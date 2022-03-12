«Невероятный драйв и жизненный, не книжный ум». Лоренцо Фертитта объясняет, чем крут Дана Уайт

Энергия, которая построила миллиардный бизнес.

Партнерство братьев Фертитта и Даны Уайта — это уникальное переплетение академического образования и уличной смекалки, которое создало, пожалуй, самый харизматичный бизнес в истории профессионального спорта.

С одной стороны, троечник, который с трудом осилил школу, затем работал швейцаром в отеле, а позже нашел себя в малом бизнесе через разные шабашки (продажа видеокурсов по боксу, личный тренер разных шишек и т.д.), с другой — выходцы из богатейшей семьи предпринимателей, окончившие элитную бизнес-школу и всегда располагавшие практически неограниченным бюджетом под любое начинание.

Фрэнк Фертитта, Дана Уайт и Лоренцо Фертитта. Фото Getty Images

Роль Лоренцо Фертитта в успехе UFC была гораздо глубже, чем финансовое управление и кадровый контроль. Он не просто дал денег на все это дело, но также вел все важные переговоры, принимал стратегические решения и блестяще мог справиться с какой-то текущей задачей, когда результат нужен был здесь и сейчас, как, например, идея с шоу TUF, которая спасла UFC от разорения и автором которой был как раз Лоренцо.

По сравнению с Даной он всегда находился в относительной тени и интервью давал и дает крайне редко. Единственный по-настоящему большой и раскрывающий его разговор как-то состоялся у Лоренцо с изданием Sternoppy — порталом бизнес-школы имени Леонарда Стерна, которую Фертитта как раз и окончил. Интервью является исторически важным для понимания ключевых персонажей в бизнесе UFC и той особенной химии, что между ними возникла. Приводим из него лучший отрывок.

— Вы выросли в Лас-Вегасе, затем получили бакалавра в области делового администрирования в Университете Сан-Диего, а потом отправились получать MBA в Стерн. Почему выбрали Стерн?

— Еще когда я размышлял, чем именно буду заниматься в жизни, я точно знал, что это будет область финансов. Я хотел пойти учиться в бизнес-школу, которая входила бы в двадцатку лучших по рейтингу в стране. Для меня было важно, чтобы у школы была хорошая репутация, и плюс — я всегда был увлечен Нью-Йорком и Уолл-Стрит, еще с детства, потому что там сосредоточены огромные ресурсы.

Что касается именно Стерна — я проводил собственные исследования до поступления, это было в эпоху до появления вебсайтов и прочего, в основном я разбирал всякую почту и выяснил, что у Стерна есть один большой плюс по сравнению с другими бизнес-школами, например той же Уортонской школой или школой при Колумбийском университете. Стерн давал тебе детализированные курсы. Целый семестр на какую-то узконаправленную тему, о которой в других школах будет сказано всего одной главой в учебнике. Например, Стерн предлагал студентам не просто курс по корпоративным финансам, но и отдельные курсы по деривативам или инструментам с фиксированной доходностью. Я люблю детализацию и узкие направления, особенно когда речь идет о финансах.

Хабиб Нурмагомедов и Лоренцо Фертитта.

— Какие самые добрые воспоминания о Стерне у вас остались?

— Самое главное — это друзья, которых я завел. Я не хочу употреблять слово «связи», потому что речь необязательно только о бизнес-контактах, но и просто о дружбе. В Стерне было просто невозможно не сойтись близко с людьми и не узнать их хорошо, потому что там было очень много групповой работы, где вам нужно было полагаться друг на друга и решать самые разнообразные задачи. Трое человек, которых я встретил в Стерне, были на моей свадьбе. Они стали моими близкими друзьями. С некоторыми из них я веду бизнес. Ну и, конечно, некоторые предметы и курсы изменили мою жизнь. Профессор, который стоит для меня особняком, — это Асвоут Дамодаран. Он преподавал нам корпоративные финансы и оценочную деятельность. Он доводил материал так, что ты очень легко все понимал и начинал интересоваться темой. Я также помню легендарного профессора по управлениям операциями В. Эдварда Деминга. Когда он преподавал нам, ему было за 90 лет.

— Как вы познакомились с Даной Уайтом?

— Мы вместе учились в старшей школе Bishop Gorman в Лас-Вегасе. Мы не тусовались в одной компании, не были лучшими друзьями, но приятельствовали. Он был отличным малым. После школы я поступил в университет, а он отправился работать в Бостон. Восемь или девять лет мы не виделись. Потом мы часто изумлялись и шутили, как же жизнь играет со всеми нами, что, если бы не случайная встреча на свадьбе нашего общего знакомого, UFC могло бы и не быть. Адам Корригэн — так звали парня, у которого была свадьба и который пригласил меня и Дану. Благодаря ему UFC сегодня существует, а он, пожалуй, и не в курсе. Так или иначе, я и Дана снова встретились спустя много лет. Тогда он был тренером по боксу в каком-то зале и на стороне учил боксу всяких начальников. Я хотел набрать физическую форму и начал тренироваться у Даны. И вот на этой теме мы восстановили нашу дружбу.

Лоренцо Фертитта, Жуниор дос Сантос, Дана Уайт, Фрэнк Фертитта. Фото Getty Images

Что меня поражает в Дане — это человек, у которого нет никакого высшего образования, он едва окончил школу, но при этом он обладает каким-то невероятным драйвом, которого я никогда и ни у кого не видел. Он просыпался в 04.30, шел тренировать боксеров, потом весь день пахал где-то на стороне, чтобы придумать какой-то новый бизнес, и так до позднего вечера. А на следующий день он повторял все по новой. Я был под большим впечатлением от его рабочей этики и жизненного ума, уличной смекалки. Он понимал динамику бойцовского бизнеса, понимал желания публики, понимал, как нужно работать с бойцами. Работать с бойцами — очень сложный вызов, потому что это особая порода людей. Когда мы с Фрэнком купили UFC, он спросил меня, кого ставить президентом. Я ответил: «Думаю, Дану».

Это решение нельзя было назвать традиционным бизнес-решением, потому что, повторюсь, у Даны не было никакого специального образования. Но я остро чуял, что у него есть то, что нужно для бизнеса, для решения ежедневных вопросов и проблем, которые постоянно будут возникать. Я не хочу обидеть выпускников бизнес-школ, но, если бы мы поставили президентом UFC выпускника Гарварда, мы бы обанкротились через полгода или год. Нам был нужен только такой человек, как Дана. Такой, у которого есть жизненный, практический ум, а не книжный. Такой, благодаря которому вся бы эта компания заработала.

— Что бы вы посоветовали студентам в том, как развить в себе не только книжный, но и жизненный ум?

— Безусловно, есть определенная часть фундаментального образования, которая суперважна в бизнесе. В компании должен быть человек, который будет понимать основы, фундамент. В UFC таким был я, а Дана взял на себя другую роль. Именно поэтому из нас получилась такая отличная команда. Я думаю, совет тут может быть только один — вы должны помешаться на своей работе и копать, копать, копать по-настоящему. Не важно, владеете вы большой корпорацией или небольшим стартапом. Нет готового алгоритма или формулы, часто нужно какое-то внутреннее чутье, чтобы понять, что нужно покупателю.