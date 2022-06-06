Боец Bellator в шоке от тела Хабиба: «У него лодыжки толщиной, как мои икры. Он сильный, как бык»

Истории очевидцев.

О физической силе Хабиба Нурмагомедова, далеко выходящей за параметры легкого веса, давно ходят легенды. Майкл Джонсон и Люк Рокхольд говорили, что сверху тот ощущается как средневес. Эл Яквинта называл его самым физически сильным бойцом в категории 70 кг. Другие партнеры по АКА сравнивали Хабиба с бетонной плитой и тяжелым металлическим жилетом. Но при этом было, например, интересное мнение Дастина Порье, утверждавшего, что дело не в силе, а в умении распределять вес и партерной чувствительности.

Недавно свою историю в эту коллекцию добавил давний партнер Нурмагомедова по AKA, легковес Bellator Адам Пикколотти (13-4). В ходе интервью YouTube-каналу MMA Diagnosis боец сравнил дагестанца с быком и особо отметил интересное строение его тела.

Пикколотти (в центре) и Хабиб. из соцсетей Нурмагомедова

— Ты много тренировался с Хабибом, я слышал разные истории о его силе. Он реально настолько сильный или все это преувеличено?

— Нет, он абсолютный фрик. Я тренируюсь с ним много лет, и я всегда знал: если Хабиб завтра будет в зале, то мне лучше лечь пораньше и утром не забыть про овсянку, потому что будет очень тяжело. У меня были потрясающие раунды с Хабибом... Он человек, да, он делает ошибки, как все. Он оттачивает детали в зале, как все. Но он колоссальная рабочая лошадь, и он физически сильный, как бык. И у него эта странная сила в дагестанском стиле — нет таких круглых мышц, но при этом у него лодыжки такие же толстые, как мои икры. У него гигантские кисти... Все его тело очень чудно построено, думаю, это от занятий самбо всю жизнь. И он потрясающий парень, я проникся к нему большим уважением. Многие топовые ребята, парни, которые дерутся в UFC, — они часто игнорят других бойцов по залу, даже не заговорят с ними, а Хабиб первый, кто здоровается абсолютно со всеми в зале. За это я его уважаю даже больше, чем за то, какой он боец.