«Эти тела никого не волнуют, потому что они не белые?» Нганну возмущен отношением к трагедии в Африке

На границе Марокко и Испании погибло не менее 20 человек. Чемпион UFC решил обратить внимание на проблему, которую, по его мнению, западные СМИ освещают нехотя и скупо.

Не так давно прошла информация, что в Мелилье (испанский порт на средиземноморском побережье Африки) в столкновениях с марокканской полицией и испанскими силовиками погибли 37 африканцев (по другим данным — 23), которые пытались прорваться на территорию Евросоюза. Еще 150 человек получили ранения. На инцидент обратила внимание организация Human Rights Watch. Мировые СМИ его не проигнорировали (а Папа Римский даже призвал помолиться за души погибших), и все же трагедия на Севере Африки не получила действительно широкого резонанса. Даже несмотря на попавшие в сеть кошмарные видео, где полицейские крайне жестоко обращаются с темнокожими — связывают, избивают.

Внимание к проблеме решил привлечь чемпион UFC Франсис Нганну. Нганну — камерунец, и 10 лет назад сам бежал в Европу. Его история достойна экранизации. Хотелось бы сказать, что мог бы получиться захватывающий приключенческий фильм. Но нет, это драма. Драма с приключениями, но драма, так как Франсис прошел через ад. Подробно об этом можно прочитать здесь. К своему посту Нганну прикрепил сразу несколько жутких видео с издевательствами полиции над африканцами.

«Люди мира, фанаты, друзья, попытайтесь сейчас понять, почему мне больно быть очевидцем происходящего. В беседе с Джо Роганом я поделился историей из моей жизни. И после того, что недавно произошло с моим народом, я не могу перестать думать, что всего 9 лет назад я мог бы быть одним из этих людей, которые трагически потеряли все в попытке найти лучшую жизнь для себя и своих семей. Я знаком с этой ситуацией.

Вы должны понять, что если бы я сам не попытался сделать то же самое, вы бы меня не знали. Я бы не смог стать чемпионом мира. Мне просто повезло. Вот и все, что было.

По сей день те, кто там остался в живых, подвергаются самому варварскому, бесчеловечному обращению, какое только можно себе представить.

Меня не устраивает, что никто не говорит об этом. Меня не устраивает, что никто не обвиняет в этих действиях тех, кто несет за это ответственность. Меня не устраивает, что западные СМИ не сообщают об этом.

Как могут наши лидеры видеть это снова и снова и не вступаться за свой народ? Когда мы скажем, что с нас хватит?

Что нужно сделать, чтобы перестать так с нами обращаться? Что мы такого плохого сделали, чтобы заслужить такое отношение? Разве мы недостаточно человечны для вас? Разве мы не должны существовать на одной и той же планете?

С каких это пор оставлять свою семью ради поиска работы, чтобы обеспечить ее, считается преступлением? С каких это пор надежда выжить — это преступление? Когда за эти варварские действия против нашего народа последует наказание? Когда это прекратится? Мне нужны ответы.

Они братья и сестры, они сыновья и дочери, они отцы и матери. Их единственное преступление — это поиск работы и возможности обеспечить мам и пап, сыновей и дочерей, братьев и сестер. Разве это стоит их жизни?

То, что происходит на Украине, ужасно, и мне нравится поддержка, которую оказывают СМИ и люди. Я поддерживаю беженцев повсюду. Но почему это менее важно? Почему кажется, что на самом деле это никого не волнует? Это потому, что эти тела не белые? В чем проблема?

P. S.: Черные жизни все еще имеют значение. Это был не просто тренд, а повседневная боль, которую мы чувствовали глубоко в своей душе. И это продолжается".