«Ударить не можем, но и не сдаемся». Бойцы дрались 78 минут, пока их не остановили «гуманные европейцы»

Удивительная история от ветерана ММА.

Сейчас у промоушенов ММА в целом одинаковые правила. Раньше же везде было по-разному. Например, где-то дрались до тех пор, пока кто-то не упадет в нокаут или не сдастся. Рекордсмен ММА по проведенным боям (320) Трэвис Фултон в 1997-м бился 52 минуты без остановки — пока не проиграл сдачей. У ветерана ММА из Латвии Константина Глухова был еще более длительный поединок — длиной 1 час и 18 минут! Это произошло в 2009 году на турнире UCFC в Вене. Глухов дрался с армянином Григором Ашугбабяном. Видеозаписи того боя не сохранилось, есть только видео реванша, который оказался намного короче — 3 минуты и 34 секунды (Костя выиграл нокаутом).

Константин дал большое интервью «СЭ» — три фрагмента из него мы уже опубликовали. Сегодня — рассказ Глухова о том, как ему и его сопернику удалось выдержать 78 минут боя.

«Там было два раунда по 5 минут, а потом раунд 68 минут, — рассказывает Глухов. — Насколько я понял, организовывали тот турнир цыгане австрийские. Что-то такое было темное. Приз за первое место был 20 тысяч долларов. Григор Ашугбабян — армянин, который живет в Австрии, в Вене. У меня тогда вес был в районе 100 кг. А он где-то 95 весил. Бились мы в стойке, зарубились с ним. А потом этот раунд 68 минут. Было такое, что мы просто стояли. Бум-бум — и стоим потом. По-моему, судья раз 6-7 говорил: «Ребята, работайте, пожалуйста». Подгонял нас. Ну а что? Правила есть правила. В первые 10 минут мы хорошо выложились, а потом уже сильно ударить не могли, стали тянуть. А через 20-30 минут раунда силы совсем стали кончаться. Ударить не можем, но не сдаемся. Ну да, нога отбита, нос разбит, но ничего серьезного-то нет. Сил просто нет.

Вот так мы друг друга били-били, а потом его секунданты, австрийцы, выкинули белое полотенце. Гуманные европейцы. Были бы армяне, они бы так не поступили (улыбается). После боя я что-то попил — и сразу пошел на следующий бой. Я сначала сказал, что силы кончились, не буду выходить. А мой «великий» тренер: «Давай-давай, ты его нокаутируешь». А там этот... забыл я. Хороший боец, он, по-моему, потом даже с Сашей Емельяненко дрался (серб Миодраг Петкович. — Прим. «СЭ»).

В общем, я вышел на бой, он дал мне по ноге пару раз, и она у меня больше головы в два раза стала. Ну и все. Я упал и проиграл. Помню, после боя я под прохладной водой сидел в душе минут 30. Вот так. Я проиграл, но получил хороший урок — сдаваться нельзя. Просто не сдаешься и все. После этого у меня было много всяких боев... Я по 78 минут могу драться! (смеется)».

Другие части большого интервью с Глуховым:

— о бое-меме с Михаилом Газаевым;

— о том, почему его тело покрылось шишками;

— о том, как тренер просил его избивать прохожих.