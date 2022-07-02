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«Смотрю — у Джонса 9999+ пропущенных звонков». Бесценные истории от русского менеджера Jackson Wink

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джон Джонс и Михаил Любимов.
Фото из соцсетей Любимова
Гигантское интервью.

Последние семь лет культовым американским залом Jackson Wink руководит генменеджер из России Михаил Любимов. В его задачи входит раскрутка бренда JW, поиск новых бойцов, работа со спонсорами — в общем, все то, что помогает залу зарабатывать и процветать. Достигать этого в ММА очень непросто, потому что жить залу в плюс за счет только гонорарных отчислений бойцов практически невозможно. Платят много в UFC считаным единицам, а те, кому так платят, дерутся редко, что для зала не очень хорошо.

Поэтому руководству топ-залов приходится крутиться, зарабатывать арендой жилого помещения, набором любительских групп и продуманной работой со спонсорами. Если Любимов уже семь лет сохраняет должность в одном из лучших залов мира (пусть и сдавшим чисто спортивные позиции уже как несколько лет) — значит, работу он делает свою хорошо.

К сожалению, «Спорт-Экспресс» в этот раз не удалось поговорить с Михаилом о том, как он оказался в Америке и добрался до такой работы — нашей задачей было поговорить о легендах Jackson Wink, ситуации с Джоном Джонсом и собрать по максимуму фактурных историй. Нужно понимать, что по видеосвязи герой интервью сохраняет высокую концентрацию час, максимум два, поэтому, как бы ты грандиозно ни подготовился, нужно жертвовать какими-то темами. Так или иначе, личная история Любимова остается приоритетом для нашего следующего интервью.

Михаил Любимов. Фото Фото из соцсетей Любимова
Михаил Любимов.
Фото из соцсетей Любимова

В этот раз мы говорили о загулах Джона Джонса, его щедрости, легендарных исчезновениях с тренировок, чудном характере Холли Холм, железных нервах Хабиба, садистских наклонностях Алистара Оверима и многом другом.

Наслаждайтесь.

***

— Мы с тобой не могли начать интервью, потому что ты долго по телефону говорил. С кем и о чем?

- Я пытаюсь сейчас организовать менеджерскую компанию по продвижению бойцов наших. У нас есть уже такая программа, называется JW Development Programme, мы раскручиваем бойцов, поднимаем их из любителей в профи. И я разговаривал с человеком, который веб-сайт сделает, будем помогать с социальными сетями, развивать бойцов. Потому что у нас есть здесь хороший менеджер, который очень много боев делает ребятам, и, если будут хорошие соцсети, сайт, сможем продвигать бойцов во все организации.

— Недавно закончила карьеру одна из главных звезд вашего зала Карлос Кондит. Что он за человек?

— Приятные воспоминания о нем. Очень тихий человек, очень как бы в себе человек, не любит светиться сильно. Единственное, что я заметил, — ему к концу карьеры было очень тяжело драться, зарубаться, он все время говорил о травмах головы, что у него дети. Мне кажется, это было заметно в его серии поражений, сколько он там, пять раз подряд проиграл. Он раньше рубака был, локтями лез, месиво постоянно было, кровь, война.

А в конце карьеры он начал чуть-чуть об этом думать, даже не чуть-чуть, а много. Постоянно говорил об этом, когда заговаривали, вот, не хочу остаться овощем, у меня дети. Из-за этого он стал очень аккуратным и не показывал такие бои, как показывал раньше. У него еще была проблема с глазом, операцию на глаз сделали. Я помню, ему сделали ее, он плохо видел с этого глаза, потом в грэпплинге на спарринге ему кто-то попал в этот глаз больной...

— Были случаи, что пришел новенький в зал и стал жестко рубиться с Кондитом?

— Был, знаете, кто... Который с Магой дерется, русский пацан.

— Минеев.

— Минеев, да. Он же кикбоксер, и Карлос кикбоксер. И Минеев, когда приехал с Бупасом Андрею Орловскому помогать (запустили его с Карлосом), и он как начал ногами махать, такая зарубка была. После этого Карлос как-то тоже стал... Карлос уже не на пике был, а Минеев на пике, надо себя показать же. Короче, начал сильно зарубаться, локти, колени, все дела пошли, и Карлос не очень доволен был. Такие спарринги для здоровья не очень. У Кондита очень важны локти. Даже в этом спарринге с Минеевым я смотрел и думал: «Блин, если бы Карлос мог включать локти...«

Потому что в спаррингах, даже если есть налокотники, ты все равно не бьешь сильно, потому что проблемы со здоровьем могут быть большие. Когда локти и колени включаются, это вообще другой бой. Поэтому, даже когда Карлос проигрывал спарринги новичкам, я знал, что в боях, когда он включит колени и локти, это будет другой бой.

Кондит доводит колено до Робби Лоулера. Фото Las Vegas Review-Journal
Кондит доводит колено до Робби Лоулера.
Las Vegas Review-Journal

— Кондит к тебе когда-нибудь подходил за советом, просил вопрос решить какой-то?

— Постоянно общались, по мелкой он что-то просил. «Есть у тебя налокотники?» или что-то еще. У меня здесь постоянно много всего, спонсоры присылают, и магазин у нас здесь есть. Очень много ребята рассеянные, постоянно что-то теряют. Когда в зале идут спарринги, 30-40 человек, всякие сумки везде лежат, перчатки, щитки, наколенники, все эти дела. И ко мне постоянно подходят: «Миш, можешь посмотреть на камеру, я вот потерял».

Мне че, больше нечего делать? Вас там 50 человек, постоянно все что-то теряют. Мы теперь постоянно под клетку все кидаем, у нас там целая свалка щитков и так далее. Были еще моменты, когда я Карлосу всякие семинары пытался организовать, мастер-классы. С той же Россией общался, чтобы Джона Джонса привезти, Карлоса. С Китаем общался, Мишель Уотерсон сделал там мастер-класс. Спонсоры постоянно приходят и спрашивают: «Как нам связаться с Карлосом Кондитом и Холли Холм?»

«Джонса поменял алкоголь. А так — он очень приятный, щедрый. Мог бедным ребятам зал проплатить на полгода вперед»

— Ты сказал, что в зале всегда много народу, кто-то что-то теряет. Бывало, что кто-то из звезд потерял там что-то ценное и не мог найти?

— Было один раз, Джон Джонс забыл на мате перчатку какую-то важную. UFC World Championship, золотая, которую ему подарили, Дана Уайт или кто-то там. Ее прям на мате нашли, я удивился, что ее кто-то вернул. Ко мне один пацан подошел и сказал: «Это, наверное, Джонса?» Я такой: «О, точно!» Отдал ему, он поблагодарил. Постоянно что-то теряют тут, я по камерам смотрю.

— Джонса сенсационно выгнали из JW со скандалом. Что случилось?

— Я здесь был, а Майк Винкельджон был на втором этаже в своем кабинете, давал интервью шоу Ариэля Хельвани. А я у себя его смотрел. Я не ожидал этого, не ожидал, честно. Как вообще все произошло, после того как Джона Джосна взяли в зал Славы, а затем повязали полицейские, на следующий день он пришел в зал. Пришел и начал тренироваться. Я по камере увидел, что он тренируется, с Холли Холм разговаривает, лапы бил. Пытался отойти от произошедшего, я так понял. И коуч Винкельджон тоже камеры смотрит и позвонил тренеру, сказал, чтобы Джон пока не приходил в зал, пока он с ним не побеседует. Не было такого, что он его сразу выгнал.

И в зале только три человека знали, что коуч Винкельджон это сказал. Тут мне звонит Ариэль Хельвани буквально на следующий день и говорит: «Это правда, что Джон Джонс ушел из зала?» Говорю, нет, неправда, такого вообще не было. Я вообще не знаю, как он это узнал, наверное, от тех двух человек, что знали. Я спросил у Винка — правда, неправда? Нет. У Грега Джексона — правда, неправда? Нет, нет такого.

Джон Джонс и Михаил Любимов. Фото из соцсетей Любимова
Джон Джонс и Михаил Любимов.
из соцсетей Любимова

И следующие недели полторы они пытались связаться по телефону, коуч Винкельджон и Джон Джонс. Джон Джонс говорил, что: «Мне коуч Винкельджон ни разу не звонил». Винкельджон говорит: «Мне Джон Джонс ни разу не звонил». Хотя я знаю, что Винкельджон звонил и при мне сообщения отсылал. Но вот так они не могли связаться на протяжении двух недель, Грег Джексон тренировал его в гараже, у Джона Джонса дома, и связал их с тренером Винкельджоном. Они поговорили, естественно, Майк Винкельджон сказал ему: «Джон, тебе надо решить свои проблемы, такого больше не должно продолжаться. Давай-ка, пока ты не решишь свои проблемы, в зал не приходи. Мы должны понять, что решил и встал на правильный путь».

На этом все закончилось, был нормальный разговор, Джон Джонс все понял. На следующий день было это интервью у Ариэля Хельвани, он из ниоткуда спросил об этой ситуации. Коуч Винкельджон не хотел говорить об этой ситуации, но, когда ты главный тренер зала и нужно прояснить ситуацию по главной звезде этого зала, естественно, нужно говорить.

И из этого разговора все стало ясно, что произошло с Джонсом, что уже было в полицейском отчете, который огласили. Джонс решил, что такое нельзя было говорить публично. Но как коуч мог такое не сказать, если это относится ко всей нашей программе, залу, а Джон Джонс — лицо нашего зала. И после этого вся информация разрывается по всему интернету, все пишут-пишут, Джон Джонс начинает очень плохо говорить о зале, о тренере, получается вот такая заваруха, которая... Которая очень неприятна.

Джон Джонс сделал всю эту ситуацию гораздо хуже. Вот как можно было... знаете, у нас в России есть уважение к старшим, человеку 60 с чем-то лет, и Джон Джонс поливает его грязью, обзывает...

Это очень некрасиво. Коуч Винкельджон — один из самых приятных людей, которых я знаю, который никогда никому зла не делал. Все, что он делает, — это держит зал, помогает пацанам с нуля подняться, стольких людей спонсирует, помогает им. Конечно, как владелец зала он вынужден принимать непопулярные решения, так было с Диего Санчесом, Ковбоем, и почему-то потом все бегут на интернет, начинают хаять. Во-первых, это некрасиво, во-вторых, это неправда. И очень много из того, что говорят ребята в порыве гнева, — это чистая ложь.

Они придумывают ее, чтобы сделать Винкельджону больно, сделать больно залу. А потом каются. Вот на данный момент, допустим, не один раз мне пишет Диего Санчес, хочет вернуться, хочет помириться, потому что считает, что он был неправ. У меня есть эти сообщения. Но пока Винкельджон и Грег Джексон не хотят его возвращать. Они не держат на него зла, они простили его, но просто это уже не первый раз такое.

Что заставляет бойцов говорить такое о человеке, который вообще тебе никакого зла не сделал, вообще никакого! И потом им возвращается в сто раз хуже такая же ситуация. Как у Диего Санчеса и этого его тренера сумасшедшего. И с тем же самым Ковбоем, который хаял-хаял зал, а потом шесть подряд поражений. Этот зал имеет огромный статус в этом спорте, этот зал гораздо больше, чем кто-то из этих суперзвезд.

— У Джонса проблемы с алкоголем были всегда или только последние годы?

— Всегда. Кого алкоголь не меняет? Алкоголь — это яд.

— А что Джонс пьет — пиво, виски?

— Все подряд, наверное, я не знаю. Когда люди пьют, они пьют. Водку, наверное, я не знаю (смеется).

— Часто видел его в депрессии?

— Видел. После очередного куража какого-то, естественно, человек падает духом.

— Ты знаком с его родными братьями Артуром и Чендлером?

— Знаком. Приезжали в зал, очень приятные ребята, очень хорошие. Огромные, большие, было интересно, когда они приезжали и боролись вместе. Приятные ребята. Все они приятные ребята, что Джон Джонс, что братья. Просто вот такие ситуации, которые выходят из-под контроля — все горит и полыхает, и все реагируют на это по-разному.

Джонс с родными братьями, профессиональными игроками в американский футбол — Артуром (в красной футболке) и Чендлером. Фото скриншот
Джонс с родными братьями, профессиональными игроками в американский футбол — Артуром (в красной футболке) и Чендлером.
скриншот

— Джонс — щедрый человек?

— Он очень щедрый, очень многим помогает бойцам. У кого-то какие-то проблемы с деньгами, он заплатит им за зал на три, четыре, пять месяцев вперед, на полгода. Очень часто такое бывало. Любителям, начинающим помогал, профи. В этом отношении он, конечно, очень хороший. Хотя, конечно, когда деньги есть... Полегче [помогать]. Я часто к нему ездил, он давал коробки еды, чтобы я покормил ребят в зале. Много хороших жестов он делает. Мне он как-то бляшку с пояса UFC подарил, где рубики ставятся эти. Даже если покушать сходить, он за все это заплатит.

— Кто был самым жадным бойцом из тех, с кем ты сталкивался?

— Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я говорю, что я профессиональный вышибала, с бойцов деньги вышибаю постоянно. В прямом смысле слова. Бойцы же платят дань залу после того, как они выиграли бой, и некоторые очень долго не платят. Кто-то сразу платит, кто-то дольше, за кем-то гоняться надо. Но так, чтобы про кого-то сильно плохо сказать — я не хочу.

«Оверим пытал меня, и грузин схватил нож: «Оставь его в покое!»»

— Ты же сам черный пояс по БЖЖ. Каким тебе показалось джиу-джитсу Джонса, когда вы работали на матах?

— Он каменный. Очень сильный физически. Кости длинные, Bones, все длинное, навалился на тебя — и всё. Твердый, вот как деревяшка есть — не согнуть. Я, правда, не знаю, на какой силе он со мной боролся. Джонс — он мягко работает всегда с партнером. Вот с Оверимом я боролся, он чуть не сломал мне грудную клетку. Упал на меня всем весом специально. Джонс — аккуратный, но каменный. Опять-таки, не знаю, насколько сильно он мне давал бороться, но не игрался точно. Я черный пояс, он знает, что со мной нельзя просто так играться. И понимаете, грэпплинг в ММА — это не джиу-джитсу. Когда идут в ход локти, все джиу-джитсу меняется сразу, исчезает сразу, когда тебе один раз локтем заехали. Джонс так изматывает физухой, что люди просто сдаются. Физически очень сильный человек. Контроль у него тоже такой, что есть сопернику над чем подумать.

— А Оверим специально хочет сделать больно?

— Да-да. Даже помните, видео было такое, где он маленькую девочку ударил ногой — она через пол зала улетела. Он травмирует очень многих людей. Меня травмировал и многих в зале. Он очень любит играться с людьми физически. Какая-нибудь девочка маленькая будет, он навалится всем весом и сидит смеется. А человек под ним в конвульсиях. Вот такие мазохистские замашки у него.

Алистар Оверим. Фото из соцсетей бойца
Алистар Оверим.
из соцсетей бойца

— А конфликты серьезные у него из-за этого были? Условному Трэвису Брауну это не понравилось, и он принял меры

— Да... Помню, один момент был, у нас тут один грузин был. Оверим приехал в зал и начал за мной гоняться. Я убежал на второй этаж, он поймал меня, начал скручивать, мне так неприятно было, я не то что визжать начал, но кричу: «Stop! Stop!» 265 паундов, машина такая скручивает тебя. А грузин ножик вытащил, кричит Овериму: «Оставь его в покое!» Он видел, что я уже красный от этих пыток. И у них там начался какой-то переполох. Оверим такой: «Эй, ты че нож вытащил?»

— Грузин — это, случайно, не Роман Долидзе?

— Нет. Это до этого один любитель там был. Я пробегал мимо кухни, а грузин готовил. Оверим мне, правда, больно делал, он просто мучил людей, пока ты не покраснеешь, не будешь кричать: «Оставь меня в покое!». Такие странные замашки у него были.

— С Джонсом Оверим так же работал?

— С Джонсом он нормально, на уважении. Джонс тогда был поменьше сильно, 230 паундов весил. Но в грэпплинге Джонсу непросто с ним было. Оверим очень неплохой грэпплер. Помните, он дрался с Вердумом, и тот ничего ему в партере не смог сделать? Вот так хорош Оверим на земле.

— Если отбросить все эти фокусы Оверима, то в бытовом общении что он за человек?

— Очень приятный, мне с ним было очень весело, очень приятно. Очень. Таких мучителей, как он, кто так мучает людей, я никогда не видел, но при этом он постоянно собирал толпу, мы все шли играть в покер, ставки делали. Я помню, мы всей командой собрались, смотрели бои, а он очень азартный, все время ставил, со всех начинал ставки собирать: «Ты за того-то, я за того-то», куча денег на столе. А я не люблю ставить, не азартный человек, даже 10 долларов не поставлю.

Но тут че-то зарубился с ним поспорили, и я как-то случайно все пять боев выиграл. Просто: «Этот выиграет, этот выиграет» и так далее. И он мне, короче, все бабки отдал (смеется). Он такой, постоянно всех втягивает. И то же самое в покер — соберет всю команду. И еще он очень любил соккер, ставки на ФИФА. Всех собирал, играли в Playstation на деньги, он турниры устраивал. Привозил с собой команду и в гостинице турниры на деньги устраивал по ФИФА. Вот так зажигал команду.

— Почему он ушел из зала?

— Оверим через 4-5 кэмпов, на которые он к нам приезжал, почему-то начал привозить с собой свою команду ребят. Почти не приходил на спарринги и групповые занятия. Тренировался в 22.00, когда никого нет, со своими ребятами. И потом пошли эти поражения. Почему-то очень странно, я это замечаю у очень многих. К концу карьеры у многих это происходит, они че-то меняют, че-то делают, какими-то своими вещами занимаются и отходят от программы.

То же самое с Джоном Додсоном произошло, с Карлосом Кондитом, Диего Санчесом. Все под конец карьеры куда-то уплывают, в непонятное пространство. Я их прекрасно понимаю, когда ты сходишь с пика и начинаешь видеть на тренировках тех, кто на пике, таких как Аарон Пико, который у нас всех просто сносит, машина, — ты ломаешься, ты чувствуешь, что что-то не получается уже.

Как бы ты ни старался, все равно уже не получается. Идут серии поражений, и начинается на зал давление, что это мы виноваты. Хотя многие могут не знать, что какой-то боец уже давно тренируется у себя в гараже один. Начинают люди все менять, и происходят вот такие неприятные ситуации. Хотя зал здесь вообще ни при чем, это натуральная эволюция, боец выходит на пик и потом сходит. И начинает проигрывать, менять кэмпы, дергаться, но все равно проигрывает. А когда человек остается в программе, он дольше на высоте находится.

«В Америке нельзя заставлять, кричать. Всех клиентов потеряешь. Тут все на финансах»

— Умом жизненным кто тебя из зала больше всего удивлял?

— Карлос Кондит, Холли Холм и Аарон Пико. Еще Мишель Уотерсон очень умная.

— Со стороны кажется, что Холли Холм — такая... немного на своей волне

— Конечно, на своей волне. Я, когда пришел в зал, на протяжении нескольких месяцев не мог раскусить ее, понять. Идешь навстречу, она мимо тебя пройдет, как будто тебя нет. Сама не скажет первой, не подойдет. Но если я подойду первым или кто-то задаст вопрос, она так открывается, столько рассказывает, начинаются такие большие диалоги! Самое странное, что я когда-либо видел. Я сначала думал, что она меня не любит, ненавидит, че-то я сделал плохое, но один раз я подошел, мы логотип какой-то делали: «Холли, что ты думаешь...» И у нас разговор на час завязался. Мне надо идти, а она че-то рассказывает, и рассказывает, и рассказывает: «Та-да-да-да-да».

Мне так это смешно было. Если я первый к ней подойду, это всегда кайф пообщаться. Но, чтобы она сама начнет что-то первой рассказывать, нет такого. И многие думают, что она угрюмая. Совсем нет, просто странная она такая в общении. Еще она такая знаменитая в Альбукерке, вид такой — амазонка с белыми волосами, физически красивая девушка, ей прохода не дают. С ней куда ни пойдешь... Я помню, в горах встретил ее, ездил на велосипеде, она бежит с собачкой своей. Я еду за ней, машины мимо проезжают — все ей бибикают, кричат: «О, Холли! Мы тебя любим!» Ее очень все достают. В зал болельщики приходят, просят сфотографироваться. Она не любит, когда ее беспокоят, прячется здесь от этого. Мне приходится людей выгонять вежливо.

Холли Холм. Фото Jeff Bottari Zuffa
Холли Холм.
Jeff Bottari Zuffa

— Были случаи, когда какому-то бойцу Холли понравилась, и он подходил к вам: «Хочу познакомиться с ней, как быть?«

— Конечно, были. Ну, девушка красивая, к ней подходят. Главный наш тренер Джоуи Вилласенор — они же с Холли вместе жили на протяжении многих лет, были бойфренд и герлфренд. Он тренирует у нас, она тут постоянно, и они очень хорошие друзья. Когда-то пробыли вместе очень долгое время.

— Холли вырубала мужчин в зале своим левым хайкиком?

— Было, да. Многие боятся ее, даже ребята. Помню, Тимур Валиев, который сейчас в UFC дерется, всегда говорил: «Блин, боюсь этого left-кика все время, когда спаррингуюсь с ней». Потому что эта нога у нее как бейсбольная бита вылетает.

— Ее изменили слава и успех?

— Нет, тот же самый человек остался. Просто замученная иногда чуть-чуть. Я вообще мало встречал людей, кто зазнается, говорит: «Вот, посмотрите на меня!» Большинство понимают, что сегодня есть, а завтра нет.

— Возвращаясь к Джонсу. Как думаешь, почему с 2012 года он не побеждает сабмишенами?

— Он меньше бороться стал. Из-за этого была огромная проблема в последних боях. Он практически не борется, не ходил на тренировки по борьбе. В последних двух боях это остро сказалось. С Сантосом он ни разу вообще даже не попытался побороться. Рейеса он снес один раз, тот сразу встал. Это показательно. Я всегда говорил Джонсу: «Почему ты не борешься?! Почему? Это твоя база, ты всех выносил на борьбе, у тебя такая крутая борьба была!»

— А он что отвечал?

— Говорил: «Да-да, надо бороться. Надо». Вы заметьте, это почти у всех так было. У того же Федора, Кормье — у всех борьба уходит на задний план. Потому что легче кого-то выстегнуть ударом, чем физически бороться. С возрастом тяжелее бороться, я сам по себе это чувствую. Тем более сложнее бороться в тяжелых весах. Огромную тушу бороть — это тяжело. Джонс влюбился в кикбоксинг.

— Грег Джексон и Майк Винкельджон могут в приказном порядке обязать Джонса работать над борьбой? «Надо. Давай борись!» Как, например, мог заставить Хабиба или Ислама Махачева Абдулманап.

— Тут совсем другая школа. Во-первых, Хабиб — его сын. Во-вторых, тут [в США] все основано на финансах. Как ты меня можешь заставить, если плачу тебе я? Как ты меня заставишь? А у нас [в СССР] все кружки и школы были бесплатными, другое отношение. Либо ты делаешь, что тебе говорят, либо пошел отсюда. А там как сказать так? Так всех клиентов растеряешь. Тут уже бизнес, идут диалоги, разговоры. И другое поколение растет, как их называют в Америке «snowflakes». Чуть что — «А-а-а! Меня обидели! Что он на меня кричит?!» Поэтому ребята из России — они закаленные, а тут уже все по-другому. Бизнес. Я тебе плачу, чтобы ты не кричал, а тренировал.

— Последний кэмп, когда Джонс горел и работал на все 100%, в том числе и борьбой, — это реванш с Кормье?

— Да, он жил в зале тогда. Работал вообще над всем. У них такая ненависть с ним [Кормье] была.

«Хабиб — спокойный во всех отношениях. Он меня сам успокаивал перед его боем с Хили»

— Ты грэпплил с Ярославом Амосовым и Хабибом, кто сильнее в борьбе?

— Амосов сильный. Сильный, блин. Когда я работал с Хабибом, я был только синий пояс. Ну, оба они каменные, оба две плиты чисто. Что тот мне болячек наделал, что этот. И опять же, я же не в такой форме, как эти ребята, которые тренируются по четыре раза в день. У меня проблемы со здоровьем, со спиной проблемы, с плечами проблемы. Даже если я поборюсь и кому-то в чем-то уступлю, у меня есть на это причины. У Амосова очень хороший Д'Арс чоук, он так заходит на них, просто разносил всех здесь. Он очень, очень сильный.

— Ты же был в одной раздевалке с Джоном Джонсом и Хабибом, когда они дрались в Торонто. Хабиб с Пэтом Хили, Джонс с Густафссоном.

— Я много что тогда снял. Не было же еще UFC Embedded, не было напряга с тем, чтобы что-то снять. Помню, Джонса после боя перевозили прямо передо мной на носилках, я такой: «Вау!» Вот это знаменитое видео, где Джонс и Хабиб разминаются рядом перед боем, — это же тоже я снял. Сумасшедшая обстановка была, но, опять-таки, я там для Хабиба был, Джона Джонса тогда еще не знал. Так интересно получилось, что я попал туда с Хабибом, во всю эту кашу, а потом стал главным в зале JW со временем.

Хабиб и Джон Джонс. Фото Михаила Любимова
Хабиб и Джон Джонс.
Михаила Любимова

— Хабиб нервничал перед тем боем?

— Хабиб спокойный во всех отношениях. Вообще не нервничал. Я больше нервничал, для меня это был такой новый опыт. Он меня успокаивал (смеется). Говорил: «Миша, что будет, то будет. Это бои». А после его боя мы остались смотреть главный кард, Джонса с Густафссоном. Там все визжали, орали, такой бой был. Сама обстановка была очень приятной, потому что ты в самом пекле находишься.

— Джонс был расстроен после боя с Рейесом? Все-таки первое его настолько неубедительное выступление.

— Да, я помню, пришел он, хромал, шел по залу. Я не помню, че ему сказал, перемолвились, он дальше пошел, сразу сел и с тренерами начал бой пересматривать. Такой был, да, чуть расстроенный.

— Ты говорил, что на Кондита тогда Минеев попер, а на Джонса могли новички наброситься в спарринге?

— У Джонса такая борьба была, что он тебя сразу повалит и потом на земле мучить будет. Кто-то рубиться будет, но Джонс такой — он сразу прижмет тебя к клетке и снесет сразу.

— Кто подъезжал к залу на самой красивой машине?

— У Джонса белый корвет был. У него, наверное, самая красивая.

Хабиб Нурмагомедов. «У Джона Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии, карьере и Махачеве

«Как-то смотрю — у Джонса 9999+ пропущенных звонков»

— Ты с Джонсом вообще часто разговаривал о жизни, об отвлеченном?

— Было, что мы по телефону много разговаривали. Но после всей этой ситуации - я ведь очень близок с Винкельджоном - у нас распад с Джонсом произошел в этом отношении. Я ему после этого всего позвонил, он поднял трубку, че-то начал говорить, насколько плох алкоголь, он даже не захотел на эту тему разговаривать. Сам я теперь ему первым звонить не буду, после того что он сказал про зал, про Винка. Мне еще кажется, он почему-то злой на меня, хотя я ничего плохого не сделал.

— До Джонса в принципе тяжело дозвониться?

— Сначала было тяжело, потом он намного чаще стал брать мои звонки. По месседжам очень тяжело с ним. Я один раз видел его телефон, месседжи, и там зеленая иконка — и в красном уголке написано, что у него пропущенных месседжей 9999+. Вот столько пропущенных сообщений, максимально, наверное, по программе настроенной. Либо так узнают номер и пишут ему, либо он столько лет собирал сообщения.

— Я слышал, что опоздания Джонса и исчезновения давно обросли легендами.

— Помню, у нас тренировка, Джон Джонс мне позвонил: «Во сколько тренировка?» Говорю: «В 18-00 грэпплинг у нас, открытый мат». Он такой: «Всё, буду». Потом ближе к тренировке опять звонит: «Тренировка точно будет?» — «Да» — «Я в дороге, сейчас на светофоре за углом, сейчас приеду». 10 минут прошло, 15, час, полтора. Вообще нет никого (смеется). Даже в этот день и не приехал. Думаю: «Вот че за непонятная ситуация?» Ну ладно, окей. Зачем говорить, мол, «я за углом, сейчас буду»? Видимо, либо не был за углом, либо развернулся и забыл. Поехал в другом направлении.

Как-то Ариэль Хельвани приехал с ESPN, договаривались об интервью с Джонсоном. А Джон мне звонит и говорит: «Не приду на интервью, плохо себя чувствую, простыл». Звоню Хельвани, тот в плач: «Пожалуйста, пожалуйста, уговори его, мы столько денег потратили». Звоню Джонсу, он опять за свое. В итоге уже не выдержал: «Давайте вас соединю, сами говорите». В итоге они поговорили, Джон приехал, дал интервью.

Любимов и Джонс. Фото из соцсетей Любимова
Любимов и Джонс.
из соцсетей Любимова

— Кто на Джонса имел большее влияние — Грег Джексон или Винкельджон?

— Грег.

— Ты мне как-то не под камеру рассказал бомбовую историю, как заселился в Москве в один номер отеля с Диего Санчесом.

— Мы были в Москве, поселились в одном номере отеля. Он включил какого-то проповедника, который что-то рассказывал про космическое, звездные влияния... Он лег, положил телефон на грудь и захрапел. А я заснуть не мог. Думаю: «Че за ерунда?» А он просто вырубился такой, в трусах лежит, храпит, телефон на груди лежит, и этот какой-то там вуду или шаман кричит, рассказывает что-то про звезды. Самовнушение какое-то. Чем все закончилось? Не помню, по-моему, меня тоже вырубило.

Диего всегда такой был, вспомните первый TUF. И приколите, с возрастом это только хуже стало. Он улетел просто в какое-то другое пространство. Сидишь [в офисе JW], работаешь, у меня дверь открыта, и вдруг какой-то сумасшедший крик из зала. Я знаю его голос, он кричит: «Я чемпион! Я чемпион! Я буду чемпионом!» Постоянно что-то такое, на клетку запрыгнет, кричит: «Y-e-e-es!» Он персонаж интересный.

— Правильно понимаю, что со времен Джонса Аарон Пико — второй самый большой талант в Jackson Wink?

— Да. Сумасшедший он. Машина, сносит тут всех. У него каменный удар. Кулак с два моих. Я таких кулаков никогда не видел. Хотя не, видел... у Макгрегора. Помните фотографию, где Хабиб с Макгрегором стоит? Просто посмотрите на руку Макгрегора и на руку Хабиба. У Пико кулак-кирпич, я называю его bricks. Два кирпича, кувалда просто. Сами подумайте, человек — чемпион мира по борьбе (среди кадетов, Серебряный — среди юношей). И при этом с Фредди Роучем работал, и сейчас мы это все полируем.

Михаил Любимов, Аарон Пико, Брендон Гибсон. Фото из соцсетей Любимова
Михаил Любимов, Аарон Пико, Брендон Гибсон.
из соцсетей Любимова

— У него один из самых страшных левых хуков, что я видел в ММА за последние годы. Вы разрешаете ему бить им во всю силу в спаррингах?

— Они недавно в спарринге бились со своим тренером. И Аарон Пико так ему дал в глаз — у того орбитальная кость внутрь зашла. Ему операцию недавно делали, даже сейчас глаз туда внутрь входит. Один из ассистентов тренеров его, они одного веса с Пико на 145 паундов, вместе работали. Пико даже в больших перчатках так бьет.

— JW много лет успешен, можно сказать, что Грег Джексон и Майк Винкельджон — миллионеры?

— Насчет Грега Джексона не знаю, но у Винкельджона все окей.

— У тебя есть совместное фото с Лоренцо Фертиттой и Даной Уайтом. Что за история стоит за этой фотографией?

— Интересная история. Помните, был такой Руслан Сулейманов, который делал шоу «Легенда»? Большая личность была в мире в ММА в то время. У него был клуб Number One, он привозил Джона Джонса, других ребят. И когда на пике было шоу «Легенда», Руслан приехал сюда, в Америку, на один из боев. И я, он и Сэм Кардан устроили встречу с Даной Уайтом и Лоренцо Ферттитой за кулисами. В такой private-комнате (смеется).

Лоренцо Фертитта, Михаил Любимов, Дана Уайт. Фото из соцсетей Любимова
Лоренцо Фертитта, Михаил Любимов, Дана Уайт.
из соцсетей Любимова

Он привез им подарки, кинжалы, папахи, бурки. Руслан хотел наладить с ними какой-то контакт, потому что UFC еще не было в России, и UFС тоже были в этом заинтересованы, познакомиться с людьми, которые помогли бы им выйти на Россию и организовать там шоу. Самый смешной момент был потом. Дана и Лоренцо надели же папаху, взяли кинжал и бурку, а она была вся в волосах. И когда они эту бурку сняли, а они были в дорогих костюмах, они все были в волосах. А им на публику идти, потому что бои начинались, мы с ними встречались перед боями. Их там потом чистили. А так — Дана и Лоренцо очень приятные, вежливые. А какими им еще быть, когда столько людей встречают, руки жмут?

— О чем ты мечтаешь?

— Мечтаю процветать, двигаться дальше, не болеть, заниматься спортом, чтобы тело позволяло.

— Сколько тебе лет, кстати?

— Я путаюсь, 42 или 43. В таком моменте, что уже не помню, сколько (смеется).

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