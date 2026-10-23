Ян допустил реванш с О'Мэлли после третьего боя с Двалишвили

Чемпион UFC Петр Ян допустил, что в будущем еще раз встретится с Шоном О'Мэлли.

В интервью MMA Fighting россиянин напомнил об истории их противостояния. В октябре 2022 года О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей.

«Почему нет? У нас есть история», — ответил Ян на вопрос о возможном реванше. При этом россиянину предстоит сначала защитить пояс в поединке с Мерабом Двалишвили 24 октября.

У О'Мэлли две победы после серии поражений от Двалишвили, однако UFC официально не объявляла следующий титульный бой после UFC 333.