Двалишвили рассказал, что даст ему победа над Яном на UFC 333

Мераб Двалишвили рассказал о своих ощущениях, связанных с возможным возвращением чемпионского титула UFC.

В беседе с UFC грузин объяснил, что после успешного боя хотел бы ненадолго отдохнуть и не думать о следующем сопернике. Однако он знает по собственному опыту, что долго оставаться без тренировок не сможет.

Спортсмен также подчеркнул, что выступление в UFC уже было для него исполнением большой мечты. Третий бой с Петром Яном он рассматривает как возможность завершить принципиальное соперничество на позитивной ноте.

Соревнования UFC 333 пройдут 24 октября в Абу-Даби.