Каннонье поздно добрался до чемпионского боя. У Адесаньи нет реальных соперников в дивизионе?

Опасности для короны новозеландца не видно.

Исраэль Адесанья два с лишним года успешно защищает пояс в среднем весе. Встреча с Каноннье станет еще одним доказательством того, что другого короля в этом дивизионе быть не может. Насладиться поединком вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть бой Адесанья — Каннонье

3 июля в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится турнир UFC 276, в главном бою которого чемпион средней весовой категории Исраэль Адесанья сразится с претендентом Джаредом Каннонье. Поединок нигерийца и американца начнется приблизительно в 7.00 по московскому времени и в прямом эфире будет показан сайтом matchtv.ru, а также телеканалом «Матч! Боец». Кроме того, платная подписка на онлайн-платформу UFC Fight Pass позволит посмотреть все схватки вечера.

Адесанья — Каннонье: прогноз и ставка на бой UFC 3 июля 2022 года

«Верю, что могу побить Адесанью. У меня нет никаких сомнений. Я не сижу и не думаю, что чего-то не достоин или на что-то не способен. Это неправильно, это глупо, это идиотизм. Так можно идти только назад, а я стремлюсь наверх. Стараюсь поднимать планку все выше и стать лучшей версией себя», — строго заявил перед главным боем UFC 276 Каннонье. Было бы странно услышать от него пораженческие изречения, но храбриться — не значит победить.

Джаред перешел в средний вес в ноябре 2018-го и с тех пор выступал очень прилично — провел шесть боев и добыл пять побед, а уступил только Роберту Уиттакеру единогласным решением в 2020-м. То поражение на пару шагов отбросило его от чемпионского поединка, до которого он в итоге добрался только в 38 лет.

За этот отрезок карьеры Каннонье в дивизионе сформировалась непобедимая суперсила в лице спортсмена из Новой Зеландии. Адесанья получил возможность забрать пояс в 2019-м и успешно сделал это в схватке со все тем же Уиттакером. И с тех пор он ни на секунду не позволил усомниться в своих возможностях: трижды защитил трон единогласным решением судей и отправил в нокаут Паулу Косту.

В 2021-м Исраэль даже заскучал в среднем весе и отлучился покорить полутяжелый дивизион, но затея провалилась — Ян Блахович указал новозеландцу, что ему не стоит покидать пределы своих владений. Адесанья послушался и практически остался без реальных соперников в дивизионе: в топ-5 он не дрался только с Каннонье и Шоном Стрикландом, но победы над ними — абсолютно решаемая задача.

Того же мнения придерживаются аналитики букмекерской компани БЕТСИТИ, которые выставили на победу Адесаньи скромный коэффициент 1.22, это примерно 81% вероятности успеха чемпиона. На успех Каннонье котировка 4.60 (18%), на ничью — 70.0 (1%).

«Думаю, это будет близкий бой, но Адесанья на шаг опережает Каннонье, если мы говорим о классе. Он быстрее Джареда, точнее в ударах руками и ногами, и у него больше опыта. Думаю, 70 на 30 Адесанья победит в этом поединке», — поделился мнением об исходе боя Хабиб Нурмагомедов.

У Исраэля и правда есть ощутимое преимущество перед оппонентом, которое он обязан использовать, чтобы без проблем в пятый раз защитить титул. Единственное, уложить Каннонье спать будет непросто, — тот тоже привык стоять до конца. Скорее всего, исход снова определят судьи, но им не впервой принимать решения в пользу сильнейшего средневеса последних трех лет.

Прогноз от «СЭ»: «досрочная победа — нет» за 1.94.

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