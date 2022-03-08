«Побью Ковингтона и Масвидаля за один вечер». Дерзкое интервью Ислама Махачева
Несколько дней назад третий номер легкого веса UFC Ислам Махачев прошел через не самую приятную репутационную историю. Он вызвался заменить заболевшего Рафаэля Физиева в поединке с Рафаэлем Дос Аньосом, получил согласие бразильца, но в самый последний момент неожиданно снялся.
По словам Даны Уайта, Махачев прямым текстом дал отказ в телефонном разговоре, а спустя день Дос Аньос поделился информацией, что россиянин запросил миллион долларов за бой. Однако сам Ислам подобную информацию категорически опровергает. В свежем интервью ESPN он рассказал, как все было на самом деле, а также поделился дерзким мнением о поединке Ковингтона с Масвидалем и ответил Конору Макгрегору.
***
UFC не звонил, звонил сам Махачев. Просил об одном условии, но это не миллион долларов
— Дана Уайт сказал, что вы отклонили бой с РДА. Что произошло?
— Я проснулся в понедельник утром и увидел новость, что у Физиева ковид, бой отменен. Я был в Калифорнии в отпуске. Сразу позвонил моему менеджеру: «Али, я увидел новости, позвони UFC и скажи, что я готов взять этот бой». И я назвал ему одно небольшое условие, на котором приму бой. Очень небольшое условие, ничего невозможного или большого. UFC не звонил мне, звонил я им через Али. Но UFC не сделали этот бой, поэтому он не случился. Но все думают сейчас, что UFC звонил мне и я отклонил бой, но звонил им я. Я попросил о небольшом условии, но они сказали «нет». В любом случае, я сидел в первом ряду и смотрел бой РДА — могу сказать, что он просто не на моем уровне. Что он мне даст? Побью — скажут, что побил старого, не из топ-5.
— А какое условие вы просили у UFC?
— Не хочу об этом говорить, но это небольшое условие. Ничего такого крупного. Я поехал в Вегас, отменил отпуск. Но в UFC сказали «нет». Еще раз говорю, они не звонили мне, я звонил.
— Дос Аньос сказал, что вы просили миллион долларов за бой. Это правда?
— Не миллион. Сто процентов не миллион.
— Почему тогда Дана говорит, что вы отклонили бой?
— Не знаю. Он может говорить все что угодно, но я готов драться с кем угодно, и я буду чемпионом. Хотел бы подраться в ноябре в Абу-Даби. Заберу пояс, защищу его 3-5 раз и поднимусь в полусредний.
— Готовы ли вы подраться с Бенилом летом, если он будет готов?
— Бенил травмирован, никто не знает, когда он вернется. Он говорит, ему нужно пару месяцев на восстановление, но никто не знает, когда он точно вернется. Я не могу ждать его год.
«У Колби только борьба, но в ней я легко его побью. Ударка у него очень медленная»
— Вы сказали про полусредний вес?
— Я смотрел этот бой из первого ряда, Масвидаль дрался с Колби. Честно, я реально верю, что могу побить их двоих за один вечер. Я не был впечатлен этим боем. У Колби есть только борьба, в борьбе я легко побью его. Ударка его очень медленная. А Масвидаль просто старый. Пару боев он проведет и закончит. Я хочу подняться в весе, хочу два пояса.
— А Камару Усман?
— Он сидел со мной рядом, я сказал ему: «Побьешь Леона Эдвардса, потом бой с Канело, заработаешь 100 миллионов и все. Мотивации больше нет, заканчиваешь». Он такой: «Нет-нет, я все равно буду выступать». Но какая мотивация, когда у тебя 100 миллионов?
— Вы даете шанс Усману против Канело?
— Да, но не очень большой. Канело — очень высокий уровень, лучший в мире. Но это бокс, если будут небольшие перчатки, то... У Камару очень тяжелый удар, я даю ему небольшой шанс. Все возможно.
— Дана сказал, есть вероятность, что Конор подерется за титул, когда вернется. Вы думаете, это реально?
— Думаю, это фейк. Просто для фанов, чтобы создать интерес. Ему тяжело будет сделать 155 фунтов, потому что он пьянствует целыми днями. Многие в этом дивизионе размажут его. Когда его последняя победа была, шесть лет назад? Он может драться только с Нейтом Диазом, такими ребятами, чтобы заработать. Он никогда не будет чемпионом снова, никогда не будет драться на этом уровне.
— Он сказал в Twitter, что хочет драться с вами. Видели?
— Видел. Ну вперед, давай подеремся. (Смеется.) Но это игра, он никогда не возьмет этот бой. Он знает, что это будет для него долгий вечер. Он уже не тот. Когда он дрался с Хабибом, он был в форме, не пил столько. А сейчас... ему лучше закончить. Но если хочет — я буду счастлив размазать его. Все может быть. Но сначала я хочу подраться за титул.
— Насколько Оливейра опасен для вас?
— Он добавил в ударке, в муай-тай, но в грэпплинге он не на моем уровне. Для меня он здесь не опасен.