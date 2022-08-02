«Сильно бить не буду». Дацик собирается аккуратно деклассировать Монсона

Джефф Монсон и Вячеслав Дацик провели пресс-конференцию перед поединком 5 августа.

Турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 5 августа в клубе «1930 Moscow». Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ.

5 августа в Москве состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном бою которого сойдутся 51-летний бывший претендент на титул UFC в тяжелом весе Джефф Монсон (60-26) и 41-летний российский боец Вячеслав Дацик (13-16). При этом впервые в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» бои пройдут по правилам ММА (ранее поединки проходили по правилам бокса).

2 августа в МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция, посвященная турниру. В ней приняли участие Николай Чибис Чибисов, Андрей Ушу-Мастер Ефимов, Саша Стоун, Святослав Коваленко, Гаджи Автомат Наврузов, Фернандо Родригес, Монсон, Дацик и промоутер Владимир Хрюнов.

Вячеслав Дацик vs. Джефф Монсон. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Участники мейн-ивента проявили друг к другу уважение. «Джефф — уважаемый человек, я постараюсь его не бить, — сказал Дацик. — Ну я покажу ему ядерную мощь русских кулаков, постараемся побороться». «Я безумно уважаю Дацика, — ответил Монсон. — Я знаю, что он настоящий силач, многих отправлял в нокаут». После пресс-конференции Вячеслав дал небольшое интервью журналистам, вновь заметив, что не будет драться во всю мощь, что сильно бить и тем более отправлять Монсона в глухой нокаут он не собирается.

Интрига этого поединка заключается в том, сумеет ли Дацик что-то противопоставить двукратному чемпиону мира по грэпплингу ADCC в партере. Рыжий Тарзан уверен, что не только рискнет побороться с Монсоном, но и исполнит несколько приемов из «Мортал Комбат»: «Можете посмотреть мой бой против Патрика де Витте (в 2001 году, Дацик победил удушением сзади. — Прим. «СЭ»), где я показал, как умею бороться. Но я не люблю бороться, не люблю валяться, не люблю обниматься. Мне больше нравиться биться, но бороться мы тоже умеем. В борьбе можно развлекаться и исполнять веселые приемы из «Мортал Комбат».

Вячеслав Дацик, Владимир Хрюнов и Джефф Монсон. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Главным сюрпризом пресс-конференции стал русский язык Монсона — депутат округа города Красногорска на протяжении почти всей пресс-конференции понимал вопросы ведущего без переводчика и даже по-русски отвечал. «Каждый день я практикуюсь в русском языке, — отметил американец с российским паспортом. — Скоро я буду знать русский язык. Да, я русский мужик, мужчина». Хрюнов подчеркнул, что и Дацик, и Монсон — это русские люди. «Сила в том, что они оба — русские! Сила в том, что мы — русские! Это именно то, что является мотором нашего шоу. Победит русский!» — резюмировал промоутер.

Соглавным событием вечера будет дебют тяжеловеса Гаджи Автомата в ММА — в бою против бразильца Фернандо Родригеса, бывшего чемпиона польской лиги KSW. Наврузов заметил, что ММА ему нравится больше, чем бокс, поэтому зрителям стоит ожидать зрелищный поединок: «Мой последний бой по боксу мне не очень понравился. Кайф не ловлю, нет адреналина, эмоций. В ММА, я думаю, получу те эмоции, которые получал в кулачке». В свою очередь Родригес заявил, что не видит в Наврузове серьезного оппонента: «Гаджи меня не впечатлил. Я видел его хайлайты на YouTube. Он очень ограниченный боец. Я ему покажу, что ММА — это другое, там есть борьба».

Андрей Ефимов, Фернандо Родригес, Саша Стоун, Вячеслав Дацик, Владимир Хрюнов, Джефф Монсон, Гаджи Наврузов, Святослав Коваленко и Николай Чибисов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Наиболее жаркой частью пресс-конференции стала перепалка между многократным победителем первенства России по армейскому рукопашному бою, звездой соцсетей Сашей Стоуном и Святославом Коваленко, который не так давно стал регулярно биться в поп-ММА (причем очень даже неплохо). Стоун с уверенностью сказал: «Чем больше шкаф, тем громче падает. Коваленко до сих пор еще не падал в нокаут, правильно? Это как раз будет первый случай, когда, прямо на РЕН ТВ, Свят упадет в нокаут. Во втором раунде ты свалишься».

Этот прогноз Коваленко совсем не понравился. «Мы с тобой в клетке будем разговаривать после второго раунда! — сказал Святослав. — Буду говорить: «Ну, Санек, где нокаут?! Я дрался с сильными соперниками, которые превосходят меня и в технике, и в габаритах, и в опыте. У них не получилось отправить меня в нокаут, и я не думаю, что у этого мальчишки это получится сделать. Не думаю, что его удары могут отправить меня в нокаут».

«Все говорят, что я колхозник, и я этого не отрицаю, — продолжил Коваленко. — У меня необычная колхозная техника, но я выигрываю своим колхозом на характере и выносливости. Соперников выбираю по уровню сильнее себя. У Саши, естественно, больше знаний о технике, но я не считаю, что это главное. Технику я ставлю на один из последних планов. Главное — это выносливость и характер».

Бой между Андреем Ушу-Мастером Ефимовым и Николаем Чибисом — это реванш. В первом бою, который прошел на голых кулаках в 2020 году в лиге Top Dog, победу одержал Чибисов. На пресс-конференции Ефимов дал прогноз, что нокаутирует оппонента во втором раунде. «Я заряжен на бой. Два года назад я проиграл ему, сейчас я хочу реабилитироваться, — сказал он. — В идеале мой план — его нокаутировать, а там как пойдет, как получится, посмотрим. Я нахожусь в прекрасной форме. Посмотрим, что он покажет».

Чибисов был немногословен, но заметил, что в этот раз Ефимову будет еще сложнее его победить. «Этот рыжий из Berzloy — очень наглый парень, — заявил он. — Вызовы мне кидает. Говорит, что меня нокаутирует. Два года назад, когда я с ним боксировал, меня тренировал Гаджи в парке постольку-поскольку. Сейчас я прошел полноценный лагерь. Ему будет в пять раз тяжелее, чем в прошлом бою».