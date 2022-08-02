«Павлович — это белый Нганну, он ультраопасный». Тренер Гана в восторге от русского богатыря

Экспертное мнение.

В прошедшую субботу Сергей Павлович (16-1) нокаутировал Деррика Льюиса, а сегодня открылся в обновленном рейтинге UFC на невероятной 5-й строчке. Россиянин прыгнул аж на шесть пунктов, заняв место самого Льюиса.

После победы над американцем он идет на четырех победах нокаутами подряд, причем все финиши были добыты в 1-м раунде. Ударная опасность Сергея складывается не только из дубовых кулаков, но и из гигантского рича. С 213-сантиметровым размахом рук он уступает во всем ростере UFC только Джону Джонсу — рич американца достигает 215 сантиметров. Некоторые хуки и оверхэнды Сергея выглядят такими длинными, как будто он бросает не руку, а лассо.

После победы над Черным Зверем о нем наконец заговорили серьезные конкуренты. Тренер Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес в традиционном еженедельном обзоре You T ube-канал а «La Sueur» поделился своим мнением о Павловиче.

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— Мы наблюдаем закат Деррика Льюиса?

— Это не закат Деррика Льюиса. Деррик Льюис дрался со зверем. Этот парень — проблема. Павлович — проблема. Большая проблема. И так проблем до хрена, а тут еще одна (смеется). Он огромный, у него один из самых больших размахов рук в UFC, он ультраагрессивный. Он забил Деррика Льюиса в боксе, работая в стиле свормера. Есть три типа боксера: свормер, аут-боксер и слаггер. Свормер идет на тебя стремительно и агрессивно, бросая взрывные комбинации, и что ты будешь делать, если этот свормер к тому же еще и достаточно техничный, точный и мощный? С таким сложно драться.

Да, пока мы особо не видели его в борьбе, на земле, но я думаю парня с таким морфотипом тела непросто будет перевести. Есть мнение, что остановка была преждевременной, но ведь Деррик Льюис падал лицом вниз, и он упал так уже второй раз подряд (с Туйвасой тоже. — Прим. «СЭ»). И Павлович не собирался отступать, он зажал Льюиса, он загнал его, он заряжался в удары. Поверь мне, на месте Деррика Льюиса... когда ты видишь, что на тебя наступает в такой ситуации агрессивный монстр, — это страшно. Я считаю Павловича ультраопасным. Считаю его белым Франсисом Нганну.

— Воу-воу-воу, полегче.

— Да. Его физические данные впечатляют, его морфотип тела впечатляет. Я бы хотел, чтобы мой коллега Клеман провел анализ его структуры тела, сделал мышечную детализацию, исследовал бы морфотип. Павлович — проблема сейчас, и он будет проблемой дальше. Для всех.