалкой, моей оппозицией.

— Говорит, что ты сырой боец.

— Да, сырой боец. Такой молодой, пухляш. И я думаю: «Наверное, это судьба — удивить его!» (Улыбается.) Нет, у меня к нему нет никакого негатива. Он такой человек, который, как говорят, за словом в карман не лезет. Думаю, удивил его, согласившись сразу на поединок с ним! Он-то, наверное, не подозревал, что я вообще когда-то с ним встречусь.

— И ты тоже за словом в карман не полезешь. Можно ли сказать, что словесная дуэль с Мухуматом неизбежна?

— Будем, наверное, отталкиваться от Мухумата, потому что я никогда не несу какой-то агрессии, какого-то треш-тока грязного. Я могу где-то только пошутить, и то обобщенно. Никогда личное не задеваю, пока, естественно, меня никто не заденет. Я вафлиться не буду, если он начнет как-то обзывать, материть меня как-то, задевать. Естественно, я маленечко ему отвечу. Но мы же идем драться, и у нас же не рэп-дуэль, поэтому я больше настроен на клетку, чем на словесную перепалку.

— Ты же еще не прочь заматериться, когда надо. А Мухумат, как я полагаю, против мата. Как быть?

— Он против мата, а я против треш-тока (улыбается). Вот и поговорим, получается. Не, ну я же тоже выбираю моменты, когда мат вставить. Я же не направо и налево кидаюсь матами, а лишь тогда, когда это очень сильно необходимо.

— Так даже и не вспомню, чтобы кто-то в АСА матерился. Может быть, вы с Асланбеком обсудили этот момент, что, мол: «Гриша, ты молодец, но давай без мата».

— Нет, он ничего не говорил, но я как-то изволил посмотреть какое-то интервью, где Асланбек про меня говорит. Он там сказал, что я — токсичный (улыбается). И это для меня был маленький рубильник, что можно материться (улыбается), что свою токсичность можно проявлять. Видимо, они сами понимают, что им не хватает плохиша, который будет материться в их организации.

из личного архива

— Асланбек Бадаев провел голосование в своем Telegram-канале, и там подавляющее большинство проголосовало за то, чтобы ты дебютировал в АСА поединком против Мухумата Вахаева. Как думаешь, почему такой интерес к вашему противостоянию?

— Это по-любому после интервью, когда Вахаев изволил что-то сказать. Это во-первых. Во-вторых, может быть, потому что у нас одинаковые техники, как некоторые думают. Вахаев хороший борец, меня позиционируют как борца, неумеющего бить. Наверно, думают, что будет пятираундовая схватка по вольной борьбе. Может быть, так и будет, скорее всего. Сибирская вольная борьба против чеченской вольной борьбы (улыбается).

— После трилогии с Шуаевым ты отметил, что тебе не удалость «кайфануть от всей дистанции». Готов ли оказаться в глубоких водах в бою с Вахаевым?

— Если будет возможность завершить бой раньше, то я завершу. Но гнаться [за досрочной победой] специально не буду. Есть некоторые бойцы, которые хотят, чтобы побыстрее все закончилось. Я не расстроюсь, если зайду в четвертый-пятый раунды. Я буду готов хоть на шесть-семь раундов.

— До боя с Мухуматом Вахаевым более трех месяцев. Это хорошо?

— Для меня это не принципиально. У меня между вторым и третьим боем с Шуаевым столько же времени было. Успел и поболеть, и выздороветь, и восстановиться, и подготовиться, и вес сделать. Все четко. Сейчас у нас времени предостаточно. Можно успеть хоть на кого подготовиться за это время.

— Какой поединок представляешь в голове? Обычно, когда встречаются два борца, они проводят бой преимущественно в стойке.

— Все будет зависеть от плана. Мы план еще не составили. Пока тренируемся ради себя. Подготовка под Вахаева начнется чуть позже.

— Ты говорил: «Не сдаюсь! Хоть 10 раундов поработаю!» Каким топливом заправляешься?

— Сотрудничество с «дошиком» у меня завершилось, сейчас у меня уже грибная продукция. После них [грибов] я как супермен. И, честно говоря, сменилась обстановка. Появились другие люди вокруг, и они внушают, что я готов драться хоть сколько. Сейчас я даже не думаю о том, что есть слово «усталость». Для меня его просто нет.

— В целом перемены можно назвать для тебя глотком свежего воздуха?

— Да, можно и так сказать (улыбается)... Глотком воздуха свободы.

— Тебя там [в Старом Осколе] на цепи держали?

— Нет, почему? Я ни про кого не говорю плохо. Но я недавно смотрел интервью Вадима Немкова Игорю Лазорину, в котором он сказал, что Гриша — громкий для их клуба. Может быть, это и правда. Маленько, может быть, внутренней составляющей я не для их клуба. Ну, они предпочитают больше поскромничать. Я имею в виду в интервью, в бою-то они вообще все звери. А я немного где-то поговорить люблю, где-то высказаться, где-то и сматериться. Но это их воспитание, и это для них неприемлемо. Здесь [в Москве] клуб «Стрела» — сборный. Здесь бойцы и поп-ММА, и UFC, и по кулачке — отовсюду. Ты в этом варишься, и все равно более раскрепощенный, свободный в этом плане.

— Примерил на себя всех тяжей в ростере АСА?

— Да. Еще когда даже не было известно, что там драться буду. Когда узнал о «Гран-при», подумал: «Вот с этим я бы, наверное, подрался вот так, вот с тем — вот так». Думал, классно было бы там подраться. Я еще писал человеку, который работает в АСА, спрашивал, возможно ли туда попасть. Человек ответил, что нет, что все места забронированы на год вперед, мол, даже не думай, что сюда попадешь. Неделя — и мне уже предложили драться в АСА. Поэтому мысли материальны.

из личного архива

— В углу у тебя кто будет?

— Естественно, будут Тарас [Кияшко] (главный тренер «Стрелы». — Прим. «СЭ») и жена (улыбается). Жена уже у меня райдер, она всегда со мной будет. Не будем загадывать, но, может быть, еще будет дядя Вова — это местный тренер. Окончательно этот вопрос не поднимали, посмотрим.

— В АСА, если не ошибаюсь, никто пока не выходил с женой. Единственное — есть Виталий Слипенко по прозвищу Жинкин Лев.

— Ну, он Жинкин Лев, потому что после боя трогательные слова про жену сказал. Я его в этом плане поддерживаю. Непонятно, почему столько хейта вывалилось на него. Ну, ладно... А я в АСА буду первый, кто выйдет на бой с женой.

— Последнее: буквально вчера Александр Емельяненко помочился в аэропорту...

— Я утром прочитал информацию, но маленько не понял. Будто задержали самолет, а из-за чего задержали, я так и не понял. Потом говорят, что он где-то помочился. Я так и не понял...

— Как ты отнесся ко всей этой ситуации, каламбуру, если можно так назвать? С улыбкой?

— Отнесся как сериалу по ТВ-3. «Слепую» смотрю иногда. Вот точно так же отнесся. Ничего нового для себя не узнал. Дядя Саша, наверное, такой человек, которого будут преследовать такие ситуации, пока он будет баловаться горячительными напитками. Он, кстати, пьяненький был или нет?

— Очевидцы говорят, что он находился в состоянии алкогольного опьянения...

— Видимо, маленечко на мозг поддавливает алкашечка (улыбается).

— Полицейские должны были задержать, но начали с ним фотографироваться.

— Четко!

— И в итоге он долетел до Москвы.

— Слава Богу, что не задержали! Хоть что-то радует (улыбается).