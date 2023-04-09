Адесанья закрыл гештальт. Вырубил Перейру до отключки, а потом издевался над бразильцем

Исраэль вернул пояс и отомстил принципиальному сопернику.

В ночь на 9 апреля в Майами, США, состоялся турнир UFC 287, в главном событии которого состоялся реванш между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей. В первом поединке по правилам ММА бразилец нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем дивизионе. Бой состоялся в ноябре 2022-го на UFC 281.

До перехода в смешанные единоборства бойцы еще два раза встречались по кикбоксингу, и две этих встречи также выиграл Поатан. В 2016 году на турнире Glory of Heroes прошел их первый поединок по кику. Перейра победил новозеландца единогласным решением судей — вердикт выглядел максимально спорно. Спустя год в той же организации бойцы провели реванш. Адесанья снова выглядел уверенно, но проиграл нокаутом в третьем раунде. Примерно по такому же сценарию развивался и первый бой в UFC — с той разницей, что он продлился дольше.

Адесанья нокаутировал Перейру. Фото AFP

Несмотря на убедительную по цифрам статистику личных встреч, Перейра шел андердогом и перед четвертым поединком. Фанаты же разделились во мнениях: одних сильно впечатлил нокаутирующий левый хук бразильца, а другие поверили, что Адесанья сделал выводы и на опыте переиграет бразильца, карьера которого в ММА длится меньше, чем Исраэль держал пояс UFC.

Первый раунд начался с перестрелки лоу- и мидл-киками. Первый удар рукой нанес Адесанья, который при этом старался держаться на дистанции. Перейра аккуратно прессинговал соперника, но отступал, когда тот выбрасывал комбинации. Алекс почти не атаковал с рук, делая акцент на кики, а Исраэль к концу первого отрезка выбросил явно больше панчей, хотя по-настоящему опасными они не были.

Алекс Перейра после нокаута. Фото AFP

Вторая пятиминутка началась бодрее. Перейра пошел в атаку, и за бывшего чемпиона стало тревожно. Бразилец здорово попадал и активно защищался шолдер-роллами. В середине раунда у У Адесаньи неплохо зашел правый оверхенд, Перейра донес левый прямой, но все это не выглядело критично для бойцов. Можно было заметить, что в этот раз новозеландец был нацелен на нокаут не меньше, чем его соперник. За минуту до конца раунда Адесанья и Перейра вошли в рубку, из которой победителем вышел экс-чемпион. Исраэль дважды потряс голову соперника правым оверхендом — после второго Перейра без сознания рухнул на канвас и еще долго не мог встать.

Пока Перейру приводили в чувства, Адесанья праздновал. Новозеландец примерно минуту прыгал по октагону, стрелял в Алекса из воображаемого лука и вовсю издевался над поверженным соперником. Исраэль закрыл гештальт и вернул титул, доказав: три поражения подряд еще не означают, что нельзя победить с четвертого раза.