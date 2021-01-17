Нурмагомедов сказал, что подумает над возвращением, если кто-то из четверки Макгрегор, Порье, Хукер, Чэндлер его впечатлит

Когда Дана Уайт анонсировал заявление о будущем Хабиба в UFC, было два варианта того, что он скажет. Первый — что Нурмагомедов вернется. Второй — что-то расплывчатое и неконкретное. Вариант с тем, что Хабиб ему категорически отказал, отпал сразу после анонса. Зачем выходить в прямой эфир, чтобы сообщать такие новости? В результате победил вариант с чем-то расплывчатым и неконкретным. Уайт сказал следующее:

«Хабиб сказал, что он был впечатлен Оливейрой. Его слова о возвращении: «В следующие выходные два боя — Конор vs Порье и Хукер vs Чэндлер. Пусть они впечатлят меня. Пусть покажут что-то особенное, чтобы я захотел вернуться. И тогда я подумаю».

Поэтому если в этих двух боях парни покажут что-то особенное, Хабиб вернется и подерется с тем, кто его впечатлит. Сейчас Хабиб — лучший в мире, его последнее выступление было лучшим в карьере. Ему нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями. И если бои на следующей недели будут так хороши, как я это предполагаю, то мы снова увидим Хабиба в деле".

Кажется, в истории ММА и бокса такого еще не было — чтобы боец ставил задачу его удивить, и тогда он подумает. Похоже на стеб — и над UFC, и над своим самым принципиальным соперником Макгрегором. Наверное, 24 января (дата UFC 257) будет что-то вроде этого: Хабиб по-королевски развалится перед телевизором (наверняка рядом будут и друзья-бойцы) или в ВИП-ложе арены «Этихад» на Бойцовском острове, вальяжно оценит бои, а затем позвонит или напишет Дане вердикт. «Макгрегор выиграл за 13 секунд? Да такое уже было. Не удивил. Я ждал от него пятираундовой доминации!»

Странная ситуация, но поверим Уайту — что так и есть на самом деле, и что Макгрегор будет драться на потеху барину Хабибу. Макгрегор, самый популярный боец ММА в мире, который четыре года назад казался небожителем. Получается, что теперь он второй эшелон. Первый — Хабиб. Интересно, что ирландец скажет обо всем этом на пресс-конференции — она состоится 20 января.

Что ж, это ответочка Хабиба боссу UFC. Если кто забыл, напомним, как Уайт обманул его в 2016-м. Хабибу прислали два контракта на бой с чемпионом UFC в легком весе Эдди Альваресом, он их подписал, в СМИ прошла информация, когда и где между ними состоится поединок. Однако вскоре лига объявила, что соперником Альвареса будет не Нурмагомедов, а Макгрегор. Уайт использовал Хабиба, чтобы сбить финансовые требования Конора.

Не верится, что Хабиб будет рассматривать в качестве потенциального противника победителя боя Дэн Хукер vs Майкл Чэндлер. Ни тот, ни другой — персоны не его калибра. Вот реванш с Макгрегором — другое дело. Их первый бой продал 2,4 миллиона PPV, второй продаст не меньше. Он принесет UFC грандиозный финансовый успех, а бойцам очень большие деньги. Но что будет, если Конор проиграет Дастину Порье 24 января? Реванш с Порье? А это вообще кому-то интересно, включая Нурмагомедова? Вряд ди.

Жорж Сен-Пьер, кто-нибудь из топ-5 полусреднего веса — тут есть интрига. Но Хабиб хочет драться в легком весе (по его словам, чтобы бой бы за пояс), куда Сен-Пьер не опустится — и условный Колби Ковингтон тем более (кстати, бой с ним мог бы получиться очень резонансным). Еще есть Чарльз Оливейра. Но это скучно. Нурмагомедов выше уровнем, а истории между ними нет никакой — только дружелюбные посты бразильца в инстаграме о том, какой Хабиб великий и вообще молодец.

Выходит, что Макгрегор — единственный стоящий соперник для Хабиба. Ну, еще и Сен-Пьер, учитывая, что бойцы полусреднего веса отпадают. Не исключено, что Нурмагомедов ради боя с канадцем согласится подняться в полусредний вес (разовая акция) или провести поединок в промежуточном весе (хотя бои в промежуточном весе на таком уровне — это совсем не про UFC). А может быть, Хабиб и Уайт уже обо всем договорились, и слова про «впечатлите меня, и я подумаю» нужны, чтобы подогреть интерес к UFC 257?

Всякое может быть. А вот что точно: если уж Хабиб рассматривает возможность возвращения в UFC, то в переговорах постарается выбить максимально хорошие условия для себя. И это не только личный гонорар, но и показ турниров Eagle FC по Fight Pass, и подписание в UFC бойцов из школы Абдулманапа Нурмагомедова. Может, даже проведение в России номерного турнира UFС. Пойдет ли на это Уайт? Не факт. В любом случае, ситуация прояснится после 24 января. Ждем.