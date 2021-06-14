Больше никакого дружелюбия.

2018-й получился для Брэндона Морено на редкость паршивым годом. Сначала его уволили из UFC за не самые плохие выступления (в тот год промоушен решил распустить наилегчайший дивизион), а спустя несколько месяцев после потери работы мечты врачи обнаружили у его новорожденной дочери Меган опухоль в желудке.

Девочку нужно было срочно оперировать, а требуемой суммы у Брэндона с его женой Шерли не было. Спасительный чек в итоге пришел от родителей бойца — предпринимателей из мексиканского города Тихуана. Альфредо и Сесилия Морено с 1997 года успешно занимаются бизнесом по производству пиньят (игрушек из папье-маше и оберточной бумаги) и вытащили из своего дела нужные деньги, чтобы оплатить лечение внучки.

Сегодня Меган здорова и чувствует себя прекрасно рядом с двумя родными сестрами — у 27-летнего Морено уже трое дочерей, и это делает его самым многодетным отцом среди всех действующих чемпионов UFC. Вскоре после финансовой помощи от родителей осенью 2018-го Брэндон разгреб и проблемы в спорте — забрался в солидный региональный промоушен LFA, где ему удалось стать чемпионом (победа нокаутом в титульном бою) и снова заявить о себе. К тому моменту Генри Сехудо отстоял наилегчайший дивизион у боссов UFC, и тем срочно понадобились новые хорошие ребята для углубления ростера. Тут матчмейкеры и вспомнили о Брэндоне Морено — и вернули его в UFC.

«Я всегда старался быть очень улыбчивым, дружелюбным, но потом со мной что-то случилось»

Путь Морено к сегодняшнему успеху — это очень красивый зигзаг. Он начал карьеру в профи с джорнименского рекорда 3-3, дрался в UFC в андеркарде боя Артема Лобова, был уволен на не самом плохом рекорде в промоушене 3-2 (причем с довольно спорным поражением Серхио Петтису), вернулся в чудом спасенный дивизион, расчистил себе дорогу к титулу, съел 95 ударов в голову от самого тяжело бьющего панчера в истории наилегчайшего веса UFC Дейвисона Фигейредо и даже не упал, а затем разгромил его в реванше, нанеся бразильцу первое досрочное поражение в карьере. Очень редкий по сложности маршрут, который подчеркивает и такой симпатичный факт — Морено всего один из трех чемпионов в истории промоушена, кто смог вернуться в организацию после увольнения и завоевать титул (двое других — Робби Лоулер и Фабрисио Вердум).

Увольнение произвело в Морено ментальную перезагрузку — из всегда улыбающегося соперникам дружелюбного парня он превратился в истязателя, получающего удовольствие от нанесения ущерба. Внутреннее перерождение Брэндон попробовал объяснить на подкасте The Marcus Deegan Show:

Ведущий: «В [первом] бою с Фигуредо ты выглядел очень брутальным, жестким, собранным. Как бы ты определил свою ментальность в отношении к соперникам?»

Морено: «Я всегда старался быть очень улыбчивым, дружелюбным по отношению к людям. Мне хотелось быть тем, кого все счастливы видеть. И, думаю, мне это мешало в боях. Я не испытывал ничего агрессивного к соперникам, хотел поскорее закончить бой и вернуться домой к семье. Но потом что-то случилось со мной. Я помню этот момент — он произошел, когда меня уволили из UFC. Я оказался на самом дне, еще моя дочь серьезно заболела. И тогда во мне что-то проснулось — я захотел наносить людям ущерб. Я захотел быть в клетке подольше и раздавать соперникам ущерб».

Ведущий: «Тебе 27 лет, но у тебя уже трое детей. Хотя ты и выглядишь, как совсем юный парень, но очень зрело рассуждаешь, не похож на обычного 27-летнего. Откуда в тебе эта зрелость?»

Морено: «Не знаю. Вот недавно с женой ехали в машине, она тоже спрашивает: «Почему все твои друзья от 35 лет и старше?». И в самом деле, 100% моих друзей — все старше 35. Не знаю... Думаю, этот спорт сделал меня зрелым очень рано».

Прибавил за счет понимания ритма бокса. Это заслуга мексиканского тренера, с которым его познакомила жена

Стоит отметить и технические усовершенствования мексиканца — он вернулся в UFC гораздо более поднаторевшим ударником, научившимся чувствовать ритм. Если посмотреть на два его поражения в промоушене — Петтису и Пантойе, то в этих поединках у Морено были серьезные проблемы (особенно с Петтисом) именно в чувстве ритма боя. Когда он не мог сразу забороть или перерубить и нужно было аккуратно подстроиться и поддавить соперника — тут Морено грубил и ошибался. Закрыть эту проблему бойцу помогла работа с элитным мексиканским тренером по боксу Дрифтом Кортесом, к которому он попал благодаря знакомствам жены.

«Я переродился благодарям двум вещам — прогрессу в ударке и изменению ментальности, — объяснял карьерный скачок Морено в интервью порталу UFC. — У меня уже была борьба и БЖЖ, мне нужно было добавить в боксе, особенно в понимании ритма ММА-бокса. Моя жена познакомила меня с тренером Дрифтом Кортесом, который работал со многими звездными мексиканскими боксерами. Он очень помог мне в развитии чувства ритма бокса именно для ММА».

Прогресс Морено в боксе можно проиллюстрировать таким статистическим достижением — в реванше с Фигейредо он стал первым бойцом в истории легких весовых категорий UFC (от 70 кг до 56 кг), кто уронил соперника в титульном бою джебом. И третьим — в истории вообще всех весов (после Андерсона Сильвы, уронившего джебом в титульнике Юшина Оками, и Камару Усмана, который и вовсе нокаутировал джебом Гилберта Бернса в третьей защите титула).

Морено в возрасте 27 лет стал вторым по молодости чемпионом в истории наилегчайшего веса UFC (моложе его на момент выигрыша пояса был только 26-летний Деметриус Джонсон), а также вышел на второе место по количеству побед сабмишенами в истории дивизиона (у него их три, как и у Фигерейдо; больше только у Джонсона — пять).

Что ждет Морено дальше?

Хотя Брэндон не обладает таким врожденным атлетизмом и стихийной силой, как Фигерейдо, у него гораздо больше шансов на длительное удержание пояса в этом весе. Во-первых, Морено идеально дышит (Фигерейдо — первый и единственный чемпион-флайвейт, кто имеет проблемы с кардио), во-вторых, он более универсален и техничен в ударке, в-третьих, гораздо моложе, и в-четвертых, не гоняет так аномально много килограммов, как бразилец.

Единственной настоящей угрозой для Брэндона в дивизионе сейчас можно назвать, пожалуй, только Аскара Аскарова, против которого он уже дрался и дрался очень неплохо. Хотя судьи увидели в том поединке ничью, Морено сделал вполне достаточно для победы — перебил дагестанца в стойке (уронил хайкиком), вставал после всех его переводов и свиповал, переводил сам, да еще вдобавок провел больше времени в грэпплинг-контроле. Тем не менее официальный результат боя — ничья. Аскаров с того момента прибавил в стойке, и этот поединок имеет безоговорочный спортивный интерес.

Другое дело, что UFC — это не лига прозрачной и справедливой спортивной сетки, а лига матчмейкинга. И захочет ли она сделать следующим титульным боем поединок, где, во-первых, отсутствует какая-либо медийная сила (Морено — 610 тысяч подписчиков в инстаграме, Аскаров — 137 тысяч), а во-вторых, оба бойца не дерутся в народно-нокаутирующем стиле — очень большой вопрос.