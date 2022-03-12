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«Невероятный драйв и жизненный, не книжный ум». Лоренцо Фертитта объясняет, чем крут Дана Уайт

Лоренцо Фертитта рассказал, чем в чем крутость основателя UFC Даны Уайта
Никита Горшенин
Корреспондент
Дана Уайт.
Фото Getty Images
Лоренцо Фертитта, Жуниор дос Сантос, Дана Уайт, Фрэнк Фертитта.
Фото Getty Images
Хабиб Нурмагомедов и Лоренцо Фертитта.
Фрэнк Фертитта, Дана Уайт и Лоренцо Фертитта.
Фото Getty Images
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Энергия, которая построила миллиардный бизнес.

Партнерство братьев Фертитта и Даны Уайта — это уникальное переплетение академического образования и уличной смекалки, которое создало, пожалуй, самый харизматичный бизнес в истории профессионального спорта.

С одной стороны, троечник, который с трудом осилил школу, затем работал швейцаром в отеле, а позже нашел себя в малом бизнесе через разные шабашки (продажа видеокурсов по боксу, личный тренер разных шишек и т.д.), с другой — выходцы из богатейшей семьи предпринимателей, окончившие элитную бизнес-школу и всегда располагавшие практически неограниченным бюджетом под любое начинание.

Фрэнк Фертитта, Дана Уайт и Лоренцо Фертитта. Фото Getty Images
Фрэнк Фертитта, Дана Уайт и Лоренцо Фертитта.
Фото Getty Images

Роль Лоренцо Фертитта в успехе UFC была гораздо глубже, чем финансовое управление и кадровый контроль. Он не просто дал денег на все это дело, но также вел все важные переговоры, принимал стратегические решения и блестяще мог справиться с какой-то текущей задачей, когда результат нужен был здесь и сейчас, как, например, идея с шоу TUF, которая спасла UFC от разорения и автором которой был как раз Лоренцо.

По сравнению с Даной он всегда находился в относительной тени и интервью давал и дает крайне редко. Единственный по-настоящему большой и раскрывающий его разговор как-то состоялся у Лоренцо с изданием Sternoppy — порталом бизнес-школы имени Леонарда Стерна, которую Фертитта как раз и окончил. Интервью является исторически важным для понимания ключевых персонажей в бизнесе UFC и той особенной химии, что между ними возникла. Приводим из него лучший отрывок.

Дана Уайт. Когда-то Дана Уайт любил использовать грубое гомофобное слово. Теперь он жалеет об этом

— Вы выросли в Лас-Вегасе, затем получили бакалавра в области делового администрирования в Университете Сан-Диего, а потом отправились получать MBA в Стерн. Почему выбрали Стерн?

— Еще когда я размышлял, чем именно буду заниматься в жизни, я точно знал, что это будет область финансов. Я хотел пойти учиться в бизнес-школу, которая входила бы в двадцатку лучших по рейтингу в стране. Для меня было важно, чтобы у школы была хорошая репутация, и плюс — я всегда был увлечен Нью-Йорком и Уолл-Стрит, еще с детства, потому что там сосредоточены огромные ресурсы.

Что касается именно Стерна — я проводил собственные исследования до поступления, это было в эпоху до появления вебсайтов и прочего, в основном я разбирал всякую почту и выяснил, что у Стерна есть один большой плюс по сравнению с другими бизнес-школами, например той же Уортонской школой или школой при Колумбийском университете. Стерн давал тебе детализированные курсы. Целый семестр на какую-то узконаправленную тему, о которой в других школах будет сказано всего одной главой в учебнике. Например, Стерн предлагал студентам не просто курс по корпоративным финансам, но и отдельные курсы по деривативам или инструментам с фиксированной доходностью. Я люблю детализацию и узкие направления, особенно когда речь идет о финансах.

Хабиб Нурмагомедов и Лоренцо Фертитта.
Хабиб Нурмагомедов и Лоренцо Фертитта.

— Какие самые добрые воспоминания о Стерне у вас остались?

— Самое главное — это друзья, которых я завел. Я не хочу употреблять слово «связи», потому что речь необязательно только о бизнес-контактах, но и просто о дружбе. В Стерне было просто невозможно не сойтись близко с людьми и не узнать их хорошо, потому что там было очень много групповой работы, где вам нужно было полагаться друг на друга и решать самые разнообразные задачи. Трое человек, которых я встретил в Стерне, были на моей свадьбе. Они стали моими близкими друзьями. С некоторыми из них я веду бизнес. Ну и, конечно, некоторые предметы и курсы изменили мою жизнь. Профессор, который стоит для меня особняком, — это Асвоут Дамодаран. Он преподавал нам корпоративные финансы и оценочную деятельность. Он доводил материал так, что ты очень легко все понимал и начинал интересоваться темой. Я также помню легендарного профессора по управлениям операциями В. Эдварда Деминга. Когда он преподавал нам, ему было за 90 лет.

— Как вы познакомились с Даной Уайтом?

— Мы вместе учились в старшей школе Bishop Gorman в Лас-Вегасе. Мы не тусовались в одной компании, не были лучшими друзьями, но приятельствовали. Он был отличным малым. После школы я поступил в университет, а он отправился работать в Бостон. Восемь или девять лет мы не виделись. Потом мы часто изумлялись и шутили, как же жизнь играет со всеми нами, что, если бы не случайная встреча на свадьбе нашего общего знакомого, UFC могло бы и не быть. Адам Корригэн — так звали парня, у которого была свадьба и который пригласил меня и Дану. Благодаря ему UFC сегодня существует, а он, пожалуй, и не в курсе. Так или иначе, я и Дана снова встретились спустя много лет. Тогда он был тренером по боксу в каком-то зале и на стороне учил боксу всяких начальников. Я хотел набрать физическую форму и начал тренироваться у Даны. И вот на этой теме мы восстановили нашу дружбу.

Лоренцо Фертитта, Жуниор дос Сантос, Дана Уайт, Фрэнк Фертитта. Фото Getty Images
Лоренцо Фертитта, Жуниор дос Сантос, Дана Уайт, Фрэнк Фертитта.
Фото Getty Images

Что меня поражает в Дане — это человек, у которого нет никакого высшего образования, он едва окончил школу, но при этом он обладает каким-то невероятным драйвом, которого я никогда и ни у кого не видел. Он просыпался в 04.30, шел тренировать боксеров, потом весь день пахал где-то на стороне, чтобы придумать какой-то новый бизнес, и так до позднего вечера. А на следующий день он повторял все по новой. Я был под большим впечатлением от его рабочей этики и жизненного ума, уличной смекалки. Он понимал динамику бойцовского бизнеса, понимал желания публики, понимал, как нужно работать с бойцами. Работать с бойцами — очень сложный вызов, потому что это особая порода людей. Когда мы с Фрэнком купили UFC, он спросил меня, кого ставить президентом. Я ответил: «Думаю, Дану».

Это решение нельзя было назвать традиционным бизнес-решением, потому что, повторюсь, у Даны не было никакого специального образования. Но я остро чуял, что у него есть то, что нужно для бизнеса, для решения ежедневных вопросов и проблем, которые постоянно будут возникать. Я не хочу обидеть выпускников бизнес-школ, но, если бы мы поставили президентом UFC выпускника Гарварда, мы бы обанкротились через полгода или год. Нам был нужен только такой человек, как Дана. Такой, у которого есть жизненный, практический ум, а не книжный. Такой, благодаря которому вся бы эта компания заработала.

— Что бы вы посоветовали студентам в том, как развить в себе не только книжный, но и жизненный ум?

— Безусловно, есть определенная часть фундаментального образования, которая суперважна в бизнесе. В компании должен быть человек, который будет понимать основы, фундамент. В UFC таким был я, а Дана взял на себя другую роль. Именно поэтому из нас получилась такая отличная команда. Я думаю, совет тут может быть только один — вы должны помешаться на своей работе и копать, копать, копать по-настоящему. Не важно, владеете вы большой корпорацией или небольшим стартапом. Нет готового алгоритма или формулы, часто нужно какое-то внутреннее чутье, чтобы понять, что нужно покупателю.

Дана Уайт
UFC
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