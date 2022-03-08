«Побью Ковингтона и Масвидаля за один вечер». Дерзкое интервью Ислама Махачева

Хочет взять пояс в двух весовых.

Несколько дней назад третий номер легкого веса UFC Ислам Махачев прошел через не самую приятную репутационную историю. Он вызвался заменить заболевшего Рафаэля Физиева в поединке с Рафаэлем Дос Аньосом, получил согласие бразильца, но в самый последний момент неожиданно снялся.

По словам Даны Уайта, Махачев прямым текстом дал отказ в телефонном разговоре, а спустя день Дос Аньос поделился информацией, что россиянин запросил миллион долларов за бой. Однако сам Ислам подобную информацию категорически опровергает. В свежем интервью ESPN он рассказал, как все было на самом деле, а также поделился дерзким мнением о поединке Ковингтона с Масвидалем и ответил Конору Макгрегору.

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UFC не звонил, звонил сам Махачев. Просил об одном условии, но это не миллион долларов

— Дана Уайт сказал, что вы отклонили бой с РДА. Что произошло?

— Я проснулся в понедельник утром и увидел новость, что у Физиева ковид, бой отменен. Я был в Калифорнии в отпуске. Сразу позвонил моему менеджеру: «Али, я увидел новости, позвони UFC и скажи, что я готов взять этот бой». И я назвал ему одно небольшое условие, на котором приму бой. Очень небольшое условие, ничего невозможного или большого. UFC не звонил мне, звонил я им через Али. Но UFC не сделали этот бой, поэтому он не случился. Но все думают сейчас, что UFC звонил мне и я отклонил бой, но звонил им я. Я попросил о небольшом условии, но они сказали «нет». В любом случае, я сидел в первом ряду и смотрел бой РДА — могу сказать, что он просто не на моем уровне. Что он мне даст? Побью — скажут, что побил старого, не из топ-5.

— А какое условие вы просили у UFC?

— Не хочу об этом говорить, но это небольшое условие. Ничего такого крупного. Я поехал в Вегас, отменил отпуск. Но в UFC сказали «нет». Еще раз говорю, они не звонили мне, я звонил.

— Дос Аньос сказал, что вы просили миллион долларов за бой. Это правда?

— Не миллион. Сто процентов не миллион.

— Почему тогда Дана говорит, что вы отклонили бой?

— Не знаю. Он может говорить все что угодно, но я готов драться с кем угодно, и я буду чемпионом. Хотел бы подраться в ноябре в Абу-Даби. Заберу пояс, защищу его 3-5 раз и поднимусь в полусредний.

— Готовы ли вы подраться с Бенилом летом, если он будет готов?

— Бенил травмирован, никто не знает, когда он вернется. Он говорит, ему нужно пару месяцев на восстановление, но никто не знает, когда он точно вернется. Я не могу ждать его год.

«У Колби только борьба, но в ней я легко его побью. Ударка у него очень медленная»

— Вы сказали про полусредний вес?

— Я смотрел этот бой из первого ряда, Масвидаль дрался с Колби. Честно, я реально верю, что могу побить их двоих за один вечер. Я не был впечатлен этим боем. У Колби есть только борьба, в борьбе я легко побью его. Ударка его очень медленная. А Масвидаль просто старый. Пару боев он проведет и закончит. Я хочу подняться в весе, хочу два пояса.

— А Камару Усман?

— Он сидел со мной рядом, я сказал ему: «Побьешь Леона Эдвардса, потом бой с Канело, заработаешь 100 миллионов и все. Мотивации больше нет, заканчиваешь». Он такой: «Нет-нет, я все равно буду выступать». Но какая мотивация, когда у тебя 100 миллионов?

— Вы даете шанс Усману против Канело?

— Да, но не очень большой. Канело — очень высокий уровень, лучший в мире. Но это бокс, если будут небольшие перчатки, то... У Камару очень тяжелый удар, я даю ему небольшой шанс. Все возможно.

— Дана сказал, есть вероятность, что Конор подерется за титул, когда вернется. Вы думаете, это реально?

— Думаю, это фейк. Просто для фанов, чтобы создать интерес. Ему тяжело будет сделать 155 фунтов, потому что он пьянствует целыми днями. Многие в этом дивизионе размажут его. Когда его последняя победа была, шесть лет назад? Он может драться только с Нейтом Диазом, такими ребятами, чтобы заработать. Он никогда не будет чемпионом снова, никогда не будет драться на этом уровне.

— Он сказал в Twitter, что хочет драться с вами. Видели?

— Видел. Ну вперед, давай подеремся. (Смеется.) Но это игра, он никогда не возьмет этот бой. Он знает, что это будет для него долгий вечер. Он уже не тот. Когда он дрался с Хабибом, он был в форме, не пил столько. А сейчас... ему лучше закончить. Но если хочет — я буду счастлив размазать его. Все может быть. Но сначала я хочу подраться за титул.

— Насколько Оливейра опасен для вас?

— Он добавил в ударке, в муай-тай, но в грэпплинге он не на моем уровне. Для меня он здесь не опасен.