Король образных характеристик.

Чемпион UFC в среднем весе И с раэль Адесанья не заканчивал университетов и не пропадал днями напролет в нигерийских библиотеках, но всегда умел вербально за себя постоять.

Адесанью не принято относить к лучшим трештокерам в истории организации, но сказано им было немало сильных вещей (конечно, с поправкой на относительность — все-таки это профессиональный боец, а не Владимир Набоков). Мы решили собрать 7 лучших высказываний И с раэля — о его соперниках, зрителях и жизненных ситуациях.

После боя с Ромеро

«Я не собираюсь идти в рубку ради какого-то дяди на трибунах, заливающего в себя выпивку с гребаных трех часов дня и ждущего моего краха» (на шоу Люка Томаса).

О хайкике Гастелума

«Как будто бы мой мозг отделился от головы и качался где-то на волнах океана» (на своем YouTube -канале).

О характере Джона Джонса

«Джон Джонс — сын священника. Он как та девочка, которую с детства заперли в католическую школу и всю жизнь подавляли. Такие долго подавляемые девочки на каком-то этапе вырываются из гнета и идут во все тяжкие. Отсасывают член у каждого парня во дворе и так далее... Так всегда бывает с девочками, которых долго подавляли и контролировали. В конце концов они срываются и становятся шлюхами» (на шоу Люка Томаса).

О нынешнем Джоне Джонсе как бойце

«Это пожилой белый мужчина с телом черного атлета» (на подкасте Kulture Crew).

О Пауло Косте (до боя)

«Если бы он не стал профессиональным бойцом, то был бы тем парнем, кто подкатывает к милфам в барах на бразильских курортах. И потом — после того как все случается — он никогда больше не звонит им, и в конце концов так у него появляется где-то 20 внебрачных детей, которые потом расселяются по всей территории США» (в интервью The MacLife).

О Пауло Косте (после победы над ним)

«Для меня он — квинтэссенция всех тех ребят, которые занимались травлей слабых в школе. Я никогда не любил всех этих задир и хулиганов. И победив его, я как бы забрал у всех задир силу — и сделал это перед лицом всего мира» (в интервью The Athletic).

О славе

« Фокусник , в отличие от публики , должен понимать, что его фокусы ненастоящие. Это ловкость рук, а не магия. Когда на тебя свалилась слава, ты должен понимать, что вот эти чики, которых ты можешь склеить по щелчку пальцев , — это не настоящая магия. Они смотрят на тебя не потому что ты гребаный уникум или маг, а потому что у тебя слава. Другой статус в данный момент. И все эти кролики, которых ты достаешь из шляпы , — они тоже ненастоящие. Все люди заменимы. Самое страшное, когда ты перестаешь отличать фокусы от настоящей магии и начинаешь думать, что ты и есть самый настоящий маг».