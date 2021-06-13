Обзор турнира.

Средний вес: Исраэль Адесанья (Нигерия/Новая Зеландия) победил Марвина Веттори (Италия) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой за титул чемпиона UFC в среднем весе.

Марвин Веттори опровергает мнение о том, что если ты скучно дерешься, то никогда не получишь чемпионский бой. Веттори дерется очень скучно. У него нет нокаутирующей силы, он редко финиширует соперников в партере. Зато Веттори вызывающе себя ведет, у него довольно яркая внешность, а еще в апреле 2018-го он дал конкурентный бой Исраэлю Адесанье — новозеландский нигериец тогда победил раздельным решением судей.

Зрелищный бой с участием Веттори невозможен — логично, что его второй поединок с Адесаньей тоже получился совсем не захватывающим. Исраэль выиграл все пять раундов, четко работая с дистанции. Причем ударов ногами он выбросил едва ли не больше, чем ударов руками, — удивительно для пятираундового боя такого уровня. Был опасный момент и у Веттори — когда он оказался у Адесаньи за спиной, но чемпион вывернулся и не дал провести удушающий.

Israel Adesanya does the double on Marvin Vettori! ?



50-45

50-45

50-45@stylebender scores a unanimous decision victory at #UFC263 ? pic.twitter.com/cgw9VN9FaF — UFC on BT Sport (@btsportufc) June 13, 2021

«Я сказал ему (Веттори. — Прим. «СЭ») после боя: «Ты мне не нравишься. Но это бой, я отдаю тебе должное. Ты проиграл сегодня». А он ответил: «Не думаю, что проиграл. Ты не выиграл», — рассказал Адесанья в октагон-интервью Джо Рогану. — Окей, если ему от этого будет легче спаться, пусть так и думают. Он ничем меня не удивил. Даже на пресс-конференции, когда он вскочил, я не приподнялся с места, потому что не чувствовал угрозу. Что дальше? Бобби Наклс Уиттакер. Человек, которого я дважды нокаутировал за один бой. Не знаю, как все сложится из-за этой *** (ерунды) с ковидом, но мы должны сыграть с тобой еще раз — на этот раз в Окленде».

Адесанья посвятил победу бойцу ММА Фаю Вейку, которого в мае убили в драке. «Он был убит, — сказал чемпион UFC. — Я подчеркиваю — был убит, и убийцы ходят где-то на свободе. Фау Ваке, эта победа для тебя. Даже в нашем последнем спарринге ты надирал мне зад».

Это десятая победа Адесаньи подряд в среднем весе UFC. Рекорд дивизиона — у бразильца Андерсона Силвы (13 побед).

Наилегчайший вес: Брэндон Морено (Мексика) победил Дейвисона Фигейредо (Бразилия) — сабмишен (удушение сзади), 3-й раунд, 2:26. Бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Первый бой между Морено и Фигейредо состоялся в декабре прошлого года, причем оба вышли в клетку спустя только три недели после того, как бились на UFC 255. Тот поединок получился чрезвычайно упорным и зрелищным и завершился вничью.

В реванше неприятности у Фигейредо начались в первом раунде — Морено джебом отправил его в нокдаун. А развязка наступила в третьем раунде: мексиканец прошел в корпус, зацепом перевел бразильца на пол и моментально оказался у него за спиной. Фигейредо сопротивлялся удушающему Морено 40 секунд, но в конце концов постучал и потерял чемпионский пояс.

Всего у Морено 10 боев в UFC. Пять (три победы, два поражения) он провел в 2016-2018 годах, после чего был уволен из UFC. В 2019-м Морено вернулся и в итоге стал третьим бойцом в истории лиги, кто был уволен, но впоследствии снова оказался в UFC и выиграл титул. До него это удавалось Робби Лоулеру и Фабрисио Вердуму. Сказочная карьера.

«Джо (обращается к Джо Рогану), когда-то меня уволили из компании и я оказался на самом дне, а теперь я чемпион, — сказал Морено. — Это фантастическое чувство. Вот такая это гребаная жизнь. Я очень упорно работал, как только начался 2021-й год, мы начали разрабатывать геймплан, я отрабатывал день за днем нужные элементы. Я счастлив! Слава Мексике! Слава Мексике!»

Полусредний вес: Леон Эдвардс (Англия) победил Нейта Диаса (США) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

Это был не титульный бой и не главный бой вечера, однако поединок был рассчитан на пять раундов — ради своих медийных звезд (таких как Нейт Диас) в UFC готовы и на такое. Нейт не дрался полтора года — с того момента, как проиграл в бою за пояс BMF Хорхе Масвидалю, и с трудом верилось, что он способен пройти топа полусреднего дивизиона Эдвардса.

Действительно, первые четыре раунда британец забрал без особых проблем. Однако когда до конца боя оставалась минута, Эдвардс оказался в ситуации, близкой к катастрофе: левый прямой Нейта зашел точно в челюсть, и Леона зашатало. Однако Диас вместо того, чтобы броситься добивать, на несколько секунд застал на месте. Он включился, когда Эдвардс уже восстановился, и финишировать соперника так и не смог. Когда объявляли победителя, Диас вскинул руки вверх — пусть он проиграл по очкам, но к досрочке был куда ближе, чем его британский оппонент.

Nate goes for that Right hook (slap) to set up the cross and beat Leon to the punch who was looking for that parries and hook counter. Nate's head being low ducked under it

Beautiful by Nate. pic.twitter.com/cLZM0a2POX — Sweet Punch Memories (@SweetPmemories) June 13, 2021

Леон Эдвардс: «Как сильно он попал по мне? Достаточно, чтобы пошатнуть меня. Несколько раз в карьере я плыл после ударов, и, отдаю должное Нейту, сегодня был как раз такой случай после его удара. Он разрезал мой блок, попал прямо посередине, я неудачно переключил стойки. Я все еще молод и учусь. Респект Нейту, но я смотрю в будущее, где меня ждет бой за титул чемпиона мира».

Нейт Диас: «Сегодня у меня весь день непростой, да что там — весь месяц был такой. Месяц назад мне поставили сечку в спарринге, мне это сильно мешало. Поздравления Леону, но жаль, что я сегодня не выстегал его гребаный зад. Спасибо всем за поддержку и вашу любовь».

Полутяжелый вес: Пол Крейг (Шотландия) победил Джамала Хилла (США) — технический сабмишен (армбар), 1-й раунд, 1:59.

STOP THE FUCKING FIGHT WTF!!! HE BROKE HIS FUCKING ARM AND KEPT FIGHTING BACK WTF #UFC263 respect to hill and Paul Craig holy pic.twitter.com/oNH0eG8nGA — dez (@dezhasabigdick) June 13, 2021

У Крейга 15 побед в ММА, все досрочные, 14 из них — болевыми/удушающими приемами. Вне всяких сомнений, сейчас он один из лучших джитсеров в смешанных единоборствах. В этом бою шотландец быстро затащил Хилла (рекорд до боя — 8-0) в свою игру, вышел на армбар (смотрелось страшно, рука американца неестественно изгибалась), а потом обхватил ногами шею соперника и начал бить по голове. Рефери был вынужден вмешаться. Хилл получил травму руки. Было похоже на перелом, но нет — у него просто вылетел сустав.

Полусредний вес: Белал Мухаммад (США) победил Демиана Майю (Бразилия) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Брэд Ридделл (Австралия) победил Дрю Добера (США) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Ридделл вышел на четвертое-пятое место по числу текущих побед подряд в легком дивизионе.

1. Чарльз Оливейра — 9 побед подряд

2. Ислам Махачев — 7

3. Бенил Дариуш — 7

4-5. Брэд Ридделл — 4

4-5. Дамир Исмагулов — 4

Полутяжелый вес: Эрик Андерс (США) победил Даррена Стюарта (Англия) единогласным решением судей (29-28, 29-27, 29-27).

Наилегчайший вес (женщины): Лорен Мерфи (США) победила Джоанн Калдервуд (Шотландия) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Полулегкий вес: Мовсар Евлоев (Россия) победил Хакима Даводу (Канада) единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-27).

Евлоев уверенно выиграл два первых раунда, а вот в третьем ему пришлось непросто — за минуту до конца Даводу, в предыдущем поединке победивший Зубайру Тухугова раздельным решением судей, стал очень плотно попадать — в одном из эпизодов у Мовсара даже нога подкосилась. Пришлось спасаться в борьбе — Евлоев довольно легко перевел соперника, оказался у него за спиной, где и провел оставшиеся 40 секунд. Это пятая победа ингушского бойца в пяти боях в UFC.

«Хороший бой, но есть сечки, и ноги у меня устали, — сказал Евлоев на пресс-конференции после боя. — Я много контролировал сверху, вязал ногами, поэтому они устали. Третий раунд? Я не был в нокдауне, ноги устали, поэтому дисбаланс был небольшой. Может быть, на секунду я был потрясен, но не более — все контролировал».

«Он хороший боец, у него хорошая защита от джиу-джитсу, — отметил россиянин. — Мой план был переводить и контролировать, вести ГНП. Считаю ли я, что все равно лучше него в стойке? Да, считаю, что все равно лучше в стойке. Что я сказал ему после боя? Сказал, это просто бизнес, просто спорт, удачи, но я был лучше».

По словам Евлоева, он готов снова выйти в октагон уже через два месяца. «Соперник? Кто-то из топ-10, мне все равно, — сказал он. — Каттар — хорошее имя, Аллен, Джош Эмметт, все равно. Барбоза? Нет, это мой товарищ по залу».

Евлоев стал 15-м бойцом из стран СНГ, кому удалось одержать в UFC пять побед подряд. Ранее это удалось Хабибу Нурмагомедову, Андрею Орловскому, Петру Яну, Исламу Махачеву, Забиту Магомедшарипову, Рустаму Хабилову, Майрбеку Тайсумову, Никите Крылову, Альберту Туменову, Валентине Шевченко, Магомеду Анкалаеву, Мерабу Двалишвили, Гиге Чикадзе и Муслиму Салихову.

Легчайший вес (женщины): Пэнни Кианзад (Швеция) победила Алексис Дэвис (Канада) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Легкий вес: Терренс Маккинни (США) победил Мэтта Фреволу (США) — КО, 1-й раунд, 0:07.

Третий по скорости нокаут в истории UFC. Это был дебют 26-летнего Маккинни в UFC.

Также за семь секунд в UFC выигрывали Тодд Даффи, Чон Чхан Сон и Райан Джиммо, а Дуэйн Людвиг на третьем турнире UFC победил на 6-й секунде. Рекорд же у Хорхе Масвидаля, который в июле 2019-го нокаутировал Бена Аскрена на 5-й секунде поединка.

Полулегкий вес: Стивен Петерсон (США) победил Чейза Хупера (США) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Легкий вес: Фарес Зиам (Франция) победил Луиджи Вендрамини (Бразилия) решением большинства (29-28, 29-28, 28-28).

Тяжелый вес: Карлос Фелипе (Бразилия) победил Джейка Коллье (США) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).