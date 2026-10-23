Двалишвили сообщил о своем состоянии перед третьим боем с Яном

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили рассказал о физическом самочувствии перед UFC 333.

В большом интервью UFC грузин отметил, что в боевую неделю занимается привычными делами: дает интервью, тренируется, готовится к взвешиванию. Он подчеркнул, что готов к возвращению после паузы.

В декабре 2025 года Двалишвили потерял пояс, уступив Петру Яну единогласным решением судей. До этого он защищал чемпионский титул в боях с Умаром Нурмагомедовым, Шоном О'Мэлли и Кори Сэндхагеном.

Соглавное событие UFC 333 назначено на 24 октября.