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Двалишвили считает, что в третьем бою сможет доказать превосходство над Яном

Антон Роговский

Претендент на пояс UFC Мераб Двалишвили оценил значение третьего поединка с Петром Яном.

В интервью UFC он напомнил, что оба предыдущих боя прошли по разным сценариям. В первом встреча завершилась уверенной победой грузина, во втором россиянин успешно нейтрализовал борьбу соперника и вернул чемпионский пояс.

«Я считаю себя лучше и должен это доказать», — заявил Двалишвили. Он связал возможный успех с выполнением собственного плана на бой, а не с поиском объяснений прошлому поражению.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

На турнире UFC 333 24 октября счет противостояния 1:1 будет изменен в пользу одного из бойцов.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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