«Это был такой кард, что я ни разу не сходил отлить, хотя выпил три пива». Дана Уайт заворожен UFC London

Английское бешенство.

В Лондоне отгремел пока лучший в 2022 году турнир UFC. Девять досрочных поединков из 12-ти, страшные нокауты и редкие сабмишены, энергетическая связь зрителей с октагоном, убойные победы домашних бойцов.

Любопытно, что кард открылся с самбишена в 1-м раунде (Мокаев задушил Дердена на 58-й секунде) и закрылся точно таким же образом (Аспинэлл финишировал Волкова на 3-й минуте редкой формой армбара на прямую руку).

Президент промоушена Дана Уайт на послематчевой пресс-конференции выглядел счастливым и очарованным. Раздал по 50 тысяч долларов каждому автору финиша — явление крайне редкой красоты.

Несмотря на сорванный голос и эмоциональную выхолощенность, босс общался с журналистами больше 30 минут. Мы собрали самое интересное.

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О решении раздать 9 послематчевых бонусов

«Я раздал бонусы всем, у кого сегодня был финиш. 9 бонусов всего. Это *** был невероятный турнир, лучше некуда. Даже не знаю, что сказать. Мои мозги превратились в пюре, мой голос сел, еще кое-что пострадало... .

Мне уже несли листок с бойцами, которым оформили бонусы сегодня, но я сказал: «Н****. Давайте всем [у кого финиш]». Я настолько в хорошем настроении, пусть у всех будут бонусы. Вы не придумаете лучшего сюжета турнира, чем-то, что было сегодня. Это один из лучших кардов, что я видел за долгое время. Бои были охрененны, все дрались, надрывая зад — и те, кто выиграл и те, кто проиграл. Я даже ни разу не сходил отлить, хотя выпил три пива. Я делаю турниры каждую неделю, а сегодня был один из лучших моих вечеров в жизни, представьте, что это за турнир.

Мне нужно вернуться домой, перезагрузиться и еще раз взглянуть на то, что такое — бои в Британии. Мы обязательно вернемся сюда до конца года, что бы ни творилось б**** в мире. Мне уже пишут знакомые, говорят, что по телеку этот турнир смотрелся как грандиозный номерной ивент".

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«Он попросил нас не ставить ему никакой флаг. Почему? Это какое-то его личное дерьмо, мне все равно».

Об Илие Топурии

У Уайта спросили, какое воспоминание с этого турнира — помимо бешеного локоть-нокаута Молли Макэнн — он забрал бы себе на вечное хранение.

«***, тяжелый вопрос... Наверное, Топурия. Этот бой дал газу главному карду. У Топурии охренительный подбородок, он съел ударища, колени, кики... что там еще он съел? Локти вроде. А потом страшно нокаутировал соперника».

О Томе Аспинэлле

«Он дрался с реальным бойцом, который все видел в этом спорте. Крепким, крупным, длинным, с жесткими киками, и он победил его так, что это выглядело легко. На следующей неделе он ворвется в топ-5, и будет в обсуждении на бой с лучшими тяжами в мире».

Спросили у Даны также про выступление Мухаммеда Мокаева, и его ответ вплел в сюжет интересную историю про Аспинэлла.

— Дана, вы проверили личку в инстаграме, есть ли там письмо от Мухаммеда Мокаева? Он сказал, что писал вам четыре года назад

— Мне об этом никто не говорил. Но я люблю такое. Том [Аспинэлл] тоже сказал, что когда ему было 12 лет, он подошел ко мне на арене и сказал, что будет когда-нибудь драться у меня. 12 лет ему было. Люблю такое дерьмо.

— А что вы думаете о выступлении Мо [Мокаева]?

— Да... Все сегодня были хороши. Да... Все сегодня было невероятно.

О Пэдди Пимблетте

«Все неделю мне жужжали в уши по нему, но я говорил: «Пусть он сначала выиграет». И он выиграл и выиграл зрелищно. Прошел через трудности в бою, но справился. Я приведу вам пример. Вчера я грузил в мой инстаграм дуэли взглядов. Стердаун тяжей из главного события собрал 120 тысяч просмотров. Стердаун Пэдди — 1,3 миллиона. Поэтому... за парнем стоит реальный хайп, он выиграл и доказал, что его можно рассматривать всерьез. За ним стоят серьезные цифры, по цифрам он уже готов к главному событию вечера».

Об Арнольде Аллене

«Если он выиграет еще один, получил ли титульник? Я не знаю. Но сегодня был большой вечер для него. Выиграть так, как выиграл он, у такого соперника. Он стоял с ним на разменной дистанции, никуда не отступал, и просто уничтожил его».

О Молли Макэнн

«Она маньячка, и мне это нравится. Она прикольная, за ней весело смотреть, весело слушать. Крутой бой, обе девчонки надрывали зад. После победы Молли выхватила копию пояса UFC у какого-то мальчика на трибуне и забежала с ним в клетку. Вернула ли она мальчику пояс? Надеюсь, да (смеется)».