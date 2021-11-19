Когда угодно, с кем угодно. Как Емельяненко решил подраться с сильным бразильцем, хотя бой уже через неделю

В мае Марсио Сантос дал конкурентный бой Александру Шлеменко. Он постоянно тренируется в Дагестане.

Конфликт с Василевским

В российских ММА сенсация: 40-летний Александр Емельяненко заменит Вячеслава Василевского и выйдет в клетку против Марсио Сантоса — 27 ноября в Сыктывкаре на турнире AMC Fight Nights 106. Об этом у себя в Instagram сообщил президент AMC Fight Nights 106 Камил Гаджиев.

«Удивлен отношением Василевского к предстоящему поединку, — написал Гаджиев. — Сейчас выясняется, что он поздно начал подготовку, болел перед самым ее началом и так далее. Позавчера не явился на интервью по причине возникшей болезни, но у себя в Инстаграм параллельно ведет разные рубрики. Вывод — Слава и не собирался драться, но, как настоящий профессионал, решил сообщить организации об этом за неделю».

Также президент AMC Fight Nights записал видео, где предположил, что Василевский заболел «воспалением хитрости».

«Если ты болел, то ты должен был нас к этому подготовить, — пояснил Гаджиев в интервью «СЭ». — Он не пришел на интервью, и мы оттуда и узнали, что он заболел. При этом он вчера опубликовал видео... Конечно, мы за ним с градусником не ходим. Но ты сообщаешь, что ты болен, а в это же время выставляешь в социальную сеть видео, где сидишь здоровый как огурчик, блогерствуешь и так далее. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Отсюда мои предположения, что Слава меньше болен, чем может показаться».

По словам руководителя лиги, не так давно он столкнулся с неуважительным отношением Василевского в соцсетях.

«Василевский сделал пост: «Согласны ли вы с утверждением Камила, что Сантос фаворит в бою со мной?» — отметил Гаджиев. — И там какой-то хрен ему пишет: «Ты сначала дай ему [Гаджиеву] леща и еще чего-то» И Слава комментирует: «Хорошая мысль». Ну и потом начинает: «Нет, вообще Камил имел права так высказаться. Ну это что такое? Он что, меня не знает? Не дерется в этой организации? Ну это что за неуважение. Ок, может быть, у него есть какие-то причины ко мне так относиться. Хотя я этого от него никогда не слышал. Если бы были — сказал бы. Я официальное лицо, президент организации, а он поддерживает каких-то лузеров, которые ему что-то в комментариях пишут. Ну а дальше вы все сами видите».

Василевского возмутили слова Гаджиева, и он выступил с заявление в Insgatram. В посте написал, что просил перенести бой на две недели или же провести его на декабрьском турнире Fight Nights, в чем лига его не поддержала. А на видео сказал следующее:

«Я заболел и сообщил об этом руководству Fight Nights еще 16 ноября, когда ко мне пришел врач, осмотрел меня, поставил диагноз гнойная ангина и прописал мне антибиотики — до 21 ноября. То есть сейчас я пью антибиотики. Я не при смерти. Я могу передвигаться, могу сделать себе кофе, могу записывать видео. Но 27 числа я не могу выйти на профессиональный бой. И сейчас мне было очень неприятно видеть заявление президента лиги Камила Гаджиева, где он назвал все происходящее воспалением хитрости. Видимо, он сам часто этим болел. Мне очень неприятно, как и всем спортсменам, которые были в этой ситуации и не раз. И мои оппоненты снимались [с боев], и я снимался в разных организациях. Здесь никто не застрахован. Человек готовится [к бою], отдает во время подготовки все свои силы, все свои резервы. Семья во время подготовки тоже испытывает лишения. У меня, кстати, вся семья тоже болела. И после того, как мы это делаем, слышать такие вещи... Не то что вещи, а слышать просто клевету. Такую наглую. Когда людям просто пускают пыль в глаза — чтобы просто пропиариться. Камил просто хотел хайпануть на этой ситуации, сказать, что Слава такой плохой. О том, что я ездил два месяца назад в Дагестан, готовился там. Потом был с командой, когда Мага дрался в Сочи. Потом готовился в Москве, а Рамазан уже взял билет, чтобы прилететь сюда. То есть у нас была выстроена уже целая цепочка подготовки. И тут я взял и снялся. Слышать это неприятно. А самое главное — это непрофессионально со стороны президента лиги».

Гаджиев в интервью «СЭ» при этом сообщил, что планирует продолжать сотрудничество с Василевским. «У него два боя по контракту, насколько я помню. Пусть дерется, пусть отрабатывает контракт. Какие проблемы? Я это в личную плоскость вообще не перевожу», — сказал президент Fight Nights.

Подписание Емельяненко

По словам Гаджиева, после отказа Василевского лига оказалась в ужасной ситуации. Турнир AMC Fight Nights 106 приурочен к 100-летию республики Коми. Перенос шоу был невозможен. В результате Гаджиев сделать предложение Александру Емельяненко.

«Когда я узнал о Василевском, то начал судорожно искать замену, — сказал президент AMC Fight Nights «СЭ». — Несколько имен пришли на ум, но многие отказались, так как до боя осталась лишь неделя. Мы оказались в ужасной ситуации. Тот случай, когда ты все бросаешь, занимаешься только этим, когда у всех колоссальный стресс. Сантос тоже начинает нервничать. Наши партнеры в коме. Начинаешь экстра-бюджет откуда-то доставать... В общем, ситуация аховая. Мы созвонились с Азаматом Бостановым (менеджер Александра Емельяненко. — Прим. «СЭ»), Азамат с Сашей переговорил. Созвонились с нашими партнерами в Коми. Я сказал: «Ребят, вот такая ситуация, есть Александр Емельяненко. Давайте попробуем договориться». И мы договорились. Отдельное спасибо Емельяненко. Он специально к бою не готовился, но не стал просить отсрочку, а сказал: «Выйду и подерусь».

«В среду ночью звонит Камил Гаджиев и говорит: «Азамат, у нас есть одна авантюра, готов ли ты в нее вписаться?» Я отвечаю: «Я готов вписаться в любую авантюру, но мне нужны подробности». Откровенно говоря, мы вообще не готовились к бою по ММА, — подчеркнул Бостанов. — Я не раз говорил, что у Саши впереди боксерские поединки. Мы с Сашей обсудили... Да, короткое уведомление, всего 10 дней до боя. Но это интересная авантюра, и мы на нее согласились. На раздумья у нас ушло минуты три. Саша спросил: «Ты условия согласовал». Я ответил: «Да, согласовал». Он: «Ну все, тогда погнали».

Кто такой Сантос

Сантос выступает в среднем (до 84 кг) и полутяжелом (до 93 кг) весах, Емельяненко — тяжеловес (сейчас он весит порядка 120 кг). Их бой пройдет в открытой весовой категории. Фаворит — бразилец, действующий боец ММА, который в этом году уже успел как следует пошуметь в России. Марсио 32 года. На его счету 16 побед, 6 поражений и 1 ничья в ММА. Сейчас он живет и тренируется в Дагестане. Даже взял себе дагестанское прозвище — Гамач (в переводе с аварского — камень). В 2021-м Сантос провел уже четыре боя: в феврале проиграл нокаутом Давиду Бархударяну (единственное поражение Марсио нокаутом в карьере), в апреле победил удушающим приемом Артура Гусейнова, в мае проиграл единогласным решением судей Александру Шлеменко, в августе снова подрался с Гусейновым — на этот раз вничью. Выступает он то в Fight Nights (бои с Бархударяном и Шлеменко), то в лиге Хабиба Нурмагомедова (оба боя с Гусейновым).

Форма Емельяненко

Емельяненко же, как известно, еще в июне был в запое. Но потом Азамат Бостанов отправил его на сборы на Кавказ. Емельяненко вышел из запоя, начал набирать форму, и уже в сентябре провел боя с Артемом Тарасовым — по правилам бокса, в перчатках для ММА, в клетке для ММА. Дело было в промоушене «Наше Дело». Александр победил единогласным решением судей. Емельяненко не забросил тренировки. По словам Бостанова, сейчас он находится в хорошей форме. «На самом деле, форма Александра Емельяненко — это главный вопрос, — считает Камил Гаджиев. — Если бы Саша был в отличной форме — у Сантоса не было бы шансов. Если же Саша в нормальной форме, то должен получиться конкурентный поединок. Но АЕ будет непросто. Все-таки три раунда по 5 минут. Борьба? Да, борьба в правилах есть, при этом Сантос — человек, который не делает ставку на борьбу».

Гонорар Емельяненко

Стандартный гонорар Александра Емельяненко за бой — 10 миллионов рублей. Это очень большие деньги для российских ММА. Сколько точно он получит за поединок с Марсио Сантосом, не раскрывается. По словам Камила Гаджиева, оплатить участие Емельяненко в турнире AMC Fight Nights помогли партнеры в Коми. «У нас есть партнер «Лузалес» в лице руководителя компании Руслана. И Руслан учредил экстра-бюджет. Буквально в среду я с ним созвонился и сказал: «Руслан, мы понимаем, что экономически это совсем другая история». Руслан ответил: «Не проблема, включаемся. Раз уж пообещали турнир на 100-летие республики, надо делать».