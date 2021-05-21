Его спровоцировали, ударили, он ответил, а потом оказался за решеткой.

29-летний Артем Резников сейчас один из самых популярных бойцов АСА. В прошлом году он вызвал на бой Юсуфа Раисова. Вдвоем они так раскачали поединок, что по резонансу он стал вторым в лиге в 2020-м после знакового противостояния Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

Резников победил раздельным решением судей. Теперь в отношениях Артема с лигой все непросто — он хочет провести рейтинговый бой и покинуть АСА, промоушен же предлагает ему поединок за чемпионство в легком весе. Однако в случае победы в титульнике контракт Резникова автоматически увеличится еще на три боя, что его совсем не устраивает.

О проблемах с АСА Артем подробно рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу». Поговорили мы и про Хабиба Нурмагомедова, Хамзата Чимаева, Конора Макгрегора, Федора Емельяненко.

Но, пожалуй, самая интересная часть беседы — о том, как Резников несправедливо попал в тюрьму. Дело было в 2013 году в родном городе Артема — Риддере (Восточно-Казахстанская область Казахстана).

<br>

«Тогда меня начали показывать по телевидению — я уже дрался на аренах: прожекторы, музыка, — рассказывает Резников. — Выиграл бой, вернулся в Казахстан, и в кафе один сотрудник полиции напился, подошел ко мне и стал докапываться: «Ты боец, давай подеремся. Ты че? Давай хотя бы поборемся». Я ему: «Отстань, я ухожу». И тут он схватил меня за шкирку: «Я сказал, пойдем!» Я не сдержался, сам взял его за шкирку и поднял. Сказал ему: «Ты что, глухой?» И бросил. Да, я не выдержал. Но я должен был терпеть только из-за того, что он сотрудник? Мне ничего за это не было — он был пьяный, не при исполнении. Зато я нажил себе врага.

Далее... Двое парней разъезжали по городам и дрались. Точнее, так: подставляли свое лицо и зарабатывали на этом деньги. И приехали они в Риддер — город, откуда я родом. У друга моего отца там есть ресторан. Это первый в Риддере ресторан, где появилась пицца. Пицца была крутая, все туда ходили ее есть. Меня там еще охранником сделали — меня в городе уважали, при мне не дрались. Как-то я там ел пиццу с другом. И туда заходят эти двое. Я их в первый раз в жизни увидел. В Риддере население 70 тысяч, мы все знаем друг друга, а тут какие-то левые люди начали кипежевать. Кричат, вызывающе себя ведут. Проходят девушки: «Привет, Артем». — «Привет». А потом кто-то из этих [одну из девушек] за задницу «бааам».

Они напали на Артема Резникова в ресторане, а затем написали заявление в полицию.

Я понимаю, что меня провоцируют. Но я-то не дурак: буквально месяц назад была та история с полицейским, а тут два отморозка так себя ведут... Говорю другу: «Поехали отсюда. Что-то эти ребята мне не нравятся. Они тут стопудово не просто так». Он говорит: «Давай пиццу дождемся, заказали ведь уже — покушаем и поедем». Я отвечаю: «Хорошо». А эти сидят за столиком и на меня смотрят. Потом один головой в мою сторону кивнул, другой на меня. Думаю: «Подойдут или нет?» Отворачиваюсь, а потом бац — а они уже около меня стоят. Один головой в меня упирается и говорит: «Что смотришь?» А второй: «Ты бык, что ли?» Одного я оттолкнул — хотел сделать такую ситуацию, чтобы нас начали разнимать. Но в этот момент второй наносит по мне удар. После этого я ударил одного, потом другого — оба упали. Нас растащили, мы с другом ушли. Никаких добиваний — у них даже синяков не было. Но эти двое сразу вызвали полицию и написали на меня заявление. И меня посадили в тюрьму.

Мне сказали, что мне нужно написать встречное заявление — чтобы избежать заключения. Но я отказался. Не то что у меня блатные понятия — я спортсмен. Но меня так улица научила. Писать заявления в полицию — во дворе так не делается. Раньше как было: подрались ребята 15-16 лет, а потом приходили старшие и их мирили. А сейчас что? Один пишет заявление, потом другой, потом в полиции сидят две недели... В общем, я отказался писать заявление. Мне сказали, что в таком случае я частично признаю свою вину и мне придется отправиться в тюрьму, а свою невиновность доказывать в суде.

Забавно то, ЧТО они написали в заявлении: «Он стоял, на нас смотрел, и мы решили подойти, спросить, почему он на нас так смотрит». А когда у них спросили, что бы было, если бы они не подошли, они ответили: «Тогда бы он к нам подошел». Я думаю, что с их стороны было глупой ошибкой писать и говорить такое. Дураки... А еще тогда, в ресторане, так дерзко выглядели. А в суде сидели как два суслика. Ладно, про суд позже, сначала — про тюрьму.

Брать с собой Библию было нельзя, но мне удалось ее пронести. Были у меня и другие книги. Так что я там читал, а еще подкачивался. Сделал из шестилитровых бутылок гирю. Связал их друг с другом — четыре штуки, — и получилась гиря 22 килограмма. Качал бицепсы, плечи, отжимался — заниматься старался ночью, часа в 3, когда все уже спят, потому что в остальное время там было жутко накурено — я сразу начинал задыхаться.

Я — спортсмен, мне блатные понятия неинтересны. А сокамерники из себя блатных изображали, хоть и первоходы. Помню, пришел парень — водитель, раньше прокурора возил. А они: «Мы с ним общаться не будем, стремно». Я им: «Ребята, что такого-то?» А они: «Нет, пусть сидит отдельно!» Они все понтовались друг перед другом, кто по каким понятиям живет, кто кого грабил, избивал, — будто они прям бандиты, звери.

И как-то в камеру вошли сотрудники тюрьмы. Начали всех обыскивать, бить. Решили выявить, кто блатной, кто по понятиям живет. Они это так делают: вытаскивают из камеры 10-15 человек и заставляют бежать и приседать. Кто этого не делает, того ломают. Вывели нас — человек 11 или 12. У нас-то все «блатные» были — все «звери». И нам говорят: «До туда бегом и приседайте». А по бокам стоят маски-шоу, с щитами, дубинками. Еще жути наводят — дубинками по щитам бьют, чтобы страшнее было, кричат: «Быстрее! Быстрее!» Десять «блатных» побежали, а я остался на месте. Подумал: и где все эти люди, которые про понятия говорили? У меня надзиратели спрашивают: «А ты чего не бежишь?» Я: «Мне что, делать нечего? Я собака, что ли?» — «Блатной, что ли?» — «Нет. Но я не буду бегать и приседать». И тут меня как начали избивать, забивать... Сильно избили. А когда я поднялся, какой-то шкет ко мне подбежал и давай по лицу бить. Ты попробуй его ударить в ответ! Сразу срок дадут за сопротивление сотруднику. Но они не учли одного — что на следующий день у меня суд. Сидел я в Усть-Каменогорске, а суд проходил в Риддере. Приехал я туда весь в синяках. Естественно, сразу начали разбираться, в чем дело. В тюрьме начался кипеж, кого-то в итоге уволили. Мне потом начальник тюрьмы сказал: «А что ты на нас жалуешься?» Я ему: «А что вы меня бьете?» Он: «Потому что ты не подчинялся, отказывался бегать, прыгать». Я ответил: «Если я у вас буду работать, то тогда я, может быть, буду подчиняться — бегать, прыгать, но я у вас не работаю. Я у вас нахожусь временно, потому что скоро меня освободят». Он спросил: «А почему?» Я сказал: «Потому что я не виновен. Вот увидите. Я уверен, что меня оправдают».

Артем Резников (слева, сидит в конце скамьи) в суде после избиения в тюрьме.

Почему я сказал, что те двое, которые на меня заявление написали, ездили по городам, устраивали драки — чтобы получать по лицу. Мой адвокат, Екатерина, рассказала, что когда я сидел в тюрьме, они кого-то побили — в другом городе, и на них написали заявление. То есть сами они из Усть-Каменогорска, на меня напали в Риддере, а потом подрались где-то еще. Там они еще двери сломали, то есть нанесли ущерб месту, где произошла драка. Видимо, думали, что с ними справятся, а с ними не справились. Ну и завели на них уголовные дела. Одного Алексей зовут, а другого Иван. Так они зарабатывали. На меня же они заявление написали, потому что, я думаю, специально хотели меня засадить — и это связано с тем полицейским, с которым у меня был конфликт.

В суде они сказали, что хотят примирения сторон. А было 12-13 свидетелей, которые видели, что это они спровоцировали драку. Если бы я согласился на примирение, значит, признал бы себя виновным. В итоге удалось добиться оправдательного приговора. Знаете, вот когда мне говорят про победу над Юсуфом Раисовым... Перед объявлением победителя я понимал, что выиграл. Не был удивлен решению судей. А тогда, в суде... Когда судья объявил «Артем Резников не виновен» — после того как я провел полгода в тюрьме, мучился там, — это были самые приятные слова, которые я когда-либо слышал в жизни. Не «победил Артем Резников», а «Артем Резников не виновен». Помню, как отец тогда, в суде, сказал сотруднику, который рядом со мной сидел: «Сними на фиг эти наручники, быстро!» Он: «Сейчас-сейчас». Отец: «Сними!» Я: «Пап, подожди, меня оправдали, сейчас они снимут, не кричи на него». Но отец продолжал: «Сними наручники!»

Мне повезло, что судили по-честному. Обычно же невыгодно оправдывать человека, которого в тюрьму посадили. Благодарю судью Людмилу Побияху и председателя суда Абая Рахметулина. А что случилось с теми, кто на меня заявление написал, я не знаю. После суда не видел их и ничего про них не слышал».