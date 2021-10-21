Отпуск за 150 тысяч долларов и спорткар за полмиллиона. Как Адесанья потратил свой первый миллион

Неудержимый транжира.

Несколько лет назад You Т ube-канал GQ Sports учредил любопытнейший формат — звезды-атлеты рассказывают о том, как потратили первый заработанный миллион.

По мере роста популярности смешанных единоборств стали залетать в эту рубрику и бойцы UFC. Первым от э м э машников был легендарный Жорж Сен-Пьер, а вчера отчитался о тратах действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. Дела нигерийца в промоушене поперли вверх с самого начала — он выиграл пять боев подряд за год, стал миллионером, а его шестой поединок в UFC против Келвина Гастелума стал одной из самых глубоководных рубок в истории организации. Как вспоминал потом сам Иззи , он зашел в этом поединке на такую глубину, что там уже был не он, а какой-то неведомый ему зверь.

Став для боссов UFC их любимым типажом бойца — активным, зрелищным, стильным и разговорчивым , — Адесанья обрел завидное финансовое положение. Сегодня он один из самых высокооплачиваемых бойцов ростера, с которым дружат спонсоры с мировым именем (например, Puma, которая предложила Израэлю стать первым в ее истории ММА-атлетом с многолетним индивидуальным контрактом).

Israel Adesanya has signed a multi-year deal with Puma. He will be the face of their Oceania division but will also be a part of their global marketing plans, as well. It is an apparel and shoe sponsorship. He is the first MMA fighter to ever be sponsored by Puma. pic.twitter.com/ciNMnEZBpn — Ariel Helwani (@arielhelwani) September 17, 2020

Заработанными деньгами Иззи распоряжается двояко — с одной стороны, инвестирует в недвижимость, с другой — тратит с безрассудностью молодого повесы. Мы расшифровали интервью нигерийца GQ, где он лихо рассказал, куда спустил свой первый миллион.

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« Я из обеспеченной семьи, по сравнению с другими детьми в Нигерии моя жизнь была легкой и приятной. Бои никогда не были на моих радарах, пока в 17 лет я не увидел фильм «Онг-Бак». Когда впервые сказал родителям, что хочу посвятить себя боям, реакцией была ожидаемой. Но в конце концов, когда деньги зашуршали и они увидели, что я могу с этого жить, то дали добро. За первый профессиональный бой я сделал тысячу долларов. За первый бой в UFC — сто штук. Мне тогда перепал бонус за в ыступление вечера.

На тот момент я еще был на системе «гонорар за выступление + бонус за победу» — я не большой ее фанат, кстати. Сейчас никаких бонусов за победу, мне башляют все и сразу. Первый миллион долларов я заработал за бой с Брансоном или Сильвой, точно не помню. Есть только один человек, которому я полностью доверяю мои деньги , — это мой отец. Кому еще доверять деньги, как не человеку, который дал тебе жизнь и воспитал?

Итак, как я потратил мой первый миллион:

Золотая цепь / $ 13 000 . Я купил ее по скидке. Недавно я заказал себе вот эти золотые часы, плюс на следующей неделе мне придут еще и Audemars Piguet за $ 200 000. Оказалось, с такими часами не все так просто — нельзя просто прийти в Rolex Store, ткнуть на них пальцем и забрать. Там есть лист ожидания, нужно ждать от 8 до 12 месяцев, черт возьми. Вообще за все эти годы я потратил на ювелирку $ 500 000.

Одежда / $ 5000. Я устроил себе шопинг-кутеж. Обувь, костюмы и все такое прочее. Потратил 5 штук. Никаких Gucci или LV, все по средствам ( смеется ). Кто три самых стильных бойца UFC? Я. Так как ценю хорошие костюмы, то назову Конора. И Камару Усман а , его костюмы с жилеткой на пресс-конференциях выглядят отлично. Он всегда с иголочки.

Тату / $ 4000 . Я забил себе спину. Это не просто обычный дракон, это крокодил, японский стиль. Называю рисунок Кунта Кинте. Все мои тату открывают для меня какой-то смысл спустя время. Иногда этот крокодил злится, и я чувствую, что мне нужно остепениться. Тату мне бил мой друг. Бил по скидке, но качество рисунка точно не по скидке.

Автомобиль McLaren / $ 500 000 . Сначала я хотел купить Lamborghini, но когда сел за водительское кресло, то не смог распрямиться. Мог вести машину только сгорбленным. Поэтому я взял « Макларен » . Она вылитая Курама — демонская лисица из серии Наруто. Так что эта тачка — мой зверь. Я и назвал ее Курама. Она влетела мне в полмиллиона.

Отпуск в Эмиратах / $ 150 000 . Я полетел в Нигерию, на родину, чтобы соединиться с моим народом, моей землей. Но по дороге заскочил в Дубай. И это обернулось мне в $ 12 000. ( Г олос брата за кадром: «В 150 000 тысяч » . ) . В 5 тысяч? ( Н е расслышал . ). 15? В 150 тысяч?! Аха-ха-ха-ха. О ' кей, 150 тысяч. Я пересекся с моим товарищем Мо, Мохаммедом. Он устроил мне поездку во дворец, путешествие на караване верблюдов по пустыне. Крутой опыт. Я не был в отпуске все эти годы, потому что постоянно работал, поэтому приятно было немного кайфануть.

Подарки близким / $ 40 000. Маленькие подарочки друзьям, семье. Где-то на 40 штук.

Домашний кинотеатр / $ 20 000. Это проектор, который выезжает из крыши, занавески закрываются сами собой, звук равномерно заполняет все пространство комнаты за счет спрятанных динамиков. Круть. Вы даже не увидите этот кинотеатр, потому что он встроен в стены. Но потом вы нажимаете кнопку, еще одну и — бум — весь этот трансформер начинает собираться в одно целое для работы. Эта штука стоила мне 20 тысяч.

Дом / $ 800 000. Я купил свой первый дом за 800 тысяч. С того момента я только и делаю, что скупаю дома и земли. Да, я перевалил тут у вас за миллион, но вы, ребята, постмонтажом пририсуйте здесь еще денег. В этом доме у меня пять спален. Я горд, что купил себе дом, здорово, что у меня есть место, которое я могу назвать домом.