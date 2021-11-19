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«Сомневаюсь, что я выйду в центр клетки и сделаю заявление об уходе из спорта. Для меня это позорно». Жесткий Фрэнки Эдгар

Ислам Бабаджанов
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Сегодня, 17:00
Фрэнки Эдгар. Фото Instagram
Фрэнки Эдгар. Фото Instagram
Легендарный ветеран ММА проиграл четыре из пяти последних боев, но, похоже, собирается драться дальше.

На недавнем турнире UFC 268 Фрэнки Эдгар потерпел второе поражение нокаутом подряд. В феврале его нокаутировал ударом коленом Кори Сэндхаген (все было настолько плохо, что Фрэнки даже забыл тренировочный лагерь), а 6 ноября легендарного бойца фронт-киком уронил Марлон Вера. Раньше Фрэнки такие удары не пропускал.

Тимур Валиев (слева). «Американские тренеры по ММА лучше наших. Но такой базы дать не могут. Они очень мягкие — иначе засудят«

По словам его спарринг-партнера Тимура Валиева, с возрастом у Эдгара исчезли взрыв, былая реакция. Сейчас Фрэнки 40, что очень много для легчайшего дивизиона, в котором он выступает.

Эдгар был чемпионом UFC в легком весе (при этом не гонял вес!), провел 11 (!) пятираундовых боев. Казалось бы — зачем драться дальше? Он давно всем все доказал.

Тем не менее Фрэнки дерется. И вообще постоянно присутствует в зале — если не тренируется сам, то тренирует других. О том, собирается ли он заканчивать карьеру, Эдгар рассказал на подкасте Champ and The Tramp.

— Скажу так: я проиграл бой. И все. Я горжусь тем, как я выступил. Горжусь своей командой и подготовкой к этому бою. Я все делал правильно и был полностью готов к поединку. Хорошо провел первый раунд, а второй был близким. Третий вроде бы неплохо начал, наращивал темп и наносил удары, но все завершились ударом в голову не в мою пользу. Я думаю, что рефери немного поспешил. Рефери есть рефери, его задача заключается прежде всего в сохранении здоровья бойца.

Я с самого начала знал, что он [рефери] станет проблемой. В раздевалке до боя он объяснял каждое гребаное правило. Я сказал Марку Генри: «Какого хрена? Он пытается объяснить каждое правило». Я все это время молчал, но в один момент такой: «Я провел в UFC около 30 боев!» Никогда не видел его раньше. Меня съедает тот факт, что всего лишь за два боя до этого они позволили биться двоим ребятам до смерти (Эдгар имеет в виду бой Джастина Гэтжи против Майкла Чендлера. — Прим. «СЭ»). Они чуть не умерли в бою. Пропустив удар, я упал рукой вниз, но моя голова даже не коснулась этого гребаного канваса. Понимаете? После нанесения удара он [Марлон Вера] рукой надавил на мою голову, и из-за этого все выглядело так, что я сильно потрясен. Когда рефери остановил бой, я посмотрел на него и сказал: «Чувак, нет. Что ты делаешь?» А он: «Нет, хорошая остановка». Как бы то ни было, я проиграл бой. Что есть, то есть.

***

После боя с Верой мне пришлось поехать в поликлинику, чтобы проверить состояние языка. Физическое состояние было идеальное, и я мог гулять, бегать сколько захочу. Немного побаливали локти из-за того, что я блокировал его удары ногами. Да, есть синяк под глазом, но это нормальное явление. В остальном все идеально. С головой все в порядке, с челюстью тоже. Самое плохое в этом бою — это то, что я сильно прикусил язык. Настолько сильно, что в госпитале мне его зашивали. На восстановление уйдет несколько недель, и только после этого я смогу нормально общаться и принимать пищу. Но ничего, я росомаха. Быстро приду в себя. У меня слишком большой язык, и он порой мне мешает даже во время спаррингов. Тут я прикусил язык после того, как он попал фронт-киком мне в голову.

Лидеры по числу боевого времени в UFC
1. Фрэнки Эдгар — 7:41.19
2. Рафаэль дос Аньос — 7:08.11
3. Дэмиан Майя — 6:49.40
4. Диаго Санчес — 6:37.07
5. Джереми Стивенс — 6:28.27

***

Я провалил только раз — когда учился в четвертом классе. У нас был турнир по борьбе, матчевая встреча против другой школы. Перед турниром я остался ночевать у дедушки. Обычно за день до турнира я всегда съедал куриный сэндвич из Wendy's. А тут дедушка купил мне полноценный ужин с картошкой фри. Я не хотел есть, но он человек старой закалки: «Если я купил, черт возьми, значит, ты должен съесть!» И я съел эту картошку. И на следующий день показал перевес — чуть меньше полфунта. Правда, до моей схватки дело не дошло — мы уже проиграли матч, наша схватка не влияла на общий счет, ее отменили. Но так это был единственный раз в жизни, когда я не сделал вес.

***

Теперь все будут говорить о долбаной пенсии. Честно — у меня нет никакого ответа. Я не знаю, что ждет меня, но я знаю, что если я и завершу карьеру, то после этого уже никогда не вернусь. К этому я еще не готов. Не готов принять такое решение. Но впервые в моей карьере я после боя не думаю о следующем поединке. Не думаю о том, чтобы вернуться в зал. Знаю точно, что никогда не перестану тренироваться — и неважно, каким будет мое решение. Я уверен, что скоро вернусь в зал, потому что я зависим от тренировок. Но сейчас я впервые в таком состоянии, когда мне не хочется думать о том, когда и с кем следующий бой. Для меня это непривычное состояние, и я не знаю, говорит ли это о чем-то.

Я чувствую, что могу еще многое дать этому спорту. Мой дух не хочет, чтобы я оставил позади это дело. В этом уверен. Также уверен в том, что я все еще способен конкурировать на высоком уровне. Тому пример этот бой: я конкурировал, пока не пропустил удар. Мне не нравится завершать на такой ноте. Конечно, ничто не вечно, поэтому я реалистично отношусь к завершению карьеры, но решение пока не принято.

Сомневаюсь, что я когда-либо стану тем парнем, который выходит и публично заявляет о выходе на пенсию. Не хочу делать никаких гребаных заявлений. Я не из тех, кто обращает на себя внимание, поэтому я не стану снимать перчатки, оставлять их в центре клетки и делать большое гребаное заявление об уходе из спорта. Для меня позорно вести себя так. Конечно, ничего позорного в этом нет, так как для многих это вполне нормальное явление, но все же я исключение. У меня не хватит яиц для такого шага. Я говорю исключительно о себе.

***

Конечно, для меня имеет значение то, что хочет моя семья. Но никто не заставит меня сделать что-то, чего я не хочу. Они это знают. Они знают, кто я такой. Конечно, сейчас все набросятся на меня со словами: «Береги голову, здоровье». Я держу это в уме, и я с этим согласен. Я все помнил после пропущенного удара и остановки боя. Тот факт, что я возражал судье, не означает, что я придурок, который, оказавшись в отключке, не понимал, что происходит вокруг. Я еще подошел к катмену и сказал: «Бро, не считаешь ли ты эту остановку преждевременной, или же я свихнулся?» И он ответил: «Чувак, он немного поторопился с остановкой». Не подумайте, что оправдываюсь, но до моего боя Майкл Чендлер и Джастин Гэтжи просто убивали друг друга. То же самое было в бою Шейна Бургоса и Билли Куарантилло — они тоже убивали друг друга. Мужик, моя голова даже не коснулась этого гребаного канваса! Просто позволь драться.

У каждого есть свое мнение. Меня не слишком волнует, что думают обо мне люди. Разумеется, тут никакого негатива. Я знаю, что они желают мне всегда всего наилучшего, но мы все бойцы, и я уверен, что даже Дереку Брансону после его проигрыша нокаутом его окружение предлагало ему завершить карьеру. Я трезво оцениваю свои навыки и свое состояние. Решение пока что не буду принимать.

Лидеры по числу бонусов за лучший бой вечера в UFC
Фрэнки Эдгар — 8
Нейт Диас — 8
Эдсон Барбоза — 8

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