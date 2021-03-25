Главный пират из клана Нурмагомедовых.

Троюродный брат Хабиба Абубакар из бойцов с фамилией Нурмагомедов получает комплименты за спортивные успехи меньше всех. Хабиб — заслужившая покой легенда, 22-летнего Усмана Хавьер Мендес назвал самым талантливым бойцом, которого он когда-либо тренировал, 25-летний непобежденный Умар лихо дебютировал в UFC, показав выступление чуть ли не уровня топ-10, а вот Абубакара народ больше ругает, да посмеивается над его культовой фразой про «бам-бум двоечку» и провальным дебютом в UFC (проиграл треугольником Давиду Заваду, постучав в знак сдачи; ранее Абдулманап Нурмагомедов говорил, что стучать для его бойцов — дело постыдное).

Тем не менее, как бы ни поносили Абубакара, боец он неслучайный, со своими успехами в спорте — брал бронзу чемпионата мира по боевому самбо, выигрывал чемпионат России, в ММА построил солидный рекорд 15-3-1, из которого 6-1-1 в элитном промоушене WSOF / PFL. Конечно, фамилия Нурмагомедов облегчила подписание в UFC, но и при других раскладах и хорошей работе менеджеров Абубакар вполне заслуживал бы шанса на контракт с лучшим ММА-промоушене мира. Правда, после поражения от Завады ситуация для него стала близка к критической — после досрочного поражения в дебюте промоушен за второго подряд «лося», как правило, незамедлительно увольняет. Поэтому 27 марта на UFC 260 Нурмагомедову непременно нужно побеждать 27-летнего Джареда Гудена (17-5), у которого ситуация похожа — он тоже проиграл дебют, правда, единогласным решением.

Роль Абубакара в командной химии «Хабиб-тим» огромна. Как-никак, родственник, который получил закалку на дагестанских улицах бок о бок с Хабибом, и недаром чемпион посвятил ему значительное место в своей автобиографии, вспомнив все, через что они прошли вместе.

Отличает Абубакара убойный уличный юмор, за который тот же Хавьер Мендес и вовсе включает его в историческую тройку бойцов АКА по способности смешить коллектив. В личном общении раскрыть Абубакара человеку со стороны крайне непросто. Как правило, все это свое грубовато-веселое пиратское обаяние и россыпь увлекательных историй из жизни он глубоко прячет, обороняясь перед журналистами в сдержанно-хмурой и немногословной манере. Однако «Спорт-Экспресс» в счастливый час удалось попасть на другого Абубакара — душевного и готового рассказывать больше, чем обычно.

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— Последнее фото в инстаграме у вас с американским полицейским. Неким офицером Джозефом. Что за история?

— Мы каждый раз, когда приезжаем в Сан-Хосе, собираемся с братьями и едем гулять в Сан-Франциско. И у меня традиция такая пошла — каждый раз когда я туда приезжаю и вижу полицейского, я с ним фоткаюсь. На этот раз встретил его возле Apple Store, просто попросил: «Могу ли я с тобой сфотографироваться?» Он говорит — да. Ну, хорошо, сфоткался, потом выложил.

У нас в России когда спрашиваешь у полиции: «Можно сфоткаться?», отвечают: «Не-не-не, мне нельзя». А здесь они нормально, позитивно к этому относятся, они и сами позитивные — если взглядом встретишься, могут поздороваться первыми, улыбаются. Все четко в целом.

— Вы много где были в Америке. В какой город тянет сильнее всего?

— Я был в Сакраменто, Нью-Йорке и Вегасе, и больше всего понравился Сан-Франциско. Он ближе всего к Сан-Хосе, где-то 70-80 км ехать. Там рядом океан, парк большой, еще есть парк Тахо — в четырех часах езды оттуда, пейзаж очень красивый. И Сан-Франциско богат ресторанами, туристов много, для прогулки очень хороший город.

«Если Абдель-Азиз видит, что ты не в настроении, поведет тебя в магазин и купит обувь или футболку»

— Ваш и Хабиба менеджер Али Абдель-Азиз — бывший боец. Мощно выглядит, помогает вам спарринговаться, в парах может постоять. Как боец он сейчас силен?

— Он сейчас на реабилитации, перенес две тяжелейших операции, поменял позвонки. Когда он был здоровым, в 2019-м, когда мы были в Сан-Хосе, он каждую неделю старался приезжать к нам на два дня в тренировочный кэмп. Спарринговался, боролся. Если у кого-то из нас нет пары, он пойдет и встанет в пару. Спортивные навыки его как оценивать? Он уже свое отпахал, человек взрослый. В зале он может смотивировать человека, подойдет, поддержит, туда-сюда.

Сейчас он на реабилитации, может подвигаться немного, разогреть тебя. Вчера у меня была вечерняя тренировка, он со мной немного поотрабатывал. А так ему нагрузку нельзя сейчас давать, качаться может немного и какую-то отработку делать. На тренировках по функционалке он следит за временем, такой тренер-мотиватор, контроллер.

— В России у него много хейтеров, дельфином называют. Что он за человек? Говорят, может решить любую проблему.

— Не понимаю, как они смотрят на человека, не пообщавшись, и могут ненавидеть? Сначала надо узнать поближе его. Али Абдель-Азиз — очень хороший человек, он мне как брат. Он всегда заботится, каждые выходные зовет к себе на ужин. Мы прилетели, он всегда встретит, позаботится, собирает всех своих бойцов, друзей. Если он тебя знает, он никогда не оставит тебя в беде, всегда рад помочь.

Бывает, что он видит — ты без настроения, неделя не удалась, он подойдет, скажет: «Как дела? Почему без настроения? Пойдем суши покушаем, я хочу тебе завтра обувь купить или футболку». Если он видит, что ты без настроения, подойдет, взбодрит, позовет прогуляться. Если это вечером — то сводит суши поесть, если днем — то в магазин, заведет тебя и купит какой-нибудь подарок. Такой он человек, мы его любим, он наш брат, мы за него горой, никогда не бросим и обиду не дадим. Не знаю, почему много хейтеров у него, может быть, внешность его людям не понравилась, но что поделать, Бог ему дал такую внешность.

— Хабиб рассказывал на подкасте Майка Свика, что первое имя у вас Абдулманап, но потом вы заболели и вам поменяли имя на Абубакар. Мол, есть такая традиция в Дагестане — в случае болезни ребенка менять имя.

— Меня вообще зовут Абдулманап, но по паспорту я Абубакар. Все, кто знает меня с детства, зовут меня Абдулманапом. Родители в детстве поменяли мне имя, когда мой покойный тренер выиграл соревнования по самбо. Это в честь моего тренера, дяди покойного Абдулманапа Магомедовича. Вот такая история. Просто коротко называют Манапом. А Абубакара тогда еще не было, это когда я уже перешел в боевое самбо, начал выступать на соревнованиях, потом в ММА — и оттуда уже пошел Абубакар. А так меня зовут Абдулманап.

«Самая запоминающаяся похвала от Абдулманапа — за выигрыш чемпионата России по боевому самбо»

— Помните последний разговор с Абдулманапом Нурмагомедовым?

— Я помню, но я не буду об этом разговаривать. Не хочу об этом говорить... Мы с ним сидели, где-то полтора часа разговаривали. Это было... Да ладно уже...

— Весной было?

— Да. Не только весной, это было и после боя в ноябре [2019-го]. И в конце года, 31 декабря собирались отчет делать. Кто какие соревнования выиграл, кто что сделал за прошедший год. Собирались, сейчас не собираемся уже... Он брал свой журнал и начинал с новичков и заканчивая Хабибом, профессионалами.

Всех отчитывал, кто сколько сделал, кто сколько тренировок пропустил, кто как относился к делу, кто дисциплинирован был, кому в чем добавить... Обо всем разговаривали, не только о тренировках. Мы семья, он мой дядька, бывают бытовые вопросы и другие... Давай следующий вопрос.

— Кто-то будет продолжать эту традицию подведения итогов года каждое 31 декабря? Может, Хабиб теперь возьмет журнал?

— Насчет конца года не знаю, но после каждого кэмпа у нас бывают итоги, и после каждой тренировки — кто как позанимался, кто как себя чувствует. Среди профессионалов такое есть, среди новичков пока нет. Не знаю, посмотрим. Может быть, даже не в конце года, а просто прийти в зал, поспрашивать всех. Сейчас у нас новый спортзал, можно всех собирать, есть у нас фойе, место, где можно покушать, собраться, посидеть. Можно в любое время всех собрать, спросить, как кто себя чувствует, у кого какие старты впереди.

— Хавьер Мендес нам говорил, что при нем Абдулманап больше всего ругал вас и Умара. А есть похвала Абдулманапа, которую особенно запомнили и тепло от нее на душе?

— Помню. Год точно не помню, я стал чемпионом России по боевому самбо, это было в Москве. Там некоторые ребята на других весах накосячили, какие-то ошибки сделали, проиграли, балл отдали... Он все это перечислил и говорит: «Манап сегодня молодец. Показал себя с хорошей стороны. Спи спокойно и готовься на чемпионат мира». Вот этот момент я помню, когда первое место занял на 82 кг.

«Если у нас кто-то кому-то провел амплитудный тейкдаун, шутим: «Вот я тебе Сан-Франциско показал»

— Правильно понимаю, что Ислам Махачев в вашей команде самый спокойный и благодушный человек?

— Серьезно что ли? Откуда это знаешь?

— Ну кажется так со стороны.

— Понимаешь, бывают места, где надо спокойно себя вести, бывают места, где собираемся и шутим. Братские шутки, не обижающие. Не знаю, я бы не сказал, что Ислам такой скучный. Он знает, как себя надо вести, у нас нет таких скучных. Так-то спокойный по жизни, но не скучный. Со мной он не скучает (смеется).

— Помните случай, когда Ислам приходил в ярость, рвал и метал?

— Нет, у нас в команде нет таких людей, чтобы рвать и метать. У нас все спокойные, нет причин, чтобы рвать и метать. Только если рвать и метать в октагоне. Между братьями у нас хорошие отношения.

— Вам удалось поквитаться с Хабибом за тот розыгрыш в Эмиратах? (Хабиб и другие подменили Абубакару отрицательный анализ ковида на положительный, подослали врачей и полицию, которые сказали, что ему нужно срочно улетать в Россию в спецкостюме. — Прим. «СЭ»). Бросили ответку какую-то за такую брутальную шутку?

— Да я каждый день бросаю ему ответки, но не буду говорить о них (смеется). Там старшие братья пошутили, не только Хабиб был. Шамиль Завуров был и другие старшие братья. Когда старшие подшутили над младшими, какую-то ответную реакцию... Не знаю, никаких особых шуток было.

— Хавьер Мендес говорил, что в истории АКА трое выделяются по юмору: вы, Хабиб и Даниэль Кормье. Ваш личный топ-3 какой?

— Все, значит больше не будем перед коучем шутить, раз он рассказывает о моей харизматичности. Не знаю, АКА — мы все как семья, хорошие, дружные ребята. Жестких шуток не бывает, но можем пошутить. Если например, тренировка в Сан-Франциско, кто-то кому-то амплитудный бросок сделал, то может сказать: «Я тебе Сан-Франциско показал, как тебе он на вид?»

«Когда Конор проиграл Порье, не было злорадства. Жалко его»

— Кто придумал фразу про Дагестанские авиалинии? (перед боем Конора с Хабибом Абдулманап говорил, что «прокатим его на Дагестанских авиалиниях»)

— Я не помню, где-то в пабликах я увидел в первый раз эту фразу. Надо узнать, я не помню.

— Мы с вами до интервью говорили о Коноре, и вы сказали, что испытали жалость к нему, когда он проиграл Дастину Порье нокаутом.

— Я не смотрел этот бой в прямом эфире, посмотрел отрезки в записи, как Дастин Порье ему КО сделал. Честно говоря, жалко его стало, думал, что он переиграет Порье в стойке, не даст ему углы резать как обычно. Но тот приготовил свой геймплан с лоу-киками, нанес ему огромный урон ногами и потом уже закончил. Дастин молодец, хорошую работу сделал. Когда Конор проиграл, не было злорадства: «О, вот, Конор проиграл!»

Просто было интересно посмотреть на них, кто что приготовил. Конор хотел выиграть по старой привычке, но Дастин ему приготовил сюрприз — шахматы, такая тема. Не знаю... Я никак не отреагировал на этот бой, мне это уже было неинтересно, потому что я знал, что Хабиб стопроцентно не вернется, какую бы ему гору золота ни предложили.

— Закрывая историю с Конором, какая ваша финальная позиция по нему — сугубо негативная или есть какой-то позитив, может, даже благодарность за то, что помог Хабибу добиться гораздо большей популярности?

— Честно сказать, у меня к нему негативное отношение. Когда человек переходит на личное, это несерьезно. За это надо отвечать еще, когда ты на семью переходишь. Настоящие мужчины такие вещи не делают. Если у тебя бой с ним, пообщайся, разговаривай с ним только, зачем туда куда-то заходить, куда тебе не надо. Вы там пообщайтесь, а потом в клетке еще пообщайтесь. А говорить, как он... Это не по-мужски. У меня к нему негативное отношение.

— Хабиб будет в вашем углу. мы видели даже на примере боя Кевина Холланда против Дерека Брансона, как подсказка Хабиба может влиять на исход боя (Холланд признал, что подсказ Хабиба помог ему перевести Брансона). Особенно это видно было в бою Ислама Махачева с Добером — соперники могут тоже как-то это перевести после боя и учиться бесплатно. В связи с этим не хотите как-то шифровать подсказки? Может, даже на аварском говорить?

— Думаю, Хабиб будет мне на аварском подсказывать. Мы с детства на аварском разговариваем, ему легче будет мне подсказывать так. На русском мы особо не общаемся, чисто на аварском только — когда одни остаемся. Но мне без разницы, на каком языке он будет подсказывать, хоть на английском.

«Моя главная мечта — попасть в рай»

— После боя с Конором ваша фраза про «бам-бум двоечку» стала легендарной. Откуда ее взяли?

— Не знаю, пришло и всё. Сейчас нужно ее запатентовать. Просто в голову пришло и все. Все же говорят: «Бам-бум, бам-бум», когда показывают удар. Так и пошло

— Кого последнего бам-бум двоечкой подловили?

— Если ты сейчас не закончишь интервью, мне кажется, я тебя сейчас подловлю (смеется). Мне уже Антон (сотрудник UFC. — Прим. «СЭ») пишет в воцап (интервью затянули — вместо 15 минут сделали 28).

— Тогда последний вопрос. Ваша главная мечта в жизни?

— Попасть в рай. Вот моя большая человеческая мечта. А остальное что... Из земных благ я не вижу... В рай попасть — вот самая большая мечта.