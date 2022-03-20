Менеджер Волкова: «У Саши нет проблем в технике. У него проблемы в ментальности»

Менеджер Александра Волкова Иван Банников в интервью «СЭ» прокомментировал поражение бойца от Тома Аспиналла.

«Я считаю, что Том — большой молодец, — сказал Банников «СЭ». — Не сказать, что его тейкдауны были суперклассные, но они были очень правильно выбраны с точки зрения тайминга. Победа Аспиналла и поражение Сани — это 50 на 50. Ничего не хочу забирать у Тома, потому что парень действительно молодец. Но я считаю, что Саша мог проиграть Тому, но не в первом раунде и не таким образом. Такое поражение — это вопрос исключительно ментальности».

«Не могу сказать, что случилась катастрофа, потому что это все-таки ММА и тем более бой тяжеловесов, когда может произойти все что угодно. Возможно, что это очень хороший урок, который может изменить отношение ко всему. Мы в свою очередь поддерживаем Сашу во всем, что он выберет, но мы понимает, что изменения нужны кардинальные. Повторюсь, что это не вопрос подготовки и методологии, как многие говорят, а вопрос выбора. Надо выходить из зоны комфорта и начать путешествовать по лагерям, как это было когда-то».

«Мы общались с Фирасом Захаби (главный тренер зала Tristar Gym, расположенного в Канаде — Прим. «СЭ»). Любой зал готов принять Сашу».

«У Саши нет проблем в технике. У Саши есть проблемы в ментальности, — продолжил он. — Посмотрите на бой Александра с Фабрисио Вердумом (Волков победил нокаутом в четвертом раунде — Прим. «СЭ») и обратите внимание на его джиу-джитсу. Посмотрите на защиту от тейкдаунов, которую показывал Саша до этого [боя с Аспиналлом]. На этом уровне такое поражение не бывает, скажем так, просто так, потому что ты там что-то не натренировал».

«Мы понимали, что у Саши больше инструментов победить, чем у Тома. Но Том смог сделать то, что он должен был сделать, доминировав в начале и не давать Саше делать то, что он делает в начале. Говорить, что Том — слабый боец... Он молодой боец, и я считаю, что этот бой не является показателем суперсилы Тома. Нужно смотреть дальше как он будет себя показывать».

«Все мы понимаем, что Саша сейчас очень нестабилен от боя к бою — и тут дело не в навыках, не в объёме работы».

Аспиналл победил Волкова болевым приемом на руку в первом раунде. Бойцы сразились в главном событии турнира UFC Fight Night 204, который завершился в ночь на 20 марта в Лондоне.