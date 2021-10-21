Поднимаем архивы в преддверии боя Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 (23 октября).

Федор Емельяненко, Россия, 45 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 39 побед, 6 поражений.

Федор Емельяненко выступал в Pride всего-то 4,5 года (с июня 2002-го по декабрь 2006-го), а такое ощущение, что лет десять минимум. Поскольку Емельяненко в Pride — это целая эпоха в ММА. Федор стал чемпионом легендарного японского промоушена, провел там 15 боев (14 побед, один признан несостоявшимся).

В первой половине нулевых именно Pride считался ведущей ММА-лигой. Бойцам там платили больше, чем где-либо еще: соответственно, все лучшие дрались в Японии. В 2003-м Дана Уайт отправил в Pride для участия в Гран-при полутяжей свою главную звезду — Чака Лидделла. Чтобы тот показал превосходство UFC. Чак стартовал хорошо, нокаутировав молодого Алистара Оверима. Однако затем он был уничтожен Куинтоном Джексоном.

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В 2007-м Pride прекратил существование. Крах начался после того, как сотрудничество с лигой прекратила японская телекомпания Fuji TV. Акции промоушена перекупила материнская компания UFC — Zuffa. С тех пор UFC в мире ММА равных нет. Это касается не только спорта, но и медийной составляющей. Впрочем, кое-что, что было в Pride, в UFC отсутствует до сих пор: на каждом турнире пресс-служба японского промоушена снимала бэкстейдж — т. е. то, что происходит в раздевалках, в подтрибунных помещениях, в зале, — и все это выкладывалось в общий доступ. К счастью, многое есть на YouТube — на канале SAMURAIFIGHTSPIRITS.

Федор пришел в Pride довольно известным человеком — в статусе чемпиона Rings, уже имея прозвище Последний император (он был последним чемпионом Rings, а там за чемпионство вручался позолоченный венок — как у римских императоров). Так что Емельяненко в бекстейдж-видео присутствовал постоянно. Далее — самое интересное из того, что зафиксировали камеры медийщиков Pride, когда они снимали Федора и его команду.

24 ноября 2002 года, Токио, Pride 23. Соперник: Хит Хирринг (США). Результат: победа ТКО, 1-й раунд, 10:00 (доктор запретил Хиррингу выходить на второй раунд).

В небольшом интервью перед боем Федор говорит, немного «хэкая» (тогда он постоянно жил в Старом Осколе, а также ездил на сборы в Тулу): «Насчет стиля я согласен. Бой, думаю, будет очень интересный. Как получится. На чем его поймаем, на том...»

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После поединка Емельяненко приходит в разминочную зону вместе с руководителем Russian Top Team Владимиром Погодиным и менеджером команды Николаем Питьковым. Жмет руки японцам и говорит: «Thank you». Ничего интересного. Кроме антуража: разминочная зона почему-то находится в каком-то облезлом помещении, напоминающем склад. Дело в том, что турнир Pride 23 проходил не в современной «Сайтама суперарене», а в токийском дворце спорта «Диффер Ариаке». На тот момент он был новым — открылся в 1999 году. Но выглядел так, будто это амбар для хранения сена, а не спортплощадка. Странная локация для шоу ведущего ММА-промоушена.

16 марта 2003 года, Йокогама, Pride 25. Соперник: Антонио Родриго Ногейра (Бразилия). Результат: победа единогласным решением судей.

Федор выиграл и стал чемпионом Pride в тяжелом весе. В недавнем интервью «СЭ» Емельяненко назвал этот поединок лучшим в карьере. Для Федора это был 14-й бой в карьере, для Ногейры — 22-й, тем не менее российский боец переиграл бразильца, прервав его 13-матчевую победную серию. В числе угловых Федора в том поединке был Николай Зуев — свердловский самбист, ученик Александра Федора, мастер по работе в партере. Именно он показал Емельяненко, как уходить от коронки Ногейры — треугольника. И Федор все сделал идеально.

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Итак, о видео. Что любопытно, так это спортивный костюм Федора: «Russia от Reebok». Он явно не 2003 года, а из 90-х. ММА в России тогда назывались боями без правил, никто спортом это не считал (а про Pride слышали буквально единицы), так что данный костюм Федор или когда-то купил в магазине, или ему его когда-то подарили или выдали, когда он входил в сборную России по дзюдо (это было как раз в конце 90-х). В таком же костюме на бое присутствовала жена Федора — Оксана. Перед поединком она поцеловала супруга и перекрестила. Потом Емельяненко решил размяться. Бегал он в пуховике, будто через час будет не бой, а взвешивание. Значит, решил как следует пропотеть.

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Емельяненко победил, после чего на ринг поднялась толпа народу — в том числе огромный Боб Сапп, который тогда еще считался сильным бойцом. Боб по-доброму вызвал Федора на бой. Емельяненко ответил: «Я в принципе не против выступить с Бобом Саппом. Надо для этого набрать килограммов семьдесят. К бою». Все засмеялись.

Следующий кадры — Федор идет по коридору вместе с командой RTT. Счастливый. «Испытываю чувство радости, чувство гордости за свою страну. Я очень много работал в тех положениях,в которых работал Ногейра. И я всегда помнил тех людей, которые за мной стоят. Тех людей, которые вложили в меня. Екатеринбургские самбисты, тульские самбисты, старооскольские самбисты и боксеры. о всех них я помню. И о своей стране», — говорит Емельяненко. Однако о той блестящей победе в России тогда не знал практически никто.

Федор Емельяненко с женой Оксаной после боя с Антонио Родриго Ногейрой.

25 апреля 2004 года, Pride Total Elimination 2004. 1/8 финала Гран-при в тяжелом весе. Соперник: Марк Коулмэн (США). Результат: победа болевым приемом (рычаг локтя), 1-й раунд, 2:11.

В сомейн-ивенте бились Кевин Рэнделман и Мирко Филипович. Американец нокаутировал хорвата. Когда Федор шел ко входу в зал, между ним и тренером Владимиром Вороновым случился такой диалог.

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Федор: Кто выиграл?

Воронов: Кро Коп проиграл.

Федор: Проиграл? Негр [выиграл]? Красавелло. Это все. Это подпортило все планы им.

Емельяненко довольно легко победил первого регулярного чемпиона UFC Коулмэна. Марк бушевал — это есть на видео. Федору же позвонил некий Миро. «Thank you», — повторил Емельяненко несколько раз, говоря по телефону-раскладушке. Затем добавил: «I don't understand», отдал телефон переводчику и прекратил разговор (хотя тот был готов переводить).

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20 июня 2004 года, Сайтама, Pride Critical Countdown 2004. 1/4 финала Гран-при в тяжелом весе. Соперник: Кевин Рэнделман (США). Результат: победа болевым приемом (кимура), 1-й раунд, 1:33.

Судя по видео, до боя у Федора было прекрасное настроение — во время игры в карты в раздевалке он заливался смехом. Похоже, что играли в «тысячу». Это следует из слов Емельяненко, попавших в видео: «Че пересдам? У меня... Я взял бы на бочку залез бы! Ха-ха-ха!»

Во время поединка Рэнделман сделал сумасшедший суплекс, однако Федор не просто выжил, но и в скором временем выиграл болевым. «Я тупой!» — трижды повторил после боя американец и ударил по столу, на котором лежал букет цветов.

Федор пришел в раздевалку к американцу, чтобы подблагодарить за бой. Они обнялись, а потом поговорили на английском.

Федор: Что ты будешь делать после боя?

Рэнделман: Сегодня?

Федор: Да.

Рэнделман: (машет головой)

Федор: Не знаешь?

Рэнделман: А что будешь делать ты? Может быть, пиво?

Федор: No beer.

Рэнделман: No drink?

Федор: Drink — yes.

Рэнделман: Водка?!

Федор: (улыбается и кивает головой)

Рэнделман: No vodka! Beer!

Федор: (показывает на грудь и разводит руками, изображая, что от пива толстеют)

Рэнделман: Я хочу выпить с тобой!

Федор: Дай запишу твой телефон.

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15 августа 2004 года, Сайтама, Pride Final Conflict 2004. 1/2 финала Гран-при в тяжелом весе. Соперник: Наоя Огава (Япония). Результат: победа болевым приемом (рычаг локтя), 1-й раунд, 0:54. Финал Гран-при в тяжелом весе. Соперник: Антонио Родриго Ногейра (Бразилия). Результат: no contest (у Емельяненко открылось рассечение после столкновения головами).

В один день проводились полуфиналы и финал Гран-при, а также рейтинговые бои. В одном из рейтинговых бились Мирко Филипович и Александр Емельяненко. Александр был нокаутирован хай-киком, и то, как Федор смотрит этот бой, стало хитом. Делом в том, что Емельяненко-старший ругался матом. Так ругался, что даже процитировать это тяжело. «Руки опустил, только остановился — сразу получил!» — заметил в свою очередь Владимир Воронов. Сейчас же Федор старается не ругаться матом. «Это язык бесов», — сказал он в недавнем интервью ТАСС.

АЕ и Кро Коп дрались уже после того, как Федор победил Наою Огаву. Четырехкратный чемпион мира по дзюдо, серебряный призер Олимпиады-1992 быковал до боя, но не продержался и минуты. «Бой был настолько короткий, что я не успел посмотреть, что Наоя-сан представляет из себя в стойке. А лежа я доминировал. Удалось провести болевой прием», — сказал Емельяненко по пути в раздевалку.

И еще одна деталь: Федор к тому моменту уже как год поменял команду, стал выступать за Russian Top Team, но надевал на бои все тот же синий спортивный костюм Russia.

Федор Емельяненко смотрит бой брата с Мирко Кро Копом.

31 декабря 2004 года, Сайтама, Pride Shockwave 2004. Финал Гран-при в тяжелом весе. Соперник: Антонио Родриго Ногейра (Бразилия). Результат: победа единогласным решением судей.

В перенесенном финале Емельяненко не оставил Ногейре шансов, выиграл Гран-при и защитил чемпионский пояс. После поединка Федор сел рядом с женой Оксаной. Получилась трогательная беседа, которую пресс-служба Pride зафиксировала на видео.

Оксана: Что это было, зай?

Федор: Представление. Что, фингалы набили мне?

Оксана: Да, есть, зай, фингал. Зайка, ну ты молодец.

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28 августа 2005 года, Сайтама, Pride Final Conflict 2005. Соперник: Мирко «Кро Коп» Филипович (Хорватия). Результат: победа единогласным решением судей.

Самый известный бой Федора в Pride. И бэкстейдж получился интересным. До боя Федор снова играл в карты — вместе с тренерами и женой Оксаной. Тогда с Оксаной в Токио прилетела и старшая сестра чемпиона — Марина. Еще Емельяненко японки вручили пакет с подарками, на что тот ответил: «Thank you so much».

После боя Федор выглядел уставшим. Когда они с Владимиром Вороновым шли по лестнице, тренер его хвалил («Он несколько раз поплыл!»), Емельяненко же сказал, что разбил руки (Федор бился с травмой правой руки) и отбил ногу.

Следующий кадр — Марина плачет, обнимает Федора и целует. Оксана же звонит домой — их 6-летней дочери Маше. «А папа победил», — говорит она. Заканчивается видео командным фото. Кто-то из голландцев кричит: «Vodka tonight!»

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31 декабря 2006 года, Сайтама, Pride Shockwave 2005. Соперник: Зулузиньо (Бразилия). Результат: победа ТКО, 1-й раунд, 0:26.

Перед боем у 180-килограммового Зулу был рекорд в ММА 7-0 (7 КО/ТКО), однако Федор его не почувствовал. «Что там времени, скажите?» — спросил Емельяненко по дороге в раздевалке. «Времени 15 секунд», — ответил ему Воронов. «Блин, я свой рекорд установил», — рассмеялся Федор. «А говорил: «Я его не брошу, он такой тяжелый. А он как плюшевый падает!» — сказал Воронов. «Ну я же не бросал!» — улыбнулся Емельяненко. «Главное, что Саня Настулу задушил. Сейчас можно так преподнести, сказать: «Олимпийского чемпиона задушили!» — заметил Воронов.

«Саня» — это Александр Емельяненко. Он тоже бился в этом карде и выиграл у олимпийского чемпиона 1996 года по дзюдо Павла Настулы (удушение сзади, 1-й раунд, 8:45). Когда Федор зашел в раздевалку, они с младшим братом обнялись. «Молодчуга!» — сказал Александр. «Я у тебя научился. Думаю — что так долго возиться с ними», — отметил Федор, посмеиваясь. Это он вспомнил быстрые победы брата над Джеймсом Томпсоном (11 секунд), Рикардо Мораисом (15 секунд) и Рене Роозом (28 секунд). К сожалению, таких хороших отношений между Федором и Александром нет уже давно.

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21 октября 2006 года, Лас-Вегас, Pride 32. Соперник: Майк Коулмэн (США). Результат: победа болевым приемом (рычаг локтя), 2-й раунд, 1:17.

Выпуск с бэкстейджем получился неинтересным, так что лучше расскажем о том, что случилось на ринге сразу после боя.

«Я вернусь!» — заявил Коулмэн. А затем в ринг забежали его дочки Маккензи и Морган — в слезах. Девочки, одетые в футболки с надписью «Марк Коулмэн», обняли отца. Затем Коулмэн дважды ударил Федора по лицу — несильно, символически, видимо, чтобы как-то поднять настроение дочерям. Емельяненко в ответ улыбнулся.