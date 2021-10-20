Новый скандал с непосредственным участием Конора.

Несчастье постигло Конора Макгрегора в третьем бою с Дастином Порье в июле на UFC 264. Мало того, что он дрался хуже соперника, так еще и получил перелом ноги за несколько секунд до конца первого раунда.

Ирландец остался на операцию в США, где начал процесс реабилитации. Там он вляпался в скандал, когда попытался ударить парня Меган Фокс — рэпера Machine Gun Kelly. И вот с Конором случился новый скандал — на этот раз в Италии.

По словам диджея Франческо Факкинетти, ирландец разбил ему нос — причем на глазах у перепуганной жены. Инцидент произошел рано утром 17 октября в отеле Regis в Риме. Факкинетти утверждает, что Макгрегор набросился на него без всякой причины.

В интервью Daily Mail он подробно рассказал об атаке суперзвезды UFC.

«Мы вместе выпивали, и все казалось прекрасным, но обстановка резко поменялась, — отметил он. — Я был в нескольких шагах от него, когда он ударил меня правой рукой прямо в лицо. Я отлетел назад и врезался в стол. Я был просто ошеломлен. Было много крови, моя жена впала в истерику и много кричала. Один из телохранителей попытался ее успокоить. Макгрегора тут же схватили двое других и увели. Я не мог поверить в то, что он меня ударил».

«Я опасался, что он может вытворить что-нибудь еще, но его быстро увезли. Все были шокированы и очень расстроены. Никто не мог поверить в то, что он сделал», — добавил диджей.

Conor McGregor randomly attacks Italian DJ in Rome

Popular Italian DJ, singer, and TV personality Francesco Facchinetti claims the Irish UFC fighter punched him in the face at a nightclub, breaking his nose ?? pic.twitter.com/8yW0rZ7mV6 — MMA UK ?? (@WeAreMMAUK) October 17, 2021

Нападение произошло через несколько часов после того, как Макгрегор и его супруга Ди Девлин крестили своего сына в Ватикане, именно по этой причине пара находилась в Италии. Факкинетти с окровавленными носом и губой получил медицинскую помощь, пока что он вынужден носить шейный воротник.

Он с женой отдыхал вместе с американской актрисой Беллой Торн и ее мужем. Торн знакома с Макгрегором, и боец UFC написал ей, попросив присоединиться к нему и его супруге. Факкинетти с женой поехали на вечеринку вместе с актрисой.

«Макгрегор был очень разговорчив, болтая о том о сем в течение трех часов, и в целом вся компания получала наслаждение от общения друг с другом, — сказал итальянец. — Мы говорили о Риме, Италии и о том, как он принимал доставку своей лодки Lamborghini. Я был очень дружелюбен. Он наливал мне виски, а я наливал ему. Была хорошая атмосфера — спокойная и дружелюбная. С моей женой он общался о Бразилии, говорил, насколько любит эту страну. Общались о Жозе Альдо, Хабибе и других бойцах. Я у него спрашивал о его документальном фильме на Netflix. Был прекрасный вечер — правда, без музыки, так как мы тусовались в комнате для переговоров. Но людей там было достаточно».

По словам Факкинетти, Макгрегор потерял самообладание после того, как Торн с мужем решили покинуть вечеринку. «Белла сказала, что ей нужно немного поспать, так как утром она поедет в Милан на премьеру фильма, — поведал диджей. — Я же сказал, что я и моя жена останемся. Вот тогда-то он [Конор] вышел из себя. Он был совершенно неуправляем. Казалось, он хотел убить меня без всякой причины. Белла была ошеломлена, она не могла поверить в то, что произошло».

Факкинетти пожаловался на Макгрегора в полицию. «У него не было абсолютно никаких причин для того, чтобы напасть на меня, я его никак не провоцировал. Он хулиган, — сказал итальянец. — Я пришел в полицейский участок, чтобы написать заявление, и я надеюсь, что они примут меры. Я не сделал ничего такого, чтобы со мной поступали таким образом. Я не хочу, чтобы он попал в тюрьму, но он должен понять, что быть богатым и знаменитым — это не значит, что он может ходить и бить людей без всякой причины».

С Макгрегором полиция пока не разговаривала, но это может произойти в ближайшие дни. Факкинетти, который также является теле- и радиоведущим в Италии, сказал своим подписчикам в Instagram: «Я мог бы промолчать, но я хочу, чтобы те, кто наносит удар, подумали, чем это все может обернуться». Он также добавил, что «настоящие бойцы так себя не ведут».

Жена диджея — бразильянка Вильма Файссоль — заявила, что телохранителям пришлось сдерживать Макгрегора, так как он хотел «продолжить избивать» ее мужа. Она отметила, что команда Конора дала им носовые платки, чтобы вытереть кровь, а затем паре было велено выйти через боковую дверь отеля.

Факкинетти ждет видеозапись нападения Конора Макгрегора. По его мнению, видеозапись может положить конец карьере Макгрегора как профессионального бойца.

«Где видеозаписи? Мне жаль мистера Макгрегора, но как только выйдет видео, это будет означать, что он в последний раз ударил кого-либо в обычной жизни или внутри восьмиугольника, — сказал диджей Sherdog. — Так что я жду этого видео. Сразу после инцидента я сказал своей жене и друзьям, что забуду об этом инциденте, но потом передумал. Ведь он мог убить меня, правда же? Потому что его удар можно сравнить с автоматом Калашникова. Я мог умереть. Я жив, мне повезло, и мне не хотелось бы вновь оказаться в такой ситуации. Мой друг Бен сказал мне: «Если ты ничего не предпримешь, то ты чертовски глуп. Телохранители нужны Макгрегору не для того, чтобы защищать от людей, а для того, чтобы защищать людей от мистера Макгрегора. Сначала тебе нужно обратиться в полицию, потому что в следующий раз, когда он ударит кого-либо другого и если этот человек умрет или попадет в больницу или случится что-то плохое, это будет на твоей совести. В этом будешь виноват и ты...»

«Сейчас я собираю все факты и доказательства того инцидента, — продолжил диджей. — Тогда он был в ярости. К черту работу и остальное. Мне нужно восстановить здоровье и полностью разобраться в ситуации. Врачи мне сказали носить шейный воротник в течение последующих 60 дней. Ситуация вышла из-под контроля, и я должен разобраться в ней, так как в следующий раз на моем месте может оказаться любой».