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Когда угодно, с кем угодно. Как Емельяненко решил подраться с сильным бразильцем, хотя бой уже через неделю

Илья Андреев
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Сегодня, 13:10
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В мае Марсио Сантос дал конкурентный бой Александру Шлеменко. Он постоянно тренируется в Дагестане.

Конфликт с Василевским

В российских ММА сенсация: 40-летний Александр Емельяненко заменит Вячеслава Василевского и выйдет в клетку против Марсио Сантоса — 27 ноября в Сыктывкаре на турнире AMC Fight Nights 106. Об этом у себя в Instagram сообщил президент AMC Fight Nights 106 Камил Гаджиев.

«Удивлен отношением Василевского к предстоящему поединку, — написал Гаджиев. — Сейчас выясняется, что он поздно начал подготовку, болел перед самым ее началом и так далее. Позавчера не явился на интервью по причине возникшей болезни, но у себя в Инстаграм параллельно ведет разные рубрики. Вывод — Слава и не собирался драться, но, как настоящий профессионал, решил сообщить организации об этом за неделю».

Публикация от Kamil Gadzhiev (@kamilgadzhiev)

Также президент AMC Fight Nights записал видео, где предположил, что Василевский заболел «воспалением хитрости».

«Если ты болел, то ты должен был нас к этому подготовить, — пояснил Гаджиев в интервью «СЭ». — Он не пришел на интервью, и мы оттуда и узнали, что он заболел. При этом он вчера опубликовал видео... Конечно, мы за ним с градусником не ходим. Но ты сообщаешь, что ты болен, а в это же время выставляешь в социальную сеть видео, где сидишь здоровый как огурчик, блогерствуешь и так далее. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Отсюда мои предположения, что Слава меньше болен, чем может показаться».

По словам руководителя лиги, не так давно он столкнулся с неуважительным отношением Василевского в соцсетях.

«Василевский сделал пост: «Согласны ли вы с утверждением Камила, что Сантос фаворит в бою со мной?» — отметил Гаджиев. — И там какой-то хрен ему пишет: «Ты сначала дай ему [Гаджиеву] леща и еще чего-то» И Слава комментирует: «Хорошая мысль». Ну и потом начинает: «Нет, вообще Камил имел права так высказаться. Ну это что такое? Он что, меня не знает? Не дерется в этой организации? Ну это что за неуважение. Ок, может быть, у него есть какие-то причины ко мне так относиться. Хотя я этого от него никогда не слышал. Если бы были — сказал бы. Я официальное лицо, президент организации, а он поддерживает каких-то лузеров, которые ему что-то в комментариях пишут. Ну а дальше вы все сами видите».

Василевского возмутили слова Гаджиева, и он выступил с заявление в Insgatram. В посте написал, что просил перенести бой на две недели или же провести его на декабрьском турнире Fight Nights, в чем лига его не поддержала. А на видео сказал следующее:

«Я заболел и сообщил об этом руководству Fight Nights еще 16 ноября, когда ко мне пришел врач, осмотрел меня, поставил диагноз гнойная ангина и прописал мне антибиотики — до 21 ноября. То есть сейчас я пью антибиотики. Я не при смерти. Я могу передвигаться, могу сделать себе кофе, могу записывать видео. Но 27 числа я не могу выйти на профессиональный бой. И сейчас мне было очень неприятно видеть заявление президента лиги Камила Гаджиева, где он назвал все происходящее воспалением хитрости. Видимо, он сам часто этим болел. Мне очень неприятно, как и всем спортсменам, которые были в этой ситуации и не раз. И мои оппоненты снимались [с боев], и я снимался в разных организациях. Здесь никто не застрахован. Человек готовится [к бою], отдает во время подготовки все свои силы, все свои резервы. Семья во время подготовки тоже испытывает лишения. У меня, кстати, вся семья тоже болела. И после того, как мы это делаем, слышать такие вещи... Не то что вещи, а слышать просто клевету. Такую наглую. Когда людям просто пускают пыль в глаза — чтобы просто пропиариться. Камил просто хотел хайпануть на этой ситуации, сказать, что Слава такой плохой. О том, что я ездил два месяца назад в Дагестан, готовился там. Потом был с командой, когда Мага дрался в Сочи. Потом готовился в Москве, а Рамазан уже взял билет, чтобы прилететь сюда. То есть у нас была выстроена уже целая цепочка подготовки. И тут я взял и снялся. Слышать это неприятно. А самое главное — это непрофессионально со стороны президента лиги».

Гаджиев в интервью «СЭ» при этом сообщил, что планирует продолжать сотрудничество с Василевским. «У него два боя по контракту, насколько я помню. Пусть дерется, пусть отрабатывает контракт. Какие проблемы? Я это в личную плоскость вообще не перевожу», — сказал президент Fight Nights.

Подписание Емельяненко

По словам Гаджиева, после отказа Василевского лига оказалась в ужасной ситуации. Турнир AMC Fight Nights 106 приурочен к 100-летию республики Коми. Перенос шоу был невозможен. В результате Гаджиев сделать предложение Александру Емельяненко.

«Когда я узнал о Василевском, то начал судорожно искать замену, — сказал президент AMC Fight Nights «СЭ». — Несколько имен пришли на ум, но многие отказались, так как до боя осталась лишь неделя. Мы оказались в ужасной ситуации. Тот случай, когда ты все бросаешь, занимаешься только этим, когда у всех колоссальный стресс. Сантос тоже начинает нервничать. Наши партнеры в коме. Начинаешь экстра-бюджет откуда-то доставать... В общем, ситуация аховая. Мы созвонились с Азаматом Бостановым (менеджер Александра Емельяненко. — Прим. «СЭ»), Азамат с Сашей переговорил. Созвонились с нашими партнерами в Коми. Я сказал: «Ребят, вот такая ситуация, есть Александр Емельяненко. Давайте попробуем договориться». И мы договорились. Отдельное спасибо Емельяненко. Он специально к бою не готовился, но не стал просить отсрочку, а сказал: «Выйду и подерусь».

«В среду ночью звонит Камил Гаджиев и говорит: «Азамат, у нас есть одна авантюра, готов ли ты в нее вписаться?» Я отвечаю: «Я готов вписаться в любую авантюру, но мне нужны подробности». Откровенно говоря, мы вообще не готовились к бою по ММА, — подчеркнул Бостанов. — Я не раз говорил, что у Саши впереди боксерские поединки. Мы с Сашей обсудили... Да, короткое уведомление, всего 10 дней до боя. Но это интересная авантюра, и мы на нее согласились. На раздумья у нас ушло минуты три. Саша спросил: «Ты условия согласовал». Я ответил: «Да, согласовал». Он: «Ну все, тогда погнали».

Кто такой Сантос

Сантос выступает в среднем (до 84 кг) и полутяжелом (до 93 кг) весах, Емельяненко — тяжеловес (сейчас он весит порядка 120 кг). Их бой пройдет в открытой весовой категории. Фаворит — бразилец, действующий боец ММА, который в этом году уже успел как следует пошуметь в России. Марсио 32 года. На его счету 16 побед, 6 поражений и 1 ничья в ММА. Сейчас он живет и тренируется в Дагестане. Даже взял себе дагестанское прозвище — Гамач (в переводе с аварского — камень). В 2021-м Сантос провел уже четыре боя: в феврале проиграл нокаутом Давиду Бархударяну (единственное поражение Марсио нокаутом в карьере), в апреле победил удушающим приемом Артура Гусейнова, в мае проиграл единогласным решением судей Александру Шлеменко, в августе снова подрался с Гусейновым — на этот раз вничью. Выступает он то в Fight Nights (бои с Бархударяном и Шлеменко), то в лиге Хабиба Нурмагомедова (оба боя с Гусейновым).

Форма Емельяненко

Емельяненко же, как известно, еще в июне был в запое. Но потом Азамат Бостанов отправил его на сборы на Кавказ. Емельяненко вышел из запоя, начал набирать форму, и уже в сентябре провел боя с Артемом Тарасовым — по правилам бокса, в перчатках для ММА, в клетке для ММА. Дело было в промоушене «Наше Дело». Александр победил единогласным решением судей. Емельяненко не забросил тренировки. По словам Бостанова, сейчас он находится в хорошей форме. «На самом деле, форма Александра Емельяненко — это главный вопрос, — считает Камил Гаджиев. — Если бы Саша был в отличной форме — у Сантоса не было бы шансов. Если же Саша в нормальной форме, то должен получиться конкурентный поединок. Но АЕ будет непросто. Все-таки три раунда по 5 минут. Борьба? Да, борьба в правилах есть, при этом Сантос — человек, который не делает ставку на борьбу».

Гонорар Емельяненко

Стандартный гонорар Александра Емельяненко за бой — 10 миллионов рублей. Это очень большие деньги для российских ММА. Сколько точно он получит за поединок с Марсио Сантосом, не раскрывается. По словам Камила Гаджиева, оплатить участие Емельяненко в турнире AMC Fight Nights помогли партнеры в Коми. «У нас есть партнер «Лузалес» в лице руководителя компании Руслана. И Руслан учредил экстра-бюджет. Буквально в среду я с ним созвонился и сказал: «Руслан, мы понимаем, что экономически это совсем другая история». Руслан ответил: «Не проблема, включаемся. Раз уж пообещали турнир на 100-летие республики, надо делать».

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