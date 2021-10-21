«Зайка, ну ты молодец». Закулисье турниров Pride — каким был Федор вне ринга?
Федор Емельяненко, Россия, 45 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 39 побед, 6 поражений.
Федор Емельяненко выступал в Pride всего-то 4,5 года (с июня 2002-го по декабрь 2006-го), а такое ощущение, что лет десять минимум. Поскольку Емельяненко в Pride — это целая эпоха в ММА. Федор стал чемпионом легендарного японского промоушена, провел там 15 боев (14 побед, один признан несостоявшимся).
В первой половине нулевых именно Pride считался ведущей ММА-лигой. Бойцам там платили больше, чем где-либо еще: соответственно, все лучшие дрались в Японии. В 2003-м Дана Уайт отправил в Pride для участия в Гран-при полутяжей свою главную звезду — Чака Лидделла. Чтобы тот показал превосходство UFC. Чак стартовал хорошо, нокаутировав молодого Алистара Оверима. Однако затем он был уничтожен Куинтоном Джексоном.
В 2007-м Pride прекратил существование. Крах начался после того, как сотрудничество с лигой прекратила японская телекомпания Fuji TV. Акции промоушена перекупила материнская компания UFC — Zuffa. С тех пор UFC в мире ММА равных нет. Это касается не только спорта, но и медийной составляющей. Впрочем, кое-что, что было в Pride, в UFC отсутствует до сих пор: на каждом турнире пресс-служба японского промоушена снимала бэкстейдж — т. е. то, что происходит в раздевалках, в подтрибунных помещениях, в зале, — и все это выкладывалось в общий доступ. К счастью, многое есть на YouТube — на канале SAMURAIFIGHTSPIRITS.
Федор пришел в Pride довольно известным человеком — в статусе чемпиона Rings, уже имея прозвище Последний император (он был последним чемпионом Rings, а там за чемпионство вручался позолоченный венок — как у римских императоров). Так что Емельяненко в бекстейдж-видео присутствовал постоянно. Далее — самое интересное из того, что зафиксировали камеры медийщиков Pride, когда они снимали Федора и его команду.
24 ноября 2002 года, Токио, Pride 23. Соперник: Хит Хирринг (США). Результат: победа ТКО, 1-й раунд, 10:00 (доктор запретил Хиррингу выходить на второй раунд).
В небольшом интервью перед боем Федор говорит, немного «хэкая» (тогда он постоянно жил в Старом Осколе, а также ездил на сборы в Тулу): «Насчет стиля я согласен. Бой, думаю, будет очень интересный. Как получится. На чем его поймаем, на том...»
После поединка Емельяненко приходит в разминочную зону вместе с руководителем Russian Top Team Владимиром Погодиным и менеджером команды Николаем Питьковым. Жмет руки японцам и говорит: «Thank you». Ничего интересного. Кроме антуража: разминочная зона почему-то находится в каком-то облезлом помещении, напоминающем склад. Дело в том, что турнир Pride 23 проходил не в современной «Сайтама суперарене», а в токийском дворце спорта «Диффер Ариаке». На тот момент он был новым — открылся в 1999 году. Но выглядел так, будто это амбар для хранения сена, а не спортплощадка. Странная локация для шоу ведущего ММА-промоушена.
16 марта 2003 года, Йокогама, Pride 25. Соперник: Антонио Родриго Ногейра (Бразилия). Результат: победа единогласным решением судей.
Федор выиграл и стал чемпионом Pride в тяжелом весе. В недавнем интервью «СЭ» Емельяненко назвал этот поединок лучшим в карьере. Для Федора это был 14-й бой в карьере, для Ногейры — 22-й, тем не менее российский боец переиграл бразильца, прервав его 13-матчевую победную серию. В числе угловых Федора в том поединке был Николай Зуев — свердловский самбист, ученик Александра Федора, мастер по работе в партере. Именно он показал Емельяненко, как уходить от коронки Ногейры — треугольника. И Федор все сделал идеально.
Итак, о видео. Что любопытно, так это спортивный костюм Федора: «Russia от Reebok». Он явно не 2003 года, а из 90-х. ММА в России тогда назывались боями без правил, никто спортом это не считал (а про Pride слышали буквально единицы), так что данный костюм Федор или когда-то купил в магазине, или ему его когда-то подарили или выдали, когда он входил в сборную России по дзюдо (это было как раз в конце 90-х). В таком же костюме на бое присутствовала жена Федора — Оксана. Перед поединком она поцеловала супруга и перекрестила. Потом Емельяненко решил размяться. Бегал он в пуховике, будто через час будет не бой, а взвешивание. Значит, решил как следует пропотеть.
Емельяненко победил, после чего на ринг поднялась толпа народу — в том числе огромный Боб Сапп, который тогда еще считался сильным бойцом. Боб по-доброму вызвал Федора на бой. Емельяненко ответил: «Я в принципе не против выступить с Бобом Саппом. Надо для этого набрать килограммов семьдесят. К бою». Все засмеялись.
Следующий кадры — Федор идет по коридору вместе с командой RTT. Счастливый. «Испытываю чувство радости, чувство гордости за свою страну. Я очень много работал в тех положениях,в которых работал Ногейра. И я всегда помнил тех людей, которые за мной стоят. Тех людей, которые вложили в меня. Екатеринбургские самбисты, тульские самбисты, старооскольские самбисты и боксеры. о всех них я помню. И о своей стране», — говорит Емельяненко. Однако о той блестящей победе в России тогда не знал практически никто.
25 апреля 2004 года, Pride Total Elimination 2004. 1/8 финала Гран-при в тяжелом весе. Соперник: Марк Коулмэн (США). Результат: победа болевым приемом (рычаг локтя), 1-й раунд, 2:11.
В сомейн-ивенте бились Кевин Рэнделман и Мирко Филипович. Американец нокаутировал хорвата. Когда Федор шел ко входу в зал, между ним и тренером Владимиром Вороновым случился такой диалог.
Федор: Кто выиграл?
Воронов: Кро Коп проиграл.
Федор: Проиграл? Негр [выиграл]? Красавелло. Это все. Это подпортило все планы им.
Емельяненко довольно легко победил первого регулярного чемпиона UFC Коулмэна. Марк бушевал — это есть на видео. Федору же позвонил некий Миро. «Thank you», — повторил Емельяненко несколько раз, говоря по телефону-раскладушке. Затем добавил: «I don't understand», отдал телефон переводчику и прекратил разговор (хотя тот был готов переводить).
20 июня 2004 года, Сайтама, Pride Critical Countdown 2004. 1/4 финала Гран-при в тяжелом весе. Соперник: Кевин Рэнделман (США). Результат: победа болевым приемом (кимура), 1-й раунд, 1:33.
Судя по видео, до боя у Федора было прекрасное настроение — во время игры в карты в раздевалке он заливался смехом. Похоже, что играли в «тысячу». Это следует из слов Емельяненко, попавших в видео: «Че пересдам? У меня... Я взял бы на бочку залез бы! Ха-ха-ха!»
Во время поединка Рэнделман сделал сумасшедший суплекс, однако Федор не просто выжил, но и в скором временем выиграл болевым. «Я тупой!» — трижды повторил после боя американец и ударил по столу, на котором лежал букет цветов.
Федор пришел в раздевалку к американцу, чтобы подблагодарить за бой. Они обнялись, а потом поговорили на английском.
Федор: Что ты будешь делать после боя?
Рэнделман: Сегодня?
Федор: Да.
Рэнделман: (машет головой)
Федор: Не знаешь?
Рэнделман: А что будешь делать ты? Может быть, пиво?
Федор: No beer.
Рэнделман: No drink?
Федор: Drink — yes.
Рэнделман: Водка?!
Федор: (улыбается и кивает головой)
Рэнделман: No vodka! Beer!
Федор: (показывает на грудь и разводит руками, изображая, что от пива толстеют)
Рэнделман: Я хочу выпить с тобой!
Федор: Дай запишу твой телефон.
15 августа 2004 года, Сайтама, Pride Final Conflict 2004. 1/2 финала Гран-при в тяжелом весе. Соперник: Наоя Огава (Япония). Результат: победа болевым приемом (рычаг локтя), 1-й раунд, 0:54. Финал Гран-при в тяжелом весе. Соперник: Антонио Родриго Ногейра (Бразилия). Результат: no contest (у Емельяненко открылось рассечение после столкновения головами).
В один день проводились полуфиналы и финал Гран-при, а также рейтинговые бои. В одном из рейтинговых бились Мирко Филипович и Александр Емельяненко. Александр был нокаутирован хай-киком, и то, как Федор смотрит этот бой, стало хитом. Делом в том, что Емельяненко-старший ругался матом. Так ругался, что даже процитировать это тяжело. «Руки опустил, только остановился — сразу получил!» — заметил в свою очередь Владимир Воронов. Сейчас же Федор старается не ругаться матом. «Это язык бесов», — сказал он в недавнем интервью ТАСС.
АЕ и Кро Коп дрались уже после того, как Федор победил Наою Огаву. Четырехкратный чемпион мира по дзюдо, серебряный призер Олимпиады-1992 быковал до боя, но не продержался и минуты. «Бой был настолько короткий, что я не успел посмотреть, что Наоя-сан представляет из себя в стойке. А лежа я доминировал. Удалось провести болевой прием», — сказал Емельяненко по пути в раздевалку.
И еще одна деталь: Федор к тому моменту уже как год поменял команду, стал выступать за Russian Top Team, но надевал на бои все тот же синий спортивный костюм Russia.
31 декабря 2004 года, Сайтама, Pride Shockwave 2004. Финал Гран-при в тяжелом весе. Соперник: Антонио Родриго Ногейра (Бразилия). Результат: победа единогласным решением судей.
В перенесенном финале Емельяненко не оставил Ногейре шансов, выиграл Гран-при и защитил чемпионский пояс. После поединка Федор сел рядом с женой Оксаной. Получилась трогательная беседа, которую пресс-служба Pride зафиксировала на видео.
Оксана: Что это было, зай?
Федор: Представление. Что, фингалы набили мне?
Оксана: Да, есть, зай, фингал. Зайка, ну ты молодец.
28 августа 2005 года, Сайтама, Pride Final Conflict 2005. Соперник: Мирко «Кро Коп» Филипович (Хорватия). Результат: победа единогласным решением судей.
Самый известный бой Федора в Pride. И бэкстейдж получился интересным. До боя Федор снова играл в карты — вместе с тренерами и женой Оксаной. Тогда с Оксаной в Токио прилетела и старшая сестра чемпиона — Марина. Еще Емельяненко японки вручили пакет с подарками, на что тот ответил: «Thank you so much».
После боя Федор выглядел уставшим. Когда они с Владимиром Вороновым шли по лестнице, тренер его хвалил («Он несколько раз поплыл!»), Емельяненко же сказал, что разбил руки (Федор бился с травмой правой руки) и отбил ногу.
Следующий кадр — Марина плачет, обнимает Федора и целует. Оксана же звонит домой — их 6-летней дочери Маше. «А папа победил», — говорит она. Заканчивается видео командным фото. Кто-то из голландцев кричит: «Vodka tonight!»
31 декабря 2006 года, Сайтама, Pride Shockwave 2005. Соперник: Зулузиньо (Бразилия). Результат: победа ТКО, 1-й раунд, 0:26.
Перед боем у 180-килограммового Зулу был рекорд в ММА 7-0 (7 КО/ТКО), однако Федор его не почувствовал. «Что там времени, скажите?» — спросил Емельяненко по дороге в раздевалке. «Времени 15 секунд», — ответил ему Воронов. «Блин, я свой рекорд установил», — рассмеялся Федор. «А говорил: «Я его не брошу, он такой тяжелый. А он как плюшевый падает!» — сказал Воронов. «Ну я же не бросал!» — улыбнулся Емельяненко. «Главное, что Саня Настулу задушил. Сейчас можно так преподнести, сказать: «Олимпийского чемпиона задушили!» — заметил Воронов.
«Саня» — это Александр Емельяненко. Он тоже бился в этом карде и выиграл у олимпийского чемпиона 1996 года по дзюдо Павла Настулы (удушение сзади, 1-й раунд, 8:45). Когда Федор зашел в раздевалку, они с младшим братом обнялись. «Молодчуга!» — сказал Александр. «Я у тебя научился. Думаю — что так долго возиться с ними», — отметил Федор, посмеиваясь. Это он вспомнил быстрые победы брата над Джеймсом Томпсоном (11 секунд), Рикардо Мораисом (15 секунд) и Рене Роозом (28 секунд). К сожалению, таких хороших отношений между Федором и Александром нет уже давно.
21 октября 2006 года, Лас-Вегас, Pride 32. Соперник: Майк Коулмэн (США). Результат: победа болевым приемом (рычаг локтя), 2-й раунд, 1:17.
Выпуск с бэкстейджем получился неинтересным, так что лучше расскажем о том, что случилось на ринге сразу после боя.
«Я вернусь!» — заявил Коулмэн. А затем в ринг забежали его дочки Маккензи и Морган — в слезах. Девочки, одетые в футболки с надписью «Марк Коулмэн», обняли отца. Затем Коулмэн дважды ударил Федора по лицу — несильно, символически, видимо, чтобы как-то поднять настроение дочерям. Емельяненко в ответ улыбнулся.
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