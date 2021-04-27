«Причиню боль этому ребенку». Кормье хочет избить Джейка Пола

Экс-чемпион UFC готов драться с блогером по правилам ММА.

В мире единоборств происходит много безумных и непредсказуемых вещей — и это во многом из-за запросов зрителей. Как говорится, спрос рождает предложение. Людям нужны шоу, конфликты, яркие персонажи. Подходящая личность — ютубер Джейк Пол, в 2020 году ставший профессиональным боксером.

Рекорд 24-летнего Пола в боксе — 3-0. В середине апреля он уже в первом раунде отправил в нокаут ныне отставного бойца ММА Бена Аскрена. Экс-чемпион Bellator и ONE FC в полусреднем весе, а незадолго до завершения карьеры еще и боец UFC не продемонстрировал в бою с блогером ровным счетом ничего.

Теперь Джейк мечтает о поединке с ирландцем Конором Макгрегором, но в то же время не прочь сразиться с экс-чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весах Даниэлем Кормье. После боя с Аскреном блогер назвал 42-летнего Кормье толстяком и пообещал нокаутировать «его жирную задницу», как когда-то это сделал Стипе Миочич. А началось все с того, что Кормье заподозрил Аскрена в сдаче боя за деньги. Вот что Пол сказал в на подкасте Impaulsive:

«Дэниел Кормье говорил: «мой приятель Бен [Аскрен] побьет Джейка [Пола], он толкнул его в лицо, так что теперь он победит, бла-бла-бла». Я нокаутировал его, и он написал в Twitter: «Бен, ты серьезно, братан, вот так упасть? Бен, ты шутишь? Я не могу поверить, что ты сделал это с сообществом ММА». Заткнись к чертовой матери, су**а. Нокаутирую твой жирный зад, как это сделал Стипе. Кливлендское дерьмо. Я выбью дерьмо из Даниэля Кормье».

Кормье, мягко говоря, не очень хорошо воспринял эти слова и пообещал ударить Пола при встрече. Такая возможность представилась ему в минувшие выходные на турнире UFC 261 в Джексонвилле, где Даниэль комментировал бои. Шоу прошло при полных трибунах. Присутствовал в зале и одиозный блогер. Зрители дружно скандировали: «Пошел на *** (фиг), Джейк Пол».

Пользуясь случаем, Кормье оставил свое комментаторское кресло, чтобы поговорить с дерзким ютубером. Состоялся разговор на повышенных тонах, но без рукоприкладства.

Daniel Cormier online

«Imma Smack Jake Paul when I see him»



Daniel Cormier in person... ? pic.twitter.com/zHnssneYBV — Jake Paul (@jakepaul) April 25, 2021

Кормье по традиции обсудил итоги турнира UFС c журналистом ESPN Ариэлем Хальвани. Естественно, зашла речь и о Поле. Даниэль заявил, что готов избить наглеца.

«Я не хочу драться с Джейком Полом. Но в то же время я не позволю ему проявлять ко мне неуважение, — сказал Кормье. — Позвольте мне рассказать кое-что о Джейке Поле, и для этого мне придется вспомнить сделку Конора Макгрегора. Конор вышел на бой с Флойдом Мейвезером, заработал кучу денег. Флойд — величайший боксер всех времен, поэтому ты должен играть на его территории. Зачем мне идти и боксировать с Джейком Полом? Я заработал свои деньги, когда был чемпионом в тяжелом весе. Мне не нужно гнаться за чеком.

Этот паренек хочет драться? Хорошо. Я подерусь с ним. Но это будет бой по правилам смешанных единоборств. Если он действительно хочет со мной драться, то пусть это будет в ММА, и я тогда скину вес до 93 кг. Я — толстяк, который ведет счастливую и здоровую жизнь, но готов сбросить вес до 93 кг, чтобы подраться с этим пареньком в ММА. И это не будет весело для него".

«Мне 42 года, у меня проблемы со спиной и прочее, но я вот что скажу: я разобью его и причиню ему сильную боль, — продолжил экс-чемпион UFC. — Я не хочу боксировать с ним, не хочу драться с ограниченными правилами. Если ты действительно хочешь драться, тогда бейся со мной по правилам смешанных единоборств. Я скину вес до 93 кг и разобью этого паренька, причиню ему боль, после чего он может вернуться к боям с другими парнишками из Youtube».

«Ни в коем случае не думайте, что я когда-нибудь перейду в бокс ради чека. Мне этого не нужно. У меня все в порядке. Я заработал свои деньги, став чемпионом мира, — заключил Кормье. — Если ты действительно хочешь сразиться со мной, если у тебя со мной проблемы, то добро пожаловать в ММА. Причиню боль этому ребенку и разобью ему лицо. Я научу этих детей, как правильно вести себя с такими людьми, спортсменами, как я».