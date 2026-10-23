Двалишвили считает, что в третьем бою сможет доказать превосходство над Яном

Претендент на пояс UFC Мераб Двалишвили оценил значение третьего поединка с Петром Яном.

В интервью UFC он напомнил, что оба предыдущих боя прошли по разным сценариям. В первом встреча завершилась уверенной победой грузина, во втором россиянин успешно нейтрализовал борьбу соперника и вернул чемпионский пояс.

«Я считаю себя лучше и должен это доказать», — заявил Двалишвили. Он связал возможный успех с выполнением собственного плана на бой, а не с поиском объяснений прошлому поражению.

На турнире UFC 333 24 октября счет противостояния 1:1 будет изменен в пользу одного из бойцов.