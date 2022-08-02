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Сегодня, 19:15

«Сильно бить не буду». Дацик собирается аккуратно деклассировать Монсона

Давид Хачатрян
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Вячеслав Дацик, Владимир Хрюнов и Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Вячеслав Дацик, Владимир Хрюнов и Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Вячеслав Дацик vs. Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Андрей Ефимов, Фернандо Родригес, Саша Стоун, Вячеслав Дацик, Владимир Хрюнов, Джефф Монсон, Гаджи Наврузов, Святослав Коваленко и Николай Чибисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Джефф Монсон и Вячеслав Дацик провели пресс-конференцию перед поединком 5 августа.

Турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 5 августа в клубе «1930 Moscow». Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ.

5 августа в Москве состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном бою которого сойдутся 51-летний бывший претендент на титул UFC в тяжелом весе Джефф Монсон (60-26) и 41-летний российский боец Вячеслав Дацик (13-16). При этом впервые в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» бои пройдут по правилам ММА (ранее поединки проходили по правилам бокса).

2 августа в МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция, посвященная турниру. В ней приняли участие Николай Чибис Чибисов, Андрей Ушу-Мастер Ефимов, Саша Стоун, Святослав Коваленко, Гаджи Автомат Наврузов, Фернандо Родригес, Монсон, Дацик и промоутер Владимир Хрюнов.

Вячеслав Дацик vs. Джефф Монсон. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Вячеслав Дацик vs. Джефф Монсон.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Участники мейн-ивента проявили друг к другу уважение. «Джефф — уважаемый человек, я постараюсь его не бить, — сказал Дацик. — Ну я покажу ему ядерную мощь русских кулаков, постараемся побороться». «Я безумно уважаю Дацика, — ответил Монсон. — Я знаю, что он настоящий силач, многих отправлял в нокаут». После пресс-конференции Вячеслав дал небольшое интервью журналистам, вновь заметив, что не будет драться во всю мощь, что сильно бить и тем более отправлять Монсона в глухой нокаут он не собирается.

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Интрига этого поединка заключается в том, сумеет ли Дацик что-то противопоставить двукратному чемпиону мира по грэпплингу ADCC в партере. Рыжий Тарзан уверен, что не только рискнет побороться с Монсоном, но и исполнит несколько приемов из «Мортал Комбат»: «Можете посмотреть мой бой против Патрика де Витте (в 2001 году, Дацик победил удушением сзади. — Прим. «СЭ»), где я показал, как умею бороться. Но я не люблю бороться, не люблю валяться, не люблю обниматься. Мне больше нравиться биться, но бороться мы тоже умеем. В борьбе можно развлекаться и исполнять веселые приемы из «Мортал Комбат».

Вячеслав Дацик, Владимир Хрюнов и Джефф Монсон. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Вячеслав Дацик, Владимир Хрюнов и Джефф Монсон.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Главным сюрпризом пресс-конференции стал русский язык Монсона — депутат округа города Красногорска на протяжении почти всей пресс-конференции понимал вопросы ведущего без переводчика и даже по-русски отвечал. «Каждый день я практикуюсь в русском языке, — отметил американец с российским паспортом. — Скоро я буду знать русский язык. Да, я русский мужик, мужчина». Хрюнов подчеркнул, что и Дацик, и Монсон — это русские люди. «Сила в том, что они оба — русские! Сила в том, что мы — русские! Это именно то, что является мотором нашего шоу. Победит русский!» — резюмировал промоутер.

Соглавным событием вечера будет дебют тяжеловеса Гаджи Автомата в ММА — в бою против бразильца Фернандо Родригеса, бывшего чемпиона польской лиги KSW. Наврузов заметил, что ММА ему нравится больше, чем бокс, поэтому зрителям стоит ожидать зрелищный поединок: «Мой последний бой по боксу мне не очень понравился. Кайф не ловлю, нет адреналина, эмоций. В ММА, я думаю, получу те эмоции, которые получал в кулачке». В свою очередь Родригес заявил, что не видит в Наврузове серьезного оппонента: «Гаджи меня не впечатлил. Я видел его хайлайты на YouTube. Он очень ограниченный боец. Я ему покажу, что ММА — это другое, там есть борьба».

Андрей Ефимов, Фернандо Родригес, Саша Стоун, Вячеслав Дацик, Владимир Хрюнов, Джефф Монсон, Гаджи Наврузов, Святослав Коваленко и Николай Чибисов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Андрей Ефимов, Фернандо Родригес, Саша Стоун, Вячеслав Дацик, Владимир Хрюнов, Джефф Монсон, Гаджи Наврузов, Святослав Коваленко и Николай Чибисов.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Наиболее жаркой частью пресс-конференции стала перепалка между многократным победителем первенства России по армейскому рукопашному бою, звездой соцсетей Сашей Стоуном и Святославом Коваленко, который не так давно стал регулярно биться в поп-ММА (причем очень даже неплохо). Стоун с уверенностью сказал: «Чем больше шкаф, тем громче падает. Коваленко до сих пор еще не падал в нокаут, правильно? Это как раз будет первый случай, когда, прямо на РЕН ТВ, Свят упадет в нокаут. Во втором раунде ты свалишься».

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Этот прогноз Коваленко совсем не понравился. «Мы с тобой в клетке будем разговаривать после второго раунда! — сказал Святослав. — Буду говорить: «Ну, Санек, где нокаут?! Я дрался с сильными соперниками, которые превосходят меня и в технике, и в габаритах, и в опыте. У них не получилось отправить меня в нокаут, и я не думаю, что у этого мальчишки это получится сделать. Не думаю, что его удары могут отправить меня в нокаут».

«Все говорят, что я колхозник, и я этого не отрицаю, — продолжил Коваленко. — У меня необычная колхозная техника, но я выигрываю своим колхозом на характере и выносливости. Соперников выбираю по уровню сильнее себя. У Саши, естественно, больше знаний о технике, но я не считаю, что это главное. Технику я ставлю на один из последних планов. Главное — это выносливость и характер».

Джефф Монсон перед встречей с&nbsp;соперником на&nbsp;пресс-конференции.

Бой между Андреем Ушу-Мастером Ефимовым и Николаем Чибисом — это реванш. В первом бою, который прошел на голых кулаках в 2020 году в лиге Top Dog, победу одержал Чибисов. На пресс-конференции Ефимов дал прогноз, что нокаутирует оппонента во втором раунде. «Я заряжен на бой. Два года назад я проиграл ему, сейчас я хочу реабилитироваться, — сказал он. — В идеале мой план — его нокаутировать, а там как пойдет, как получится, посмотрим. Я нахожусь в прекрасной форме. Посмотрим, что он покажет».

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Чибисов был немногословен, но заметил, что в этот раз Ефимову будет еще сложнее его победить. «Этот рыжий из Berzloy — очень наглый парень, — заявил он. — Вызовы мне кидает. Говорит, что меня нокаутирует. Два года назад, когда я с ним боксировал, меня тренировал Гаджи в парке постольку-поскольку. Сейчас я прошел полноценный лагерь. Ему будет в пять раз тяжелее, чем в прошлом бою».

Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
ММА
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