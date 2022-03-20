Менеджер Волкова: «Саша находился в лучшей форме в своей жизни, но допустил детские ошибки»

Менеджер россиянина Александра Волкова Иван Банников в интервью «СЭ» рассказал о форме бойца перед поединком против британца Тома Аспиналла.

«Что должно было стать ответом Александра на скорость Аспиналла? Ответ был очень простой: мы очень сильно работали на скорость и тренировали джебы, — сказал Банников «СЭ». — Сильные стороны Сани отрабатывались под Тома, и, если вы обратите внимание, то вес Саши в последних боях составлял 120 кг, а в этот раз он весил гораздо меньше. Силовые и скоростные показатели у Саши были лучше, чем когда-либо. Физически он был в лучшей форме в своей жизни».

«Какая была ментальная составляющая? Сейчас тяжело сказать, но все мы видели Сашу, который встал [после первого тейкдауна] будто отработал пять раундов. Естественно, что такого не должно происходить».

«Насколько плотный был захват в партере? Он сделал ему накат в какой-то момент, но объективно само положение, когда они упали, то, как Саша держал его голову, то как отдал руку — это все детские ошибки. Этому учат так не делать в первые месяцы занятий ММА и джиу-джитсу. У нас было два тренера по борьбе — отдельный по борьбе и по джиу-джитсу. Шок, который они испытали, был ровно такой же, как у всех зрителей. Повторюсь, что Сашу можно разносить за это и уничтожать, но зачем? Все всё понимают. Ему сейчас очень тяжело».

Волков потерпел поражение от Аспиналла болевым приемом на руку в первом раунде. Они возглавили турнир UFC Fight Night 204, который состоялся в ночь на 20 марта в Лондоне.