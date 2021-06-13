Четверо человек забили бойца ММА до смерти. Адесанья и Ридделл посвятили ему свои победы

Этот парень подавал большие надежды.

16 мая в Окленде четверо человек напали на бойца ММА Фау Вейка. Несколько дней за его жизнь боролись врачи, но им так и не удалось спасти спортсмена. Ему было 25 лет.

Вейк тренировался в City Kickboxing — зал Адесаньи, Ридделла, Дэна Хукера, Алекса Волкановски. Он провел два боя в любительских ММА — в обоих победил. Бойцы из City Kickboxing и тренерский штаб предрекали Вейку большое будущее в смешанных единоборствах. За пару часов до трагедии он спарринговал с Адесаньей — более того, он взял верх над действующим чемпионом UFC в среднем весе.

Напавшие на Вейка были арестованы. Одному из них предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, а другим — обвинение в нападении с намерением нанести телесные повреждения.

Друзья и родные, а также бойцы из City Kickboxing находились рядом с Вейком в последние дни его жизни. «Я в отчаянии. Мой брат по залу может умереть из-за действий этих людей. В последнее десятилетие было много смертей от ударов, нанесенных исподтишка», — говорил Исраэль Адесанья, когда Вейк лежал в больнице.

У Вейка остались четырехлетняя дочь и трое братьев, которые также занимаются единоборствами.

В ночь на 13 июня состоялся турнир UFC 263, где выступили сразу два друга погибшего бойца — Брэд Ридделл и Адесанья.

Ридделл выдал зрелищный поединок с Дрю Добером, победил единогласным решением судей, а после боя толкнул эмоциональную речь.

«Моего друга убили две недели назад, так что я бы ни в коем случае не проиграл сегодня. Внутри меня была движущая сила, и я очень, очень благодарен, что все еще могу ходить по этой планете. Песня, под которую я вышел на бой, могла показаться вам странной. Это была моя дань уважения его семье, потому что, к сожалению, он никогда больше не сможет выходить на бой под эту песню, но я скучаю по тебе, Фау, и надеюсь, что ты гордишься мной», — сказал Ридделл.

«Много думал о нем. Он был невероятно талантливым парнем, и в один день он бы перешел в UFC. Я в этом уверен. Я вышел на бой под песню, под которую он сам выходил на свои поединки. Это песня о племени его отца. Его мама и брат дали мне согласие выйти под нее, почтить память друга, и я это сделал. Я выиграл ради своего друга, которого убили. Поэтому вы могли заметить, что мои эмоции вырывались наружу. Это естественное явление», — отметил Ридделл уже на пресс-конференции после боя.

«До боя я сдерживал свои эмоции, старался быть сосредоточенным. Держал это внутри себя в течение последних нескольких недель. Победа — лучший способ почтить память Фау, отдать ему дань уважения. Впереди двухнедельный карантин по прилете обратно (в Новую Зеландию. — Прим. «СЭ»). Мне повезло, что я проведу эти дни в компании близких людей из зала. Будем вспоминать Фау Вейка», — сказал боец.

Адесанья тоже выступил успешно — он единогласным решением судей победил Марвина Веттори и защитил пояс чемпиона UFC в среднем весе. Исраэль тоже посвятил победу Вейку.

«Как сказал мой одноклубник Брэд, один из наших парней, который стремился в UFC, был убит. Подчеркиваю: он был убит какими-то бандитами. Поэтому я хочу сказать: Фау Вейк, я люблю тебя, мужик. Этот бой я посвящаю тебе, Фау. Даже в нашем с ним последнем спарринге он просто надрал мне задницу. Должен отдать тебе должное, Фау. Я рад, что ты надрал мне задницу», — сказал Адесанья после боя.