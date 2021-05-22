Большое интервью.

В ночь на 23 мая казах из Оренбурга Дамир Исмагулов (19-1) вернется в октагон спустя громадные 1 год и 9 месяцев. Исмагулов дебютировал в UFC в декабре 2018-го, выиграв в последующие 9 месяцев три боя из трех. Однако затем травмировался, посыпались на него и другие проблемы — в итоге из карьеры выпало почти два года.

История Дамира в российских и эсэнгэшных ММА очень недооценена. Первый казах в UFC, пришел в единоборства в студенческом возрасте, до этого занимался футболом. Первым его боевым видом стало окинавское боевое искусство кобудо. И уже спустя две недели тренировок Дамир выиграл турнир.

«Когда бросил футбол, начал ходить на единоборства, — вспоминал боец в интервью Youtube-каналу «Территория ММА». — Добирался до зала час. Я, бывало, засыпал. Хорошо, что остановка конечная — я засыпал после пар, доезжал и тренировался. Уже через две недели выиграл первые соревнования. Получилось так: завтра утром — соревнования. Я подошел к человеку в нашем общежитии, который постоянно выигрывал, о нем легенды в общежитии ходили. И он мне один удар показал — правый через руку. Говорит: «Этим ударом надо все время опережать. Все время опережать. Тогда ты будешь выигрывать». А мы дрались по восточному единоборству кобудо, и там главное было — быстрее ударить. И вот он мне показал вечером удар, и всю ночь я его тренировал. Кое-что к нему придумал еще... В итоге я у всех этим ударом выиграл — четыре соперника, одного за одним».

Удачнейший старт Дамира в UFC очень важно детализировать: он не просто выиграл три боя подряд — он забрал все девять раундов. Для того чтобы понимать, насколько это труднорешаемая задача, вот вам простая статистика. В истории UFC было больше 80 бойцов из России и СНГ — и только пятеро из них стартовали в организации с 9-0 по выигранным раундам: Хабиб Нурмагомедов, Забит Магомедшарипов, Петр Ян, Рамазан Эмеев и сам Дамир Исмагулов.

Дамир показал себя в этих девяти раундах многоликим бойцом: Алекса Джорджиса заборол (пять тейкдаунов и 9:46 контроля на земле), Жоэля Альвареса разобрал с дистанции руками, а Тьяго Мойзеса — руками и ногами, при этом еще и уронив джебом (что случается довольно редко). Ко всему этому — казах не получил ущерба, не проваливался, спокойно и методично забирая каждую секунду времени. Особенно впечатляет в Исмагулове то, как тонко, на считанные сантиметры он чувствует дистанцию — может доводить четыре-пять раз подряд один и тот же правый прямой или левый джеб в корпус, не получать ущерб и всегда держать соперника в расстрельных позициях.

Украшает победы Исмагулова и крепость пройденной им оппозиции. Мойзес после поражения от Дамира победил в трех поединках подряд и теперь будет драться с Исламом Махачевым. Альварес — также после Исмагулова — тоже выиграл три боя подряд, и, что интересно, все финишами. Если два соперника после поражения тебе развили такие победные серии в UFC — это, несомненно, ставит на твою оппозицию блесткий знак качества.

В субботу Исмагулова ждет его ровесник, 30-летний бразилец Рафаэль Алвес — очень мощный, быстрый, взрывной нокаутер-сабмитер, который недавно прорвался в UFC через Contender Series. Несмотря на то, что бой закинули в самый низ карда, он уже неплохо раскачан. Несколько недель назад Алвес сбросил в инстаграм грязнейший пост, на котором вместе с товарищем забивает насмерть крысу, а на крысе этой — графика с флагом Казахстана. Эту и многие другие темы «Спорт-Экспресс» обсудил с Дамиром в преддверии боя.

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- Легко получили американскую визу?

— По документации это все легко. UFC делает документы, и собрать их не так сложно. Проблема в том, что сейчас невозможно занять очередь. Очень большая очередь на собеседование-интервью в посольстве. Мне, в принципе, все одобрили в посольстве, без проблем получил рабочую визу.

— О чем спрашивали на собеседовании?

— Задают простые вопросы: с какой целью едете в Америку, были ли там раньше, знаете ли английский. Они уже все знают сами. Когда я прихожу, они в курсе всего — что, как и где. В этот раз даже не смотрели документы, которые я принес. Пожелали удачи, сказали: «Вам одобрено».

«После простоев тело не готово к стрессу — это очень тяжело»

— У вас был простой год и 9 месяцев. В чем чувствуете ржавчину?

— У меня раньше тоже были простои — из-за травм, где-то по 9 месяцев. Но такого простоя никогда не было. Я знаю, как драться после простоев, — это очень тяжело, к этому надо быть готовым. Тело не готово к стрессу, оно два года было почти в расслабленном состоянии, и сейчас напрягаться, подвергать организм стрессу — это тяжело. Сейчас еще и по времени не успеваю акклиматизироваться, это на руку моему сопернику — он местный.

— У вас такой стиль работы в стойке, что очень много построено на чувствительности, тонком чувстве дистанции. А по такому стилю простои бьют особенно сильно.

— Да, с этим и были проблемы. В принципе, я могу драться по-разному. Я могу подстроиться, могу рубиться по-жесткому, могу чувствительно вести поединок, играться. Какой план сработает — такого и будем придерживаться. Да, я чувствительный — не люблю, чтобы по мне били, попадали, не особо рискую. Но если надо — могу зарубиться, скорость и сила удара есть. Но так — я не рисковый боец, по стилю чем-то напоминаю Флойда Мейвезера. Не люблю эти всякие мясорубки, хочу приехать домой живым-здоровым.

— Вы внешне похожи на Тони Фергюсона. Многие это замечали? Какое у вас отношение к этому бойцу?

— Да, многие замечали. Стиль Тони Фергюсона — такой немного безумный, он дерется без плана. Это работало, и этого хватало раньше, когда он был в хороших физических кондициях и возраст позволял. Сейчас он не может перестроиться, потому что более крепкие физически парни выигрывают за счет «физики», за счет того, что где-то умнее действуют. Он уже не может быстро и сильно бить, по функционалу раньше был другой — функционал рано или поздно все равно просядет. Значит, нужно выигрывать за счет других качеств, а он все это растерял.

«Он этим видео оскорбил целый народ. Потом написал мне, мол, не то имел в виду»

— Ваш соперник Рафаэль Алвес попробовал раскачать бой грязным видео — на нем он с другим человеком задавливает диваном и убивает крысу, и на крысу наложен флаг Казахстана. Над ним — флаг Бразилии. Вас эта история сильно задела?

— Ну да, задела. Задела. Потом он написал мне в личку, сказал, мол, он не это имел в виду, извинился и так далее... Но в любом случае он это допустил. Оскорблять этим видео целый народ — непонятно зачем. Хочешь задеть меня — ну, напиши про меня, не надо задевать весь народ. Если он решил раскачать так бой, то сделал это не от большого ума. У нас менталитет другой, возможно, они этого не понимают.

Я же дрался часто с бразильцами, уже знаю их — на взвешивании он был готов убить меня, но когда мы оказывались вдвоем в лифте, то он уже чуть ли не обнимал: «Брат ты мой». Когда я дрался в М-1, был у меня такой соперник — бразилец Перейра. Он на взвешивании газовал на меня, а потом ехали в лифте, он уже: «Брат, брат». Они такие — не стоит им доверять. Многие пишут мне об этой истории, есть давление. Но для меня ММА не война — это спорт. Я сосредоточен на другом, меня больше интересуют по бою какие-то моменты, по тактике.

— В Алвесе есть такой элемент зверя: мощный, взрывной, непредсказуемый, может нокаутировать и рукой, и ногой, интересные выходы на сабмишены. Как у него выигрывать?

— Довольно-таки взрывной парень, посмотрел несколько его боев. Но он не дрался с такими, как я. А я с такими, как он, — дрался. Да, он взрывной, но взрывных, сильных ребят не на очень долго хватает. В первом раунде он повзрывается, возможно, мне где-то нужно будет потерпеть. Мне интересно, какую он сам тактику против меня поставит. Но, в принципе, я понимаю бойцов UFC — здесь они делают все: и борются, и бьют. Единственное — у бразильцев и американцев в стойке борьба не особо сильная. В основном партер и ударная техника хорошая. Но зато они думающие. Посмотрим... Выиграет тот, кто будет лучше дышать и больше работать, посмотрим, как он с этим справится.

— Меня удивило, что ваш бой засунули в самый низ карда. Вы выиграли три боя подряд, последняя победа над тем, кто уже в топ-15, и тут вас ставят в самое начало.

— Мой менеджер Саят сам не понимает, почему нас засунули в самый низ карда. Может быть, из-за того, что нас перекинули из Хьюстона на этот турнир в Вегас, не знаю... Я утром разговаривал с Саятом, говорю ему: «Слушай, наш поединок должен быть в основном карде. Из всех этих бойцов, кто здесь дерется, я слышал только о Гарбрандте. Остальных даже не знаю, что за люди. Дебютанты, есть те, которые идут на нескольких поражениях. Непонятный контингент собрался (смеется)». Я думаю, как минимум мы должны были завершать предварительный кард, но точно не в начале. Ну ничего... Я уже привык открывать турниры, мне, в принципе, без разницы, хотя для медийности это важно. А так — мне все равно. Хоть на Марсе драться.

«Чувство дистанции и координации у меня от футбола и бокса»

— В последнем бою вы уронили джебом Тьяго Мойзеса. Довольно редко на этом уровне отправляют в нокдаун джебом. Как так получилось?

— Да, короткий джеб навстречу. На тренировках тоже так получалось, левая рука у меня довольно быстрая — если ударить хорошо, то удар зайдет. Тогда я еще точно попал, единственное — не хватило времени добить. Думаю, он довольно долго приходил в себя после этого. Многие говорят, что я не могу нокаутировать, уронить, но я жестко бью, сильно бью. Может, точности немного не хватает, может быть, над этим аспектом нужно работать больше. Возможно, нокаутов еще и нет, потому что я не рискую. Если рисковать, то может быть, что или ты, или тебя. Мойзес, вообще, хороший соперник, но мне с ним было легче, чем в двух предыдущих боях. Потому что я знал заранее об этом бое, подготовился, не нужно было акклиматизироваться — между Таиландом и Китаем всего час разницы во времени. Не знаю, многие говорили, журналисты и эксперты, что он у меня выиграет, грэпплер он хороший... Но я уже перед боем понимал, что выиграю. Я всегда знаю, где я могу выиграть, за счет чего и как. Не знаю, почему многие это расценивали по-другому.

— Вы довольно быстрый боец, для легкого веса ваша скорость сильно выше нормы. Какая у вас рука вылетает быстрее, левая или правая?

— Левая быстрее. Такая с детства особенность физиологическая — почему-то левая быстрее и легче.

— Очень тонко чувствуете дистанцию, не получаете ущерб — в каком возрасте впервые созрело это качество на высоком уровне?

— Чувство дистанции и координации — из футбола. Я раньше играл в футбол, а там ты уже видишь мяч и понимаешь, как к нему надо подбежать быстрее, чтобы обойти соперника. Я всегда играл в самые различные игры, из бокса взял много. На бокс не ходил в детстве, только сейчас начал работать, но боксеры, я думаю, лучше всего чувствуют дистанцию и двигаются — очень хорошие ноги. Я это взял у них. Особо саму дистанцию не точил, может быть, это такая особенность с рождения. Но — да, дистанцию чувствую.

«Дарю соперникам шоколадки, хочу показать, что казахи — гостеприимный народ»

— В бою с Тьяго Мойзесом у вас впервые в UFC полетела правая нога — жесточайшие лоу-кики, хай-кики. Была проведена какая-то конкретная работа по кикам в том лагере?

— Вообще, раньше, еще в любителях, на Кубке России я несколько боев заканчивал лоу-киками. Даже Петя [Ян] недавно об этом вспоминал. Бил правой ногой и заканчивал бои. Затем в какой-то момент я увидел, как на одном из турниров М-1 боец бьет правой ногой лоу-кик и ломает ее. Тогда я понял, что можно ногу сломать, если неудачно попал. И я перестал бить лоу-кики. Но в крайнем поединке можно было бить правой ногой жестко — все на чувствах. Когда я чувствую, я могу себе это позволить. Когда бьешь бездумно, можно попасть в блок, нога раздуется, и тяжело будет даже двигаться.

— Алекс Джорджис говорил вам по ходу боя, когда лежали на нем: «Дамир? Ты любишь меня? А я люблю тебя». Что думали в тот момент?

— Я вообще не понял тогда, что случилось. Первый раз со мной такое. Я услышал: «Love you», — но даже не понял, что он хочет. Я вышел туда работать, что я еще мог? Он вообще непонятно себя вел... То леща обещал мне дать, то говорит про любовь. Я приехал к нему, проехал 12 000 километров [в Австралию], на коротком уведомлении, а он так себя повел (смеется). Еще и на допинге потом попался.

— Вы ему после боя шоколадку подарили. Мне понравилась обертка с флагом. Это только ему или всем дарите?

— Ему подарил и кепку, и шоколадку. Это был мой первый бой в UFC... Хотел показать всем, что казахи — гостеприимный народ. Я, в принципе, всем, с кем дрался в UFC, подарил это.

Дамир Исмагулов.

— У вас очень сильная связь с бабушкой и дедушкой. Дедушку вы даже считаете своим отцом. Они живут в поселке Ударный, 200 километров от Оренбурга, раньше смотрели бои М-1 по телевизору, как теперь смотрят бои UFC?

— Они больше не живут в той деревне, я их перевез в райцентр. В той деревне у нас только хозяйство небольшое осталось. В райцентре интернет ловит более-менее, и, когда кто-то из моих братьев рядом там есть, они смотрят. Сейчас и дедушка, и бабушка уже научились, сидят все в интернете. Бой, наверное, не получится посмотреть, но результат они узнают одними из первых.

«Моему предку стоит памятник в Уральске. Батыр Сырым Датулы — человек возглавлял войско, его многие боялись»

— Вы сопернику Алвесу в ответ на то видео говорили, что у Казахстана большая история. Какой момент в ней или личность заставляет вас больше всего гордиться родиной?

— Вообще, смотря фильмы или даже старших слушая, узнаешь, что очень много было казахских батыров, которые внесли огромный вклад в развитие страны. Вот их подвигами мы очень гордимся, это очень вдохновляет. Мой предок, получается, по моему роду — Сырым Датулы, ему памятник стоит в Уральске. Когда я выиграл пояс, мы ездили на то место, где проходили древние сражения. Человек возглавлял войско, его очень многие боялись. И таких батыров у нас очень много, и ими стоит гордиться. Воевали против всех, отстаивали свою землю и интересы. Мы такой кочевой народ — этим тоже надо гордиться.

— Вы один из пяти бойцов в истории UFC из России и СНГ, кто стартовал в этой организации с девяти выигранных раундов подряд. Другие четверо — Хабиб, Забит, Петр Ян и Рамазан Эмеев. Какой из этих девяти раундов вы провели сильнее всего?

— Первый и второй раунд с испанцем (Жоэлем Альваресом, победил единогласным решением судей. - Прим. «СЭ»). Я пересмотрел бои и так думаю. В том бою я не мог рисковать, во-первых, потому что выступал с травмой, во-вторых, надо было умно и грамотно вести бой. И он вообще не смог до меня удары довести. Вот эти раунды мне больше всего нравятся. Потому что я выиграл, не пропустив ни одного удара. А так — я хочу каждую минуту раунда забирать. Даже если меня ударили, я должен ответить два раза. Я еще, к сожалению, не чувствую, выигрываю я или проигрываю. Поэтому в моем углу мне всегда говорят, выигрываю или нет. Я знаю, что нужно забирать каждую секунду боя, каждую дистанцию.

— У вас есть финальный ритуал какой-то перед самым выходом на бой?

— Нет, как такового нет. Я стараюсь быть спокойным, иногда слушаю какую-то музыку. Стараюсь отвлечься от всего, сосредоточиться на выходе и поединке. Я не знаю, что меня там ждет, это как входить в какую-то пропасть.

— Ваш основной язык — русский. Важно ли перед боем слышать родной казахский язык?

— Вот, кстати, да. Я в основном перед выходом слушаю песни на казахском языке. Для того чтобы успокоиться либо, наоборот, завестись. Это как-то вдохновляет, и эмоциональный настрой уже совсем другой.

Бой между Дамиром Исмагуловым и Рафаэлем Алвесом можно будет посмотреть только на платформе UFC FightPass. Промокод: UFC4.