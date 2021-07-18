«Вы не сможете от меня спрятаться!» Махачев снова уверенно победил в UFC и обратился к топам

Ислам Махачев разобрался с Тиаго Мойзесом на турнире UFC Vegas. Бой закончился в середине четвертого раунда — бразилец сдался после удушающего.

Ислам Махачев был достоин боя с соперником из топ-10, но решил действовать по философии Хабиба. Недавно Мовсар Евлоев рассказал, что Нурмагомедов советует брать любой бой, который предлагают, — лишь бы не простаивать. Так же поступил и Махачев, у которого в карьере был большой перерыв — он не дрался с сентября 2019-го по март 2021-го (на UFC 259 он удосрочил Дрю Добера), хотя не был травмирован. Тиаго Мойзес, конечно, качественный боец, шел на серии из трех побед, и все же его поединок с Махачевым напоминал миссматч.

При этом начал бразилец неплохо. В первом раунде он несколько раз взорвался сериями ударов (правда, не сказать, что они были какими-то особо опасными), сумел прижать Махачева к сетке. В какой-то момент он даже начал выигрывать раунд, но в конце концов, после броска через бедро, оказался на полу — и раунд забрал российский боец. Плюс Ислам несколько раз неплохо попал из стойки. Что важно — он довольно активно выбрасывал удары ногами — лоу-кики, миддл-кики. Хабиб Нурмагомедов, например, такие удары в боях не использовал.

В перерыве тренер Хавьер Мендес призвал Махачева не отступать от «плана отца» (это значит бороть соперника, а не биться с ним в стойке), а Хабиб посоветовал резко входить в клинч и «не отпускать» от борьбы. «Все четко!» — сказал Нурмагомедов.

Во втором раунде Мойзес сделал то, чего, наверное, не ожидал никто, — тейкдаун, после чего тут же залез за спину Махачеву. Однако в выигрышной позиции он находился лишь несколько секунд — Ислам быстро стряхнул его с себя, а потом сам оказался за спиной у бразильца. Однако задушить Мойзеса не удалось — тот довольно умело оборонялся. В конце концов Махачев вышел на армбар — но лишь тогда, когда до конца раунда оставалась секунда.

Третий раунд, возможно, был лучшим в исполнении Мойзеса: он довольно долго контролировал Махачева у сетки, а в концовке раунда даже попробовал сделать скручивание пятки. Эта попытка болевого родилась после того, как Ислам легко бросил Мойзеса, а затем вышел на удушающий, но потерял позицию.

На четвертый раунд бразилец вышел сильно уставшим. Махачев же был свеж — что, кстати, очень важно. 17 с половиной минут боя Ислам, впервые дравшийся в пятираундовом поединке, отпахал в одном темпе. В начале раунда дагестанец подхватил Мойзеса, опустил на настил, а потом приступил к поиску положения, из которого получится финишировать соперника. Все кончилось в середине раунда — бразилец постучал после удушающего сзади.

Теперь рекорд Махачева в ММА вообще 20-1, а конкретно в UFC — 9-1. У него восемь побед подряд. Из нынешних легковесов только у одного действующая победная серия длиннее — у чемпиона Чарльза Оливейры (девять боев). Пока Ислам — на девятом месте в рейтинге UFC. Конечно, это несправедливо — Махачев готов биться за титул и выигрывать уже сейчас. Но такова политика UFC — продвигать вперед тех, кто больше популярен у американской публики.

Сразу после боя, в октагоне, Махачев дал интервью Полу Фелдеру, легковесу UFC, который в этом году завершил карьеру.

Махачев: Это был мой первый четвертый раунд в жизни, я никогда в жизни не дрался больше трех раундов. Это хороший опыт для меня. Мне достался жесткий оппонент, я все четыре раунда пытался финишировать его. Я очень комфортно чувствовал себя и в стойке, но мне постоянно говорили: «Переводи его! Переводи его!» Я хотел прочувствовать соперника в ударке, но слушаю свой угол. У меня есть вопрос. Почему все эти парни бегут от меня? Почему они не принимают бой со мной? Ответь, пожалуйста.

Фелдер: После того, что я увидел сегодня, могу сказать, что сомневаюсь, что кто-то хочет оказаться под этим давлением. Ты эволюционируешь, твоя ударка с каждым боем все лучше. А еще у тебя за спиной есть Хабиб. Учитывая все это — ты просто фантастический боец.

Махачев: Спасибо. И еще кое-что. Ты тогда принял бой с РДА (Рафаэлем дос Аньосом) меньше чем за две недели. Сейчас я готов дать ему три-четыре месяца. Давай сделаем это! Ребята, вы можете бегать, но вы не сможете спрятаться. Я иду, я здесь!

Забавно, что не так давно Махачев просил у UFC бой с Фелдером, но тот отказался. Теперь же у Ислама точно будет топовый соперник. Другого пути у UFC просто нет — невозможно игнорировать бойца со стриком в восемь побед.