«Петр Ян называет меня «дядя Марат». Балаев вернулся и победил в 45 лет

Мотиватор, похоже, не собирается завязывать с боями.

Марат Балаев (12-3) десять лет провел в тюрьме, начал выступать в ММА в 37 лет, в 40 стал чемпионом АСВ в полулегком весе, в 44 объявил о завершении карьеры, а в 45 решил ее возобновить — 16 июля на турнире АСА 126 в Сочи он победил решением судей Жоао Луиса Ногейру (26-9). Марат решил не истязать себя жесткой весогонкой и выступил в легком весе. А после боя он дал интервью «СЭ».

Про бой с Ногейрой

— В легком весе мне намного легче. Выносливость намного лучше. Все намного лучше. В плане «физики» я вроде особо не уступал. А соперник удивил характером и крепкой головой. Столько ударов он пропустил, но стоял на ногах. Я видел, что у него ноги шатались.

Про Петра Яна

— Не сказать, что мы с ним прямо уж потренировались. Я приехал в зал Bogdan Team в Сочи, а там Петр уже два месяца тренируется. Я давно его знаю. В Омск ездил, и мы там общались, отдыхали вместе с его друзьями. Можно сказать, что мы хорошие приятели. В Сочи немножко повозились, но у нас разные весовые категории. Тем более я был на весогонке, так что мы чисто подурачились. Да и он со мной в полную силу не работает, называет меня дядей Маратом (улыбается). Хороший парень. Мне нравится, что он — парень-работяга. В Таиланде тренера отмечали, что он среди всех российских спортсменов самый настырный, больше всех пашет.

Про Ислама Махачева

— Он очень хорошо борется. Я был на турнире UFC, который проходил в Питере (в апреле 2019 года. — Прим. «СЭ»). Там он с Арманом Царукяном дрался. Царукян вроде борец плотный, здоровый парень, но Ислам его нормально в борьбе раскатывал. Ислам грамотно борется, и ударная техника у него очень грамотная. Думаю, он далеко пойдет.

Я раньше скептически относился, когда говорили о Махачеве, но если присмотреться — он хорош. Будет отлично, если Бриллиант (прозвище Дастина Порье. — Прим. «СЭ») заберет у Чарльза Оливейры пояс, и Ислам с ним встретится. Это будет лучший вариант для него — он Дастина в борьбе растаскает.

С Оливейрой же ему придется очень сложно. Этот бразилец очень хорошо бьет — очень правильные линии ударов, он очень хладнокровный. Говорят, у него с психикой проблемы, но я этого не замечал — может быть, плохо за ним наблюдаю. Мне кажется, он отличается хладнокровием. Еще он хорошо душит, у него хорошие ловушки при проходах. Поэтому я хочу, чтобы Порье у него выиграл, а потом — чтобы Махачев с ним сразился. Если Хабиб Нурмагомедов будет его готовить функционально, то я считаю, что победит Махачев.

Про Юсуфа Раисова

— Раисов провел очень красивый бой против Алексея Махно. Его руки прекрасно летели. При этом мне понравились связки Махно — он очень хорошо бил по печени. Раисов свою работу сделал хорошо. А что было в концовке, мне не понравилось. И вообще то, что порой происходит в ММА, мне не нравится. Я бы пожелал лиге AMC Fight Nights, чтобы они круто выглядели — чтобы претензий к ним не было никогда.

Мой третий бой с Раисовым? Мы с Юсуфом разговаривали и решили, что больше не будем биться. Конечно же, у меня остался некий осадок, но я не люблю исподтишка... Когда я сказал, что завязал с ММА (в декабре 2020 года. — Прим. «СЭ»), мне многие написали — и я со всеми попрощался. Написал Раисов, написал Салман Жамалдаев, они пожелали мне всего хорошего. А тут я — хоп! — вылезаю и говорю: «Давай драться!» Это некрасиво.

Про продолжение карьеры

Понимания, что будет с моей дальнейшей карьерой, у меня пока нет. Сейчас отойду от боя и буду разговаривать на этот счет. Буду отталкиваться от предложений, которые поступят. Если будут хорошие, то подумаю. Если нет, то повешу перчатки на гвоздь. Мне не принципиально, в какой лиге биться. Я сейчас в таком возрасте, что мне... Кто привалит больше денег, там и буду биться. Максимум я проведу три боя. Это самый максимум.

Я доволен своей карьерой. Больше скажу: мне кажется, что я сделал невозможное. Не то что я себя хвалю... Но если вспоминать, сколько трудных боев я провел, — я никому не желаю этого.