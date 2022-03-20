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Сегодня, 21:36

Волков мог подраться за временный титул UFC в случае победы над Аспиналлом

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Волков.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Боец Александр Волков мог подраться за временный титул UFC в тяжелом весе в случае победы над британцем Томом Аспиналлом. Об этом в интервью «СЭ» рассказал менеджер россиянина Иван Банников.

«Я знал, что после этого боя у Саши были бы все шансы получить бой за временный пояс, потому что Джон Джонс вряд ли бы вышел, — сказал Банников. — В случае победы был бы претендентский бой с Тай Туивасой, либо сразу бой [за пояс временного чемпиона] со Стипе Миочичем».

Также Банников извинился перед болельщиками за поражение Александра Волкова от Тома Аспиналла.

«Мы приносим извинения болельщикам. Мы понимаем, что это очень тяжелое поражение. Оправдываться никто не собирается. Мы все оправдаем в следующем бою».

Аспиналл победил Волкова болевым на руку в первом раунде в главном событии турнира UFC Fight Night 204, который состоялся в ночь на 20 марта в Лондоне.

В настоящее время чемпионом тяжелого дивизиона UFC является камерунец Фрэнсис Нганну.

Александр Волков (единоборства)
UFC
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