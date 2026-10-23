Ян и Двалишвили вновь обменялись угрозами на пресс-конференции UFC 333

Петр Ян и Мераб Двалишвили встретились лицом к лицу на пресс-конференции UFC 333 в Абу-Даби.

Россиянин заявил, что собирается последовательно разобрать тактический план соперника и не рассчитывает позволить ему успешно бороться. В ответном обмене репликами участники титульного боя продолжили словесное противостояние.

24 октября соперники проведут третий бой. В марте 2023 года победил Двалишвили, в декабре 2025-го — Ян. На кону будет пояс в легчайшем весе, которым после реванша владеет россиянин.