«Слава такой смешной, реально». Василевский назвал соперника Шлеменко мешком, Шторм не стал молчать

Очередная словесная перепалка в российских ММА.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе 38-летний Александр Шлеменко (62-13) в конце августа должен был провести бой в RCC с Магомедом Исмаиловым, но тот весной перенес операцию на колене и к этому сроку не восстановится. В итоге их бой был перенесен на декабрь, а 26 августа на турнире RCC 12 соперником Шлеменко станет сербский ударник Александр Илич. Об этом было объявлено сегодня.

Приоритетным вариантом был бывший боец UFC Роналду Жакаре Соуза, с которым Шлеменко бился в Бразилии в 2006-м и проиграл удушающим. Но с ним договориться не получилось. По словам исполнительного директора RCC Николая Клименко, Соуза был готов выйти в клетку не раньше сентября, а в идеале — в октябре. При этом промоушен не отказался от идеи реванша между Шлеменко и Жакаре. «В первую очередь мы рассматриваем бой Александра и Магомеда [Исмаилова] в конце года, и после этого уже поединка мы готовы рассмотреть победителя этой пары с Соузой. Если он будет свободен в тот момент», — сказал Клименко «СЭ».

Александр Шлеменко. totalmma.ru

Иличу 33 года, на его счету 13 побед (9 КО/ТКО, 2 сабмишена, 2 решения) и 5 поражений в ММА. Из известных лиг выступал в польской KSW — с 2019 по 2021 год, где два поединка выиграл, два проиграл. Самая яркая победа — над Дамианом Яниковским — в третьем раунде нокаутом после хай-кика. Последний бой в ММА Илич проиграл удушением в первом раунде. Это был поединок за титул чемпиона чешской организации Oktagon MMA против Карлоса Вемолы (33-6), причем прошел он совсем недавно — 23 июля в Праге.

Шлеменко в интервью «СЭ» назвал Илича очень неудобным соперником. «Сердце немного колотится, потому что пока не знаю, как против него работать, — сказал он. — Это в корне, совершенно другой соперник. Я все это время готовился к невысокому борцу. Да, левше, но все-таки борцу. Все это время я в большей степени работал над защитой, над борьбой. Здесь человек, который совершенно не будет бороться — от слова «совсем». Поэтому надо перекроить всю подготовку. Плюс это очень неудобный боец — нокаутер-левша, который своими ногами лупит как битами. Причем он очень хорошо меняет уровни — бьет и по корпусу, и в ногу может работать, и резко переводит в голову. Тяжело защититься. Короче, напрягает. Пока меня это все сильно напрягает. Пока я не выстроил тактику, как буду работать. Для меня это непонятный соперник».

У Шлеменко — 75 профессиональных боев, и среди них своей принципиальностью выделяются два поединка с Вячеславом Василевским в М-1 в 2016 году. В первом Александр выиграл решением большинства, а во втором — удушением гильотиной в третьем раунде. Отношения между Шлеменко и Василевским как были плохими, так и остались. После объявления нового соперника Шторма с Вячеславом связался портал «Мета ММА», и он раскритиковал и Шлеменко, и Илича, и соответственно RCC.

Вячеслав Василевский. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Никакой бой, — сказал Василевский. — Я не знаю никакого Илича. Привезли мешка, ноунейма. Думаю, что фамилия соперника Шлеменко ни о чем не говорит не только мне, но и всем остальным. Александр выбирает себе легкие пути. Он просто зарабатывает деньги.

Что может быть лучше мешка из Европы? Только мешок из Бразилии. На этот раз привезли мешка из Европы. Но он сам в этом не сознается. Легкие деньги. Привезли человека на убой в главный бой вечера. Можно выйти, победить и произнести мотивационную речь: «Не пейте, не гуляйте после десяти, занимайтесь спортом». Высосанное из пальца противостояние".

Шлеменко не стал молчать, прислав корреспонденту «СЭ» аудиосообщение следующего содержания:

«RCC мне предложили Жакаре, я согласился. Но потом Жакаре — по каким-то своим причинам — не принял бой. Мне предложили Илича — и я согласился. В этом плане организаторам со мной очень просто. А Слава Василевский такой смешной, реально. Мне, наверное, стоило ему хотя бы раз проиграть, чтобы его так не распирало, когда он слышит мою фамилию.

Хочу сказать, что он сам дрался на RCC (в 2021 году с бразильцем Вискарди Андраде, победил единогласным решением судей. - Прим. «СЭ»), а теперь обвиняет, что они устраивают левые бои. Организаторам в следующий раз надо быть повнимательнее, когда они захотят пригласить Славу к себе на бой. Раз он говорит, что они привозят к себе мешков. Вот и не будут привозить мешков — значит, Слава у них драться не будет".